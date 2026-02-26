A treinadora Emily Lima foi apresentada ao Corinthians nesta quinta-feira (26), no CT Joaquim Grava, e falou sobre seus trabalhos recentes. Ela estava à frente do Levante, clube que disputa a Liga F, e comandou a equipe por 11 jogos, com dez derrotas e um empate.

continua após a publicidade

Ao comentar a passagem pelo clube espanhol, fez questão de contextualizar. Segundo ela, o cenário no clube espanhol já era delicado. Além disso, enfrentou entraves burocráticos para validar suas licenças na UEFA.

— Eu tenho todas as minhas licenças, minha assistente também. Mas não podia atuar até fazer a equivalência. Foi desgastante. A gente chegou achando que seria simples — contou. Emily esclareceu ainda que não foi demitida.

continua após a publicidade

— Eu cheguei para o presidente e falei: o melhor para o Levante hoje é que eu não esteja aqui. Prefiro ir embora — esclareceu.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Corinthians será o maior desafio da carreira de Emily Lima

A relação, aliás, permaneceu positiva. Ela revelou que mantém contato com a diretoria do clube até hoje, o que considera reflexo de princípios e valores inegociáveis. Nas seleções de Equador e Peru, o foco foi desenvolvimento.

— A gente não foi para classificar para Mundial. A gente precisava iniciar um trabalho nesses países — explicou. Os resultados aparecem no médio prazo: o Peru voltou a disputar hexagonais de base após anos, e o Equador passou a competir de igual para igual em nível continental.

continua após a publicidade

— Às vezes eu vim para esse mundo para desenvolver pessoas. Não é só desenvolver atletas — refletiu. O vínculo criado com jogadoras é motivo de orgulho. Ela relatou que, em competições recentes, atletas de antigas equipes foram cumprimentá-la à beira do campo.

Ao comparar desafios, não titubeou. Disse que assumir o Corinthians é ainda maior que treinar a Seleção Brasileira. "Isso aqui, para mim, é uma seleção. É mais do que uma seleção", declarou. Agora, segundo ela, o contexto muda completamente: "Aqui a gente vem para conquistar títulos."

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

+ Aposte nas Brabas no Brasileirão Feminino

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável