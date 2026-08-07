Os números mostram por que Luiz Henrique é o reforço ideal para o Flamengo Atacante se destaca pela capacidade de criar jogadas e vencer duelos individuais

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O Flamengo tenta a contratação de Luiz Henrique porque enxerga no atacante um perfil capaz de elevar o nível do setor ofensivo. Mais do que um jogador que marca gols, o ponta construiu sua carreira sendo decisivo na criação das jogadas e nos duelos um contra um, características que aparecem de forma consistente em seus números desde os tempos de Fluminense.

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Os números mostram que, independentemente do clube ou da liga, Luiz Henrique manteve uma marca importante: a capacidade de desequilibrar pelos lados do campo. Entre 2020 e 2026, o atacante raramente ficou abaixo de 1,5 drible certo por partida. O auge aconteceu na primeira temporada pelo Zenit, em 2024/25, quando registrou impressionantes 3,8 dribles certos por jogo.

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Números que chamam atenção

3,8 dribles certos por jogo pelo Zenit em 2024/25, a melhor marca da carreira; 0,9 passe decisivo por partida, tanto pelo Botafogo (2024) quanto pelo Zenit (2024/25); 2,5 finalizações por jogo na primeira temporada pelo time russo; Desde que chegou ao futebol europeu, nunca ficou abaixo de 1,5 drible certo por partida em uma temporada completa.

A evolução também pode ser observada ainda no Fluminense. Em 2020, o atacante acertava 1,7 drible por partida. O número passou para 2,1 em 2021 e chegou a 2,5 em 2022, antes da transferência para o futebol espanhol (Real Bétis). Pelo Botafogo, temporada em que viveu o melhor momento da carreira, voltou a registrar média elevada, com 2,4 dribles certos por jogo.

Números de Luiz Henrique pelo Botafogo em 2024 (ano dos títulos da Libertadores e do Brasileirão)

55 jogos (50 titular) 12 gols - 5 assistências 229 min p/ participar de gol 0,9 passe decisivo por jogo 8 grandes chances criadas 2,4 dribles certos por jogo (61% de acerto) 1,6 finalização por jogo (0.6 no gol) 1,6 faltas sofridas por jogo

Luiz Henrique comemora gol pelo Botafogo na final da Libertadores (Foto: Victor SIlva/BFR)

Mapa de calor de Luiz Henrique em 2025/2026

O mapa de calor da última temporada reforça esse perfil. Luiz Henrique, canhoto, parte prioritariamente pelo lado direito, mas não permanece preso à linha lateral. O atacante aparece constantemente no corredor interno e próximo à entrada da área, característica que facilita as associações com os meias e aumenta sua participação na construção das jogadas. Essa mobilidade ajuda a explicar o alto volume de dribles, finalizações e passes decisivos registrados ao longo da carreira.

Mapa de calor de Luiz Henrique na temporada 2025/2026 pelo Zenit (Foto: Sofascore)

Criador antes de goleador

Embora tenha alcançado o recorde pessoal de 12 gols pelo Botafogo em 2024, quando teve 17 participações em gols, Luiz Henrique nunca foi um atacante com números extraordinários de participação direta em gols. O diferencial sempre esteve na construção das jogadas.

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Isso fica evidente pela regularidade no número de passes decisivos. Desde que se firmou como profissional, o atacante praticamente manteve médias entre 0,7 e 1,1 passe decisivo por partida, independentemente do campeonato disputado. Trata-se de um índice que evidencia um jogador constantemente envolvido na criação de oportunidades para os companheiros.

Outro dado que reforça esse perfil é a quantidade de grandes chances criadas, que nem sempre resultam em gols. Nas temporadas de maior protagonismo, como Fluminense em 2022 e Botafogo em 2024, Luiz Henrique participou diretamente da criação de oito grandes oportunidades de gol.

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Os números indicam um atacante que influencia o jogo mesmo quando não participa diretamente das estatísticas de gols e assistências.

Perfil encaixa na ideia de jogo

O lado direito do ataque segue como uma das posições menos consolidadas do elenco do Flamengo. Gonzalo Plata e Carrascal alternam momentos de bom desempenho com partidas discretas, enquanto Jardim chegou a improvisar Lucas Paquetá no setor em algumas ocasiões para aumentar a qualidade na construção das jogadas. Nesse cenário, Luiz Henrique aparece como um nome capaz de oferecer características que hoje faltam à equipe: drible, profundidade e capacidade de criar jogadas no um contra um.

A possível chegada de Luiz Henrique também faria sentido pelas características buscadas pelo Flamengo. O atacante combina velocidade, capacidade de condução em espaços curtos e facilidade para vencer duelos individuais, recursos importantes para equipes que enfrentam defesas fechadas com frequência.

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Além disso, chama atenção o volume ofensivo. No Zenit, Luiz Henrique seguiu finalizando bastante e mantendo participação ativa na construção das jogadas. Em 2024/25, registrou média de 2,5 finalizações e 3,8 dribles certos por partida, mostrando que continuou sendo um jogador agressivo, ainda que os números de gols e assistências não acompanhassem o mesmo ritmo.

Luiz Henrique em campo pelo Zenit (Foto: Divulgação/Zenit)

Se a negociação for concluída, o Flamengo não estará contratando apenas um atacante de bom currículo recente. Os números mostram um ponta capaz de acelerar o jogo, romper linhas com dribles e criar situações de perigo com frequência. Além disso, seu mapa de calor evidencia um atleta que oferece amplitude pela direita, mas também sabe atacar os espaços por dentro para participar da criação das jogadas, características que ajudam a explicar por que o clube mantém Luiz Henrique entre os principais alvos da janela.

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Como estão as tratativas do Flamengo por Luiz Henrique?

O Flamengo avançou na negociação por Luiz Henrique e vive um clima de otimismo para concluir a contratação. Após receber o sinal positivo do atacante para retornar ao futebol brasileiro, o clube agora concentra as conversas com o Zenit para chegar a um acordo sobre a forma de pagamento da transferência.

A proposta rubro-negra é de 30 milhões de euros fixos (cerca de R$ 178 milhões), além de 5 milhões de euros (R$ 29 milhões) em bônus por metas. Enquanto o Flamengo busca parcelar o investimento para preservar o planejamento financeiro, o Zenit quer receber a maior parte do valor à vista. As partes negociam um modelo intermediário, com uma entrada maior e o restante dividido em parcelas.

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