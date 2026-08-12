Santos x Macará: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana
Peixe vive momentos distintos nas competições e pode poupar jogadores antes de confronto decisivo contra o Vasco pelo Brasileirão
O Santos enfrenta o Macará nesta quinta-feira (13), às 19h (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Clique aqui para assistir ao vivo no Disney+.
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O Peixe busca uma vitória em casa para amenizar o clima tenso do time na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro Praiano vem de uma derrota por 2 a 0 para o Athletico-PR, na Vila Belmiro.
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Ficha do jogo
Como o Santos chega para o duelo?
O Santos chega pressionado para o duelo após perder por 2 a 0 para o Athletico-PR, no último domingo (9), na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Peixe voltou à zona de rebaixamento da competição.
Nas Copas, porém, o cenário é diferente. O Santos eliminou Coritiba e Remo na Copa do Brasil, vencendo, inclusive, os dois jogos de volta fora de casa. Na Copa Sul-Americana, terminou a fase de grupos na segunda colocação e avançou no playoff diante da Universidad Central, da Venezuela.
Na última segunda-feira (10), membros da principal torcida organizada do clube se reuniram com o elenco santista para conversar sobre o desempenho irregular da equipe em campo. Os torcedores também se colocaram à disposição para ouvir as reclamações dos jogadores.
Durante o encontro, os atletas relataram incômodo com a presença constante de pessoas não ligadas ao futebol no CT Rei Pelé, além de apontarem a falta de influência do clube nos bastidores, a relação ruim com dirigentes, a crise financeira e a ausência do clima de "Alçapão" na Vila Belmiro.
Para o próximo compromisso, o técnico Cuca pode optar por uma escalação alternativa. A comissão técnica já pensa no confronto decisivo contra o Vasco, no próximo domingo (16), em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro.
Ficha Técnica:
⚽ SANTOS X MACARÁ - jogo de ida das oitavas de final
🏆 Copa Sul-Americana
📆 Data e horário: quarta-feira, dia 13 de agosto, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Urbano Caldeira - Vila Belmiro (Santos, SP)
👁️ Onde assistir: Disney+ (plano premium)
🕴️ Arbitragem: Kevin Ortega (PER)
🚩 Assistentes: Michael Orue (PER) e Jesus Sanchez (PER)
📺 VAR: Joel Alarcon (PER)
Escalação:
MACARÁ: Rodrigo Rodríguez; Bolanos, Ayala, Marrufo e Etchebarne; Martín Telo, Martín Miranda e José Luis Cazares; Jean Estacio, Franco Posse e Augustin Campana. (Técnico: Guillermo Sanguinetti)
SANTOS: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frías, João Ananias e Escobar; Christian Oliva, João Schmidt e Gabriel Bontempo; Neymar, Caballero e Gabigol. (Técnico: Cuca)
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