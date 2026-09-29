Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (29/09/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A terça-feira (29) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com destaque para Brasil x Austrália e os duelos da Liga das Nações. O dia ainda terá jogos pela segunda divisão do Brasileirão e um amistoso entre Estados Unidos e Peru.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 29 de setembro de 2026):
Amistoso Internacional
7h – Brasil x Austrália – Globo, YouTube e Sportv
21h – Estados Unidos x Peru – ESPN e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
➡️ Clique para assistir no Sportv
Liga das Nações C
13h – Finlândia x Belarus – ESPN 4 e Disney+
13h – Moldávia x Ilhas Faroé – Disney+
15h45 – Bulgária x Estônia – Disney+
15h45 – Eslováquia x Cazaquistão – Disney+
15h45 – San Marino x Albânia – Disney+
Liga das Nações A
15h45 – Espanha x Croácia – Sportv
15h45 – Rep. Tcheca x Inglaterra – ESPN e Disney+
Liga das Nações B
15h45 – Escócia x Suíça – Disney+
Campeonato Brasileiro – Série B
19h30 – Botafogo-SP x Ponte Preta – Disney+
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Onde Assistir
Benfica x Bayern München: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 hora
Onde Assistir
Lyon x Chelsea: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 hora
Onde Assistir
Paris FC x Arsenal: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 hora
Onde Assistir
Häcken x Juventus: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 hora
Onde Assistir
Roma x Barcelona: onde assistir, horário e escalaçõesHá 2 horas
Onde Assistir
Austrália x Brasil: onde assistir, horário e escalaçõesHá 14 horas
Mais LANCE!