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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (29/09/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/09/2026 06:00
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Seleção empatou com a Austrália
Seleção empatou com a Austrália (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A terça-feira (29) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com destaque para Brasil x Austrália e os duelos da Liga das Nações. O dia ainda terá jogos pela segunda divisão do Brasileirão e um amistoso entre Estados Unidos e Peru.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 29 de setembro de 2026):

Amistoso Internacional

7h – Brasil x Austrália – Globo, YouTube e Sportv
21h – Estados Unidos x Peru – ESPN e Disney+

Seleção empatou com a Austrália
Seleção empatou com a Austrália (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

➡️ Clique para assistir no Disney+
➡️ Clique para assistir no Sportv

Liga das Nações C

13h – Finlândia x Belarus – ESPN 4 e Disney+
13h – Moldávia x Ilhas Faroé – Disney+
15h45 – Bulgária x Estônia – Disney+
15h45 – Eslováquia x Cazaquistão – Disney+
15h45 – San Marino x Albânia – Disney+

Liga das Nações A

15h45 – Espanha x Croácia – Sportv
15h45 – Rep. Tcheca x Inglaterra – ESPN e Disney+

Liga das Nações B

15h45 – Escócia x Suíça – Disney+

Campeonato Brasileiro – Série B

19h30 – Botafogo-SP x Ponte Preta – Disney+

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