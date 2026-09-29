Häcken x Juventus: onde assistir, horário e escalações
Häcken x Juventus: pela 2ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.
Häcken e Juventus se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 13h45 (de Brasília), no Nordic Wellness Arena, em Göteborg, pela 2ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Häcken vem de derrota fora de casa para a Internazionale por 1 a 0, em jogo válido pela 1ª rodada da Copa da UEFA Feminina 2026/2027.
FICHA do confronto
Competição: Copa da UEFA Feminina 2026/2027
Data e horário: 30 de Setembro de 2026, às 13h45
Local: Nordic Wellness Arena, Göteborg
Rodada: 2
Fase: Primeira Fase
Já a Juventus também vem de derrota em casa, por 2 a 1, para o Benfica, pela mesma competição e rodada.
Onde assistir
- Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)
- 📅 Data: 30 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 13h45 (de Brasília)
- 📍 Local: Nordic Wellness Arena, Göteborg
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Häcken
Técnico: E. Sadiku
H. Karlsson; E. Östlund, A. Luik, J. Rybrink e T. Tindell; A. Selerud, L. Matriano e P. Sanvig; A. Anvegård, T. Pálmadóttir e M. Bodin.
Juventus
Técnico: Isaac Guerrero
D. de Jong; C. Salvai, M. Rosucci, F. D'Auria e Estela Carbonell; Tatiana Pinto, E. Schatzer e Júlia Bartel; Amaiur Sarriegi, R. Chiba e A. Serturini.
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