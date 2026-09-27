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Ídolo do Flamengo, Diego brilha em festa na Alemanha com gol contra o Real Madrid

Ídolo do Flamengo, Diego brilha com gol e assistência na Alemanha

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
27/09/2026 18:15
Atualizado há 11 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Flamengo Libertadores 2019
(Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

Multicampeão e marcado na história recente do Flamengo, o ex-meia Diego Ribas provou que a qualidade técnica segue intacta, mesmo longe do futebol profissional. Aposentado desde o fim da temporada de 2022, quando se despediu dos gramados vestindo a camisa rubro-negra e entregou o número 10 para Gabigol, o ídolo da Nação deu um verdadeiro show neste sábado (26) no futebol europeu.

zagueiro nº 20 do Estudiantes Eric Meza (L) e o atacante nº 16 do Flamengo Samuel Lino lutam pela bola durante a partida de futebol da fase de grupos da Copa Libertadores entre o Estudiantes de La Plata da Argentina e o Flamengo do Brasil no estádio Jorge Luis Hirschi em La Plata, província de Buenos Aires, Argentina, em 29 de abril de 2026

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Convidado de honra para a comemoração do centenário do Weserstadion, o ex-jogador foi o grande destaque do amistoso entre as equipes lendárias do Werder Bremen e do Real Madrid. Vestindo a camisa da equipe alemã, clube no qual também construiu trajetória marcante com 132 jogos e 53 gols, o maestro brasileiro comandou a vitória do time da casa por 4 a 3 sobre os espanhóis.

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Ídolo do Flamengo, Diego comanda a vitória do Werder Bremen contra as lendas do Real Madrid na Alemanha
Ídolo do Flamengo, Diego comanda a vitória do Werder Bremen contra as lendas do Real Madrid na Alemanha (Foto: Divulgação)

Em campo com estrelas internacionais como Pepe, Cambiasso, Makélélé, Ailton e Mertesacker, o eterno capitão do Mengão distribuiu o jogo e foi decisivo. Diego deu a assistência perfeita em cobrança de escanteio para a cabeçada de Rosenberg no segundo gol e selou a vitória alemã, anotando o quarto tento, em um belo chute colocado no canto direito do goleiro adversário.

Após a exibição de gala, o ex-atleta celebrou a recepção calorosa e destacou a sensação de ter seu legado reconhecido internacionalmente. Em depoimento publicado nas redes sociais, Diego agradeceu o carinho recebido e reafirmou o orgulho pela vitoriosa carreira que construiu nos gramados do Brasil e da Europa.

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