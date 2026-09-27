Ídolo do Flamengo, Diego brilha em festa na Alemanha com gol contra o Real Madrid
Ídolo do Flamengo, Diego brilha com gol e assistência na Alemanha
Multicampeão e marcado na história recente do Flamengo, o ex-meia Diego Ribas provou que a qualidade técnica segue intacta, mesmo longe do futebol profissional. Aposentado desde o fim da temporada de 2022, quando se despediu dos gramados vestindo a camisa rubro-negra e entregou o número 10 para Gabigol, o ídolo da Nação deu um verdadeiro show neste sábado (26) no futebol europeu.
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Convidado de honra para a comemoração do centenário do Weserstadion, o ex-jogador foi o grande destaque do amistoso entre as equipes lendárias do Werder Bremen e do Real Madrid. Vestindo a camisa da equipe alemã, clube no qual também construiu trajetória marcante com 132 jogos e 53 gols, o maestro brasileiro comandou a vitória do time da casa por 4 a 3 sobre os espanhóis.
Diego Ribas voltando a marcar com a camisa do Werder Bremen em amistoso especial de aniversário de 100 anos do Weserstadion, contra o Real Madrid!— Carlos Schön (@cadado_schon) September 27, 2026
Os alemães venceram por 4 x 3. pic.twitter.com/YhSCJNJe6C
Em campo com estrelas internacionais como Pepe, Cambiasso, Makélélé, Ailton e Mertesacker, o eterno capitão do Mengão distribuiu o jogo e foi decisivo. Diego deu a assistência perfeita em cobrança de escanteio para a cabeçada de Rosenberg no segundo gol e selou a vitória alemã, anotando o quarto tento, em um belo chute colocado no canto direito do goleiro adversário.
Após a exibição de gala, o ex-atleta celebrou a recepção calorosa e destacou a sensação de ter seu legado reconhecido internacionalmente. Em depoimento publicado nas redes sociais, Diego agradeceu o carinho recebido e reafirmou o orgulho pela vitoriosa carreira que construiu nos gramados do Brasil e da Europa.
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