Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Estudiantes sofre com lesões antes de enfrentar o Flamengo na Libertadores

Estudiantes sofre com contusões e desfalques antes de decisão continental

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
27/09/2026 17:40
Atualizado há 5 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
zagueiro nº 20 do Estudiantes Eric Meza (L) e o atacante nº 16 do Flamengo Samuel Lino lutam pela bola durante a partida de futebol da fase de grupos da Copa Libertadores entre o Estudiantes de La Plata da Argentina e o Flamengo do Brasil no estádio Jorge Luis Hirschi em La Plata, província de Buenos Aires, Argentina, em 29 de abril de 2026
Flamengo e Estudiantes medem forças em duelo disputado pela Libertadore (Foto: Juan Mabromata / AFP)

Na contagem regressiva para a semifinal da Libertadores, o Flamengo recebeu notícias importantes vindas da Argentina. Enquanto a comissão técnica rubro-negra monitora a recuperação de seus próprios atletas durante a preparação, o Estudiantes viu sua situação física se complicar drasticamente a 18 dias do confronto de ida. Em partida marcada por briga e pela perda do título da Supercopa Internacional para o Rosario Central por 3 a 1, a equipe de La Plata perdeu três jogadores por problemas médicos.

Ninho do Urubu, CT do Flamengo

Flamengo nega negociação com Fatal Model e aciona departamento jurídico

Flamengo
Há 1 hora
Samuel Ongaratto, diretor de negócios da Fatal Model

Diretor da Fatal Model explica oferta para Corinthians e Flamengo: ‘Seria uma honra’

Futebol Nacional
Há 2 horas
Jorginho batendo pênalti - Flamengo

Com ‘pulinho’, Jorginho do Flamengo bate pênalti em SC

Flamengo
Há 5 horas

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

O desfalque mais grave é o do volante uruguaio Gabriel Neves, que sofreu uma fratura no pulso esquerdo após uma queda feia ainda no primeiro tempo. Com o local engessado, o tempo estimado de recuperação é de aproximadamente três meses, descartando o atleta de ambos os jogos contra o time carioca. Para piorar a situação do técnico Cacique Medina, o substituto imediato, Jalil Elías, deixou o gramado minutos depois com dores agudas na coxa esquerda, com suspeita de lesão muscular, o que o coloca como forte dúvida para a decisão.

continua após a publicidade
Gabriel Neves sofreu fratura no pulso e está fora das semifinais entre Estudiantes e Flamengo
Gabriel Neves sofreu fratura no pulso e está fora das semifinais entre Estudiantes e Flamengo (Foto: Reprodução / X)

A lista de preocupações dos argentinos não parou por aí. O atacante Guido Carrillo — autor do gol de empate contra o Flamengo na partida da fase de grupos — deu a assistência para o único gol do Estudiantes, mas pediu substituição na etapa complementar por conta de um desconforto muscular.

Do lado do Flamengo, o foco total está voltado para o departamento médico. A comissão técnica trabalha para ter à disposição o lateral-esquerdo Ayrton Lucas e o atacante Gonzalo Plata, que se lesionaram antes da Data Fifa. O equatoriano apresenta uma evolução mais adiantada e tem boas chances de atuar. Por outro lado, o volante Evertton Araújo é desfalque confirmado.

continua após a publicidade
Ayrton Lucas corre para defender o Flamengo contra o Independiente del Valle na Libertadores
Ayrton Lucas corre para defender o Flamengo contra o Independiente del Valle na Libertadores (Foto: Rodrigo Buendia / AFP)

Diante da onda de lesões e das suspensões já confirmadas dos zagueiros Tomás Palacios e Leandro González Pirez pelo terceiro cartão amarelo, a diretoria do Estudiantes corre no mercado para reforçar o elenco de Cacique Medina. Embora a janela interna no futebol sul-americano esteja fechada, o regulamento da Conmebol permite até três trocas na lista de inscritos para a fase semifinal do torneio continental.

Calendário das semifinais

O primeiro duelo entre Estudiantes e Flamengo está agendado para o dia 15 de outubro, no Estádio Jorge Luis Hirschi, às 21h30 (horário de Brasília). O confronto decisivo que definirá o finalista da Libertadores acontecerá na semana seguinte, no dia 22 de outubro, no Maracanã, no mesmo horário.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Emerson Royal e Saúl Ñíguez acompanham as emoções da NFL nas arquibancadas do Maracanã

Futebol Americano

Jogadores do Flamengo curtem jogo da NFL no Maracanã e trocam brincadeiras

Há 4 minutos
Flamengo Libertadores 2019

Futebol Internacional

Ídolo do Flamengo, Diego brilha em festa na Alemanha com gol contra o Real Madrid

Há 29 minutos
Ninho do Urubu, CT do Flamengo

Flamengo

Flamengo nega negociação com Fatal Model e aciona departamento jurídico

Há 1 hora
Samuel Ongaratto, diretor de negócios da Fatal Model

Futebol Nacional

Diretor da Fatal Model explica oferta para Corinthians e Flamengo: 'Seria uma honra'

Há 5 horas
Jorginho batendo pênalti - Flamengo

Flamengo

Com 'pulinho', Jorginho do Flamengo bate pênalti em SC

Há 5 horas
Bidon e Arrascaeta durante partida

Futebol Nacional

Fatal Model diz que ofereceu R$ 100 milhões por máster de Corinthians e Flamengo

Há 5 horas
Mais LANCE!
José Boto, dirigente do Flamengo, dará coletiva antes da estreia no Mundial (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Torcida do Flamengo reage à fala de Boto: 'Não é possível'

Camisa do Flamengo antes da partida contra o RB Bragantino

Saída da Betano pode custar 'um Paquetá' ao Flamengo

Confusão no gramado entre jogadores do Estudiantes e do Rosário Central

Final de adversário do Flamengo na Libertadores termina em confusão

Bidon e Arrascaeta durante partida

Fim das bets: veja o peso dos patrocínios nas folhas salariais dos clubes

José Boto desembarca em Buenos Aires para jogo do Flamengo na Recopa Sul-Americana

Quatro reforços da Europa no Flamengo? Boto indica nomes no mercado

Torcida do Flamengo no Maracanã

Flamengo domina ranking de público e estabelece recorde no Brasileirão

Lula em evento com microfone na mão

Flamengo, Fluminense e Grêmio se manifestam sobre proibição das bets no Brasil

Bap presidente do Flamengo, com microfone na mão

Bap, presidente do Flamengo, se pronuncia sobre possível fim das bets no Brasil

Lula em evento com microfone na mão

Em fala sobre bets, Lula faz alerta a Flamengo e Corinthians: 'Vão ter que arranjar outra forma'

Com um jogador a mais, o Palmeiras venceu o Flamengo 3 x 0 no Maracanã

Boto projeta final entre Flamengo e Palmeiras na Libertadores e elogia Abel: 'Tiro chapéu'

Camisa do Flamengo com a logo do BRB (Foto: Divulgação/Flamengo)

Flamengo se manifesta sobre possível fim das bets e alerta para impacto no esporte

Samuel Lino em ação durante Austrália e Brasil, pelo amistoso internacional

Torcida do Flamengo reage às atuações de Lino e Pedro em empate do Brasil

Destaque do Flamengo em 2026, Samuel Lino ganha chance no ciclo de renovação da Seleção Brasileira

Flamengo, Palmeiras, Corinthians? Colunistas do Lance! avaliam quem fica no prejuízo na Data Fifa