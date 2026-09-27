Estudiantes sofre com lesões antes de enfrentar o Flamengo na Libertadores

Na contagem regressiva para a semifinal da Libertadores, o Flamengo recebeu notícias importantes vindas da Argentina. Enquanto a comissão técnica rubro-negra monitora a recuperação de seus próprios atletas durante a preparação, o Estudiantes viu sua situação física se complicar drasticamente a 18 dias do confronto de ida. Em partida marcada por briga e pela perda do título da Supercopa Internacional para o Rosario Central por 3 a 1, a equipe de La Plata perdeu três jogadores por problemas médicos.

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O desfalque mais grave é o do volante uruguaio Gabriel Neves, que sofreu uma fratura no pulso esquerdo após uma queda feia ainda no primeiro tempo. Com o local engessado, o tempo estimado de recuperação é de aproximadamente três meses, descartando o atleta de ambos os jogos contra o time carioca. Para piorar a situação do técnico Cacique Medina, o substituto imediato, Jalil Elías, deixou o gramado minutos depois com dores agudas na coxa esquerda, com suspeita de lesão muscular, o que o coloca como forte dúvida para a decisão.

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Gabriel Neves sofreu fratura no pulso e está fora das semifinais entre Estudiantes e Flamengo (Foto: Reprodução / X)

A lista de preocupações dos argentinos não parou por aí. O atacante Guido Carrillo — autor do gol de empate contra o Flamengo na partida da fase de grupos — deu a assistência para o único gol do Estudiantes, mas pediu substituição na etapa complementar por conta de um desconforto muscular.

Do lado do Flamengo, o foco total está voltado para o departamento médico. A comissão técnica trabalha para ter à disposição o lateral-esquerdo Ayrton Lucas e o atacante Gonzalo Plata, que se lesionaram antes da Data Fifa. O equatoriano apresenta uma evolução mais adiantada e tem boas chances de atuar. Por outro lado, o volante Evertton Araújo é desfalque confirmado.

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Ayrton Lucas corre para defender o Flamengo contra o Independiente del Valle na Libertadores (Foto: Rodrigo Buendia / AFP)

Diante da onda de lesões e das suspensões já confirmadas dos zagueiros Tomás Palacios e Leandro González Pirez pelo terceiro cartão amarelo, a diretoria do Estudiantes corre no mercado para reforçar o elenco de Cacique Medina. Embora a janela interna no futebol sul-americano esteja fechada, o regulamento da Conmebol permite até três trocas na lista de inscritos para a fase semifinal do torneio continental.

Calendário das semifinais

O primeiro duelo entre Estudiantes e Flamengo está agendado para o dia 15 de outubro, no Estádio Jorge Luis Hirschi, às 21h30 (horário de Brasília). O confronto decisivo que definirá o finalista da Libertadores acontecerá na semana seguinte, no dia 22 de outubro, no Maracanã, no mesmo horário.