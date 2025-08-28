Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (28/08/2025)
Veja os jogos televisionados desta quinta-feira (28)
Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (28), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são as partidas de volta dos playoffs da Europa e da Conference League, da Copa do Brasil, do Campeonato Saudita, etc.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 28 de agosto de 2025)
Copa do Brasil (quartas)
Bahia x Fluminense – 19h30 – Sportv e Premiere
Conference League (playoffs)
Fredrikstad x Crystal Palace – 13h – Canal GOAT
CFR Cluj x BK Hacken – 14h30 – OneFootball
Universidade de Craiova x Istanbul Basaksehir – 14h30 – OneFootball
Dinamo City x Jagiellonia Bialystok – 15h45 – OneFootball
Legia Warszawa x Hibernian – 16h – Xsports
Mainz 05 x Rosenborg – 16h – Canal GOAT
Campeonato Saudita
Damac x Al Hazem – 13h05 – Canal GOAT
Al Ahli x NEOM – 15h – Canal GOAT
Copa do Nordeste sub-20
Vitória sub-20 x CRB sub-20 – 15h – SportyNet (TV fechada e YouTube)
Copa do Caribe da Concacaf
Cavalier FC x Juventus de Cayes – 21h – Disney+
Copa da Argentina (oitavas)
Unión Santa Fé x River Plate – 21h15 – Xsports
Brasileirão Série B
Remo x Criciúma – 21h35 – RedeTV!, ESPN, Desimpedidos e Disney+
Copa Centro-Americana da Concacaf
CS Herediano x CSD Municipal – 23h06 – Disney+
Real CD España x Sporting San Miguelito – 23h06 – Disney+
