Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (28/08/2025)

Veja os jogos televisionados desta quinta-feira (28)

Tiago comemora gol marcado contra o Ceará (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)
imagem cameraTiago comemora gol marcado contra o Ceará (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/08/2025
06:00
Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (28), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são as partidas de volta dos playoffs da Europa e da Conference League, da Copa do Brasil, do Campeonato Saudita, etc.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 28 de agosto de 2025)

Copa do Brasil (quartas)

Bahia x Fluminense – 19h30 – Sportv e Premiere

Conference League (playoffs)

Fredrikstad x Crystal Palace – 13h – Canal GOAT
CFR Cluj x BK Hacken – 14h30 – OneFootball
Universidade de Craiova x Istanbul Basaksehir – 14h30 – OneFootball
Dinamo City x Jagiellonia Bialystok – 15h45 – OneFootball
Legia Warszawa x Hibernian – 16h – Xsports
Mainz 05 x Rosenborg – 16h – Canal GOAT

Jogos de hoje: o Crystal Palace enfrenta o Fredrikstad pela Conference League (Foto: Reprodução)
Jogos de hoje: o Crystal Palace enfrenta o Fredrikstad pela Conference League (Foto: Reprodução)

Campeonato Saudita

Damac x Al Hazem – 13h05 – Canal GOAT
Al Ahli x NEOM – 15h – Canal GOAT

Copa do Nordeste sub-20

Vitória sub-20 x CRB sub-20 – 15h – SportyNet (TV fechada e YouTube)

Copa do Caribe da Concacaf

Cavalier FC x Juventus de Cayes – 21h – Disney+

Copa da Argentina (oitavas)

Unión Santa Fé x River Plate – 21h15 – Xsports

Brasileirão Série B

Remo x Criciúma – 21h35 – RedeTV!, ESPN, Desimpedidos e Disney+

Copa Centro-Americana da Concacaf

CS Herediano x CSD Municipal – 23h06 – Disney+
Real CD España x Sporting San Miguelito – 23h06 – Disney+

