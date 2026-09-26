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Barletta x Potenza: onde assistir, horário e escalações

Barletta x Potenza: pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/09/2026 04:03
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Serie C1 2026/2027 - Barletta x Potenza
Onde assistir ao vivo a partida entre Barletta e Potenza pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Barletta e Potenza se enfrentam no dia 27 de setembro, às 7h30, no Stadio Cosimo Puttilli, pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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O Barletta vem de empate fora de casa contra o Catania por 0 a 0, pela 6ª rodada da Serie C1 2026/2027. Antes, empatou em casa com o Salernitana por 1 a 1 e perdeu para o Casarano por 3 a 1, mostrando uma sequência recente com dois empates e uma derrota.

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FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 27 de setembro de 2026, às 7h30
Local: Stadio Cosimo Puttilli, Barletta
Rodada: 7
Fase: Girone C

O Potenza vem de vitória em casa contra o Cavese 1919 por 4 a 2, pela 6ª rodada da Serie C1 2026/2027. Antes, empatou fora de casa com o Bari por 0 a 0 e perdeu para o Salernitana por 4 a 2, apresentando uma sequência recente com uma vitória, um empate e uma derrota.

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Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone C)
  • 📅 Data: 27 de setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 7h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Cosimo Puttilli, Barletta
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Barletta
Técnico: M. Paci
K. Matošević; A. Vona, N. Bizzotto, M. Manetta e G. Coccia; F. Laringe, I. Voca e D. Franco; S. Piarulli, D. Distratto e A. Partipilo.

Potenza
Técnico: I. Tisci
T. Cucchietti; C. Adjapong, C. Staver, G. Loiacono e N. Kirwan; M. Castorani, A. Bando e A. De Marco; G. D'Auria, J. Murano e L. Petrungaro.

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