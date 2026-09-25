Corinthians e São Paulo se enfrentam neste sábado (26), às 16h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de ida da final do Brasileirão Feminino. O Majestoso coloca frente a frente duas equipes com objetivos diferentes na decisão: enquanto o Timão busca ampliar seu domínio na competição, o Tricolor tenta conquistar o primeiro título de sua história.

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Como chegam as equipes

O Corinthians chega à décima final consecutiva do Brasileirão Feminino. As Brabas disputam a decisão desde 2017, quando foram vice-campeãs, e também terminaram como vice em 2019. Nas outras sete finais em que chegaram, o Timão conquistou o título.

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Para o primeiro jogo da decisão, porém, o Corinthians terá o desfalque da zagueira Thaís Regina, expulsa na partida de volta contra o Bahia e suspensa. Com isso, a técnica Emily Lima deve promover a entrada de Agustina entre as titulares. A equipe busca aproveitar o mando de campo para largar na frente na disputa pelo troféu.

O São Paulo, por sua vez, busca o primeiro título do Brasileirão Feminino. O Tricolor disputou apenas uma final anteriormente, justamente contra o Corinthians, em 2024. Na ocasião, as rivais venceram por 5 a 1 no placar agregado.

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Para o primeiro duelo da decisão, o São Paulo deve repetir a equipe que venceu o Flamengo na segunda partida da semifinal. Thiago Viana terá todas as atletas à disposição para o Majestoso, e o Tricolor aposta na manutenção da formação para buscar um resultado positivo fora de casa.

Confira as informações de Corinthians x São Paulo

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 🆚 SÃO PAULO

🏆 Brasileirão Feminino – final (jogo de ida)

📆 Data e horário: sábado, 26 de setembro de 2026, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Globo, TV Brasil, SporTV, NSports e GE TV

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⚽ ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

⚫⚪ CORINTHIANS (Técnica: Emily Lima)

Nicole; Agustina, Erika e Thaís Ferreira; Gi Fernandes, Duda Sampaio, Vic Albuquerque, Belén Aquino e Tamires; Jhonson e Gabi Zanotti.

🔴⚪⚫ SÃO PAULO (Técnico: Thiago Viana)

Carlinha; Bruna Calderan, Tayla e Carol Gil; Bia Menezes, Robinha, Aline e Karla Alves; Vi Amaral, Isa e Serrana.

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Corinthians e São Paulo se enfrentam pela final do Brasileirão Feminino (Foto: Arte/Lance!)

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