Vila Nova-GO x Londrina-PR: onde assistir, horário e escalações

Vila Nova-GO e Londrina-PR se enfrentam nesta 25 de setembro, às 20h30 no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, pela 30ª rodada da Série B. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Vila Nova-GO vem de vitória por 1 a 0 diante do América-MG, pelo Brasileirão Série B 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe conquistou um resultado positivo na última rodada, atuando em casa.

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FICHA do confronto

Competição: Série B 2026

Data e horário: 25 de Setembro de 2026, às 20h30

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Goiânia, Goiás

Rodada: 30

Fase: Temporada regular

O Londrina-PR vem de derrota por 1 a 2 diante do Fortaleza, pelo Brasileirão Série B 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe sofreu um revés na última rodada, atuando em casa.

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Onde assistir

Competição: Série B (Temporada regular)

📅 Data: 25 de Setembro de 2026

⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Goiânia, Goiás

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Vila Nova-GO

Técnico: Guto Ferreira

Helton Leite; Higor Luiz, Douglas Mendes, Jonathan Costa e Hayner; Dudu, João Vieira e Marquinhos Gabriel; Janderson, Everton Galdino e André Luís.

Londrina-PR

Técnico: Rogério Micale

Maurício Kozlinski; Heron, Wallace, Gabriel Lacerda e Nino Paraíba; Lucas Marques, João Vitor e Guilherme Portuga; Herbert, João Andrade e William Pottker.

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