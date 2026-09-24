Vila Nova-GO x Londrina-PR: onde assistir, horário e escalações
Vila Nova-GO e Londrina-PR se enfrentam dia 25 de setembro, às 20h30, pela 30ª rodada da
Vila Nova-GO e Londrina-PR se enfrentam nesta 25 de setembro, às 20h30 no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, pela 30ª rodada da Série B. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Vila Nova-GO vem de vitória por 1 a 0 diante do América-MG, pelo Brasileirão Série B 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe conquistou um resultado positivo na última rodada, atuando em casa.
FICHA do confronto
Competição: Série B 2026
Data e horário: 25 de Setembro de 2026, às 20h30
Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Goiânia, Goiás
Rodada: 30
Fase: Temporada regular
O Londrina-PR vem de derrota por 1 a 2 diante do Fortaleza, pelo Brasileirão Série B 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe sofreu um revés na última rodada, atuando em casa.
Onde assistir
- Competição: Série B (Temporada regular)
- 📅 Data: 25 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Goiânia, Goiás
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Vila Nova-GO
Técnico: Guto Ferreira
Helton Leite; Higor Luiz, Douglas Mendes, Jonathan Costa e Hayner; Dudu, João Vieira e Marquinhos Gabriel; Janderson, Everton Galdino e André Luís.
Londrina-PR
Técnico: Rogério Micale
Maurício Kozlinski; Heron, Wallace, Gabriel Lacerda e Nino Paraíba; Lucas Marques, João Vitor e Guilherme Portuga; Herbert, João Andrade e William Pottker.
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