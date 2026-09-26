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Casertana x Catania: onde assistir, horário e escalações

Casertana x Catania: pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/09/2026 04:03
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Serie C1 2026/2027 - Casertana x Catania
Onde assistir ao vivo a partida entre Casertana e Catania pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Casertana e Catania se enfrentam no dia 27 de setembro, às 7h30, no Stadio Comunale Alberto Pinto, pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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O Casertana vem de empate fora de casa contra o Audace Cerignola por 0 a 0, pela Serie C1, em 19 de setembro. Nos jogos anteriores, venceu o Altamura por 1 a 0 em casa e venceu a Internazionale II por 3 a 2 fora, mostrando boa forma recente.

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FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 27 de setembro de 2026, às 7h30
Local: Stadio Comunale Alberto Pinto, Caserta
Rodada: 7
Fase: Girone C

O Catania vem de empate em casa contra o Barletta por 0 a 0, pela Serie C1, em 19 de setembro. Antes, venceu o Picerno por 4 a 2 fora e perdeu para a Scafatese por 2 a 1 em casa, alternando resultados nas últimas partidas.

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Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone C)
  • 📅 Data: 27 de setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 7h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Comunale Alberto Pinto, Caserta
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Casertana
Técnico: V. Espinal
V. De Lucia; A. Caporale, I. Kontek, F. Belli e S. Oukhadda; F. Vezzoni, D. Mehic e S. Pezzella; F. Di Tacchio, D. Castelli e J. Manconi.

Catania
Técnico: E. Longo
A. Dini; A. Allegretto, M. Di Gennaro, M. Ierardi e G. Lunetta; A. Vallocchia, A. Quaini e N. Cavuoti; G. Bruzzaniti, E. Cicerelli e F. Russo.

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