Union Brescia x Dolomiti Bellunesi: onde assistir, horário e escalações
Union Brescia x Dolomiti Bellunesi: pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Union Brescia e Dolomiti Bellunesi se enfrentam no dia 27 de setembro, às 9h30, no Stadio Mario Rigamonti, pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No Grupo A da Serie C1 2026/2027, o Union Brescia vem de vitória fora de casa contra o Alcione Milano por 4 a 0, além de empates contra o Treviso (2 a 2) e o Trento (0 a 0), mostrando boa forma recente.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 27 de setembro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Mario Rigamonti, Brescia
Rodada: 7
Fase: Girone A
Do outro lado, o Dolomiti Bellunesi vem de derrota em casa para o Lumezzane por 2 a 1, além de empates contra o Renate (0 a 0) e o Albinoleffe (0 a 0), buscando recuperação na competição.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 27 de setembro de 2026
- ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Mario Rigamonti, Brescia
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Union Brescia
Técnico: E. Corini
G. Zacchi; A. Rizzo, L. Silvestri, S. Sina e V. De Maria; T. Casasola, M. Zennaro e F. Armanini; A. Rizzo Pinna, D. Balestrero e V. Crespi.
Dolomiti Bellunesi
Técnico: A. Bonatti
L. Sonzogni; F. Migliardi, N. Gobetti, D. Mondonico e N. Trabucchi; D. Mignanelli, R. Ba e L. Montenegro; L. Clemenza, Z. Beltaief e M. Kowalski.
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