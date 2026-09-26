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Union Brescia x Dolomiti Bellunesi: onde assistir, horário e escalações

Union Brescia x Dolomiti Bellunesi: pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/09/2026 04:03
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Serie C1 2026/2027 - Union Brescia x Dolomiti Bellunesi
Onde assistir ao vivo a partida entre Union Brescia e Dolomiti Bellunesi pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Union Brescia e Dolomiti Bellunesi se enfrentam no dia 27 de setembro, às 9h30, no Stadio Mario Rigamonti, pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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No Grupo A da Serie C1 2026/2027, o Union Brescia vem de vitória fora de casa contra o Alcione Milano por 4 a 0, além de empates contra o Treviso (2 a 2) e o Trento (0 a 0), mostrando boa forma recente.

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FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 27 de setembro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Mario Rigamonti, Brescia
Rodada: 7
Fase: Girone A

Do outro lado, o Dolomiti Bellunesi vem de derrota em casa para o Lumezzane por 2 a 1, além de empates contra o Renate (0 a 0) e o Albinoleffe (0 a 0), buscando recuperação na competição.

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Onde assistir

  1. Competição: Serie C1 (Girone A)
  2. 📅 Data: 27 de setembro de 2026
  3. ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
  4. 📍 Local: Stadio Mario Rigamonti, Brescia
  5. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Union Brescia
Técnico: E. Corini
G. Zacchi; A. Rizzo, L. Silvestri, S. Sina e V. De Maria; T. Casasola, M. Zennaro e F. Armanini; A. Rizzo Pinna, D. Balestrero e V. Crespi.

Dolomiti Bellunesi
Técnico: A. Bonatti
L. Sonzogni; F. Migliardi, N. Gobetti, D. Mondonico e N. Trabucchi; D. Mignanelli, R. Ba e L. Montenegro; L. Clemenza, Z. Beltaief e M. Kowalski.

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