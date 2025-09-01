menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (01/09/2025)

Veja os jogos televisionados desta segunda-feira (1)

imagem cameraA Chapecoense entra em campo nesta segunda-feira (Foto: Luis Garcia/AGIF)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/09/2025
06:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (1), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da série B do Brasileirão, do Campeonato Espanhol (segunda divisão), Campeonato Italiano (terceira divisão) etc

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 1 de setembro de 2025)

Brasileirão Série B

Chapecoense x Vila Nova - 19h - ESPN e Disney+
Ferroviária x Cuiabá - 21h30 - Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Jogos de hoje: o Cuiabá entra em campo para enfrentar a Ferroviária (Foto: Francisco Alves/AGIF)
Jogos de hoje: o Cuiabá entra em campo para enfrentar a Ferroviária (Foto: Francisco Alves/AGIF)

Campeonato Espanhol (segunda divisão)

Huesca x Eibar - 14h - Disney+
Leganés x Deportivo La Coruña - 16h30 - Disney+

Mundial de Clubes sub-17

Palmeiras sub-17 x Real Bétis sub-17 - 15h - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Italiano (terceira divisão)

Forli x Ravenna - 15h30 - FIFA+

Campeonato Uruguaio

Cerro Largo x Montevideo Wanderers - 19h - Disney+

Brasileirão sub-17

Internacional sub-17 x Flamengo sub-17 - 20h - Sportv

➡️Clique para assistir no Sportv

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias