Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (01/09/2025)
Veja os jogos televisionados desta segunda-feira (1)
Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (1), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da série B do Brasileirão, do Campeonato Espanhol (segunda divisão), Campeonato Italiano (terceira divisão) etc
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 1 de setembro de 2025)
Brasileirão Série B
Chapecoense x Vila Nova - 19h - ESPN e Disney+
Ferroviária x Cuiabá - 21h30 - Disney+
Campeonato Espanhol (segunda divisão)
Huesca x Eibar - 14h - Disney+
Leganés x Deportivo La Coruña - 16h30 - Disney+
Mundial de Clubes sub-17
Palmeiras sub-17 x Real Bétis sub-17 - 15h - ESPN 4 e Disney+
Campeonato Italiano (terceira divisão)
Forli x Ravenna - 15h30 - FIFA+
Campeonato Uruguaio
Cerro Largo x Montevideo Wanderers - 19h - Disney+
Brasileirão sub-17
Internacional sub-17 x Flamengo sub-17 - 20h - Sportv
