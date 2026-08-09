Thiago Silva volta a treinar e deve reforçar o Fluminense contra o Rivadavia
Capitão tricolor, recuperado de dores na coxa direita, treina com o grupo
O Fluminense pode ter o zagueiro Thiago Silva de volta para o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Independiente Rivadavia, terça-feira (11), às 19h (horário de Brasília), no Maracanã. Sua participação no jogo depende de uma última atividade com o elenco, programada para esta segunda-feira (10) pela manhã, às vésperas do confronto.
📲 Tudo sobre o Fluminense agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flu
O capitão tricolor estava no departamento médico desde o dia 29 de julho, quando sentiu dores na coxa direita e precisou ser substituído durante o empate sem gols contra o Bahia, pela 21ª rodada do Brasileirão.
O zagueiro voltou a treinar com o grupo desde a sexta-feira (7). Se responder bem ao treino desta segunda-feira e se tudo correr bem, estará à disposição de Zubeldía para a partida.
➡️ ANÁLISE: Fluminense melhora com reservas e piora com grandes contratações
Retorno de Thiago Silva é ótima notícia para o Fluminense
O retorno de Thiago Silva alivia o setor defensivo do Fluminense, que atravessa um momento conturbado. O colombiano Millán e o argentino Freytes seguem no departamento médico e ainda devem precisar de algumas semanas antes de retornar aos gramados.
A sobrecarga de lesões deixou Zubeldía com apenas dois zagueiros disponíveis para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Vasco: Ignácio e Igor Rabello. Desde então, Jemmes voltou a jogar, dando mais opções à comissão técnica.
Thiago Silva retornou ao Fluminense em meados de 2026. Desde a volta, teve oportunidade de ser titular em apenas uma partida, contra o Grêmio. No jogo seguinte, contra o Bahia, entrou durante a partida e sentiu uma fisgada muscular, que o tirou das três rodadas seguintes.
🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Fora de Campo
Clique e vote: no Dia dos Pais, escolha a 'paternidade' mais significativa do BrasilHá 8 horas
Fora de Campo
Ex-árbitro esclarece polêmica em Botafogo x FluminenseHá 10 horas
Fluminense
ANÁLISE: Fluminense melhora com reservas e piora com grandes contrataçõesHá 12 horas
Futebol Nacional
Dia dos Pais: as maiores 'paternidades' entre o G-12 do futebol brasileiroHá 12 horas
Fluminense
Zubeldía justifica substituições do Fluminense e elogia Soteldo: 'Partidaça'Há 17 horas
Fora de Campo
Decisão do árbitro em Botafogo x Fluminense causa revolta: 'Inventou'Há 18 horas
Mais LANCE!