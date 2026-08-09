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Thiago Silva volta a treinar e deve reforçar o Fluminense contra o Rivadavia

Capitão tricolor, recuperado de dores na coxa direita, treina com o grupo

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
09/08/2026 17:56
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Thiago Silva treina com o Fluminense antes de jogo de ida das oitavas de final da Libertadores
Thiago Silva treina com o Fluminense antes de jogo de ida das oitavas de final da Libertadores (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O Fluminense pode ter o zagueiro Thiago Silva de volta para o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Independiente Rivadavia, terça-feira (11), às 19h (horário de Brasília), no Maracanã. Sua participação no jogo depende de uma última atividade com o elenco, programada para esta segunda-feira (10) pela manhã, às vésperas do confronto.

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O capitão tricolor estava no departamento médico desde o dia 29 de julho, quando sentiu dores na coxa direita e precisou ser substituído durante o empate sem gols contra o Bahia, pela 21ª rodada do Brasileirão.

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O zagueiro voltou a treinar com o grupo desde a sexta-feira (7). Se responder bem ao treino desta segunda-feira e se tudo correr bem, estará à disposição de Zubeldía para a partida.

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Thiago Silva se recupera de dores na coxa e volta a treinar com o elenco do Fluminense
Thiago Silva se recupera de dores na coxa e volta a treinar com o elenco do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Retorno de Thiago Silva é ótima notícia para o Fluminense

O retorno de Thiago Silva alivia o setor defensivo do Fluminense, que atravessa um momento conturbado. O colombiano Millán e o argentino Freytes seguem no departamento médico e ainda devem precisar de algumas semanas antes de retornar aos gramados.

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A sobrecarga de lesões deixou Zubeldía com apenas dois zagueiros disponíveis para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Vasco: Ignácio e Igor Rabello. Desde então, Jemmes voltou a jogar, dando mais opções à comissão técnica.

Thiago Silva retornou ao Fluminense em meados de 2026. Desde a volta, teve oportunidade de ser titular em apenas uma partida, contra o Grêmio. No jogo seguinte, contra o Bahia, entrou durante a partida e sentiu uma fisgada muscular, que o tirou das três rodadas seguintes.

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