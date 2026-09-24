Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Noruega x Dinamarca: onde assistir, horário e escalações

Noruega e Dinamarca se enfrentam nesta quinta-feira

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/09/2026 12:45
Favorite o Lance! no Google
UEFA Nations League 2026/2027 - Noruega x Dinamarca
Onde assistir ao vivo a partida entre Noruega e Dinamarca pelo UEFA Nations League 2026/2027 (Arte / Lance!)

Noruega e Dinamarca se enfrentam nesta quinta-feira (24), às 15h45 (de Brasília), em Oslo, pela primeira rodada do Grupo A4 da Uefa Nations League. Os donos da casa chegam embalados pela campanha na Copa do Mundo de 2026, enquanto os dinamarqueses iniciam um novo ciclo após ficarem fora do Mundial. O confronto terá transmissão do Disney+ Premium. Clique para assistir à Disney+!

Onde assistir Bodo/Glimt x Nec pela classificatória da Champions League (Arte / Lance!)

Bodo/Glimt x NEC Nijmegen: onde assistir na Champions League 2026

Onde Assistir
Há 1 mês
João Fonseca exibe três bolas em partida em Montreal

João Fonseca x Casper Ruud: horário e onde assistir

Tênis
Há 1 mês
Tchéquia e África do Sul se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Tchéquia x África do Sul: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

Onde Assistir
Há 3 meses

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Ficha do jogo

NOR
DNK
Campeonato
UEFA Nations League 2026/2027
Data e Hora
24/09/2026, 15:45
Local
Ullevaal Stadion - Oslo
Árbitro
Onde assistir
Não definido

Como chegam as equipes

A Noruega chega à Nations League com expectativa alta após uma campanha de destaque na Copa do Mundo de 2026. A seleção alcançou as quartas de final e eliminou o Brasil na fase anterior. Agora, os noruegueses esperam novamente contar com os gols de Erling Haaland para começar a competição com vitória.

O time comandado por Stale Solbakken deve manter uma base semelhante à utilizada no Mundial. O meio-campo pode ser formado novamente por Martin Odegaard, Sander Berge e Patrick Berg, enquanto Haaland aparece como principal referência no ataque.

continua após a publicidade

A Dinamarca, por outro lado, não disputou a Copa do Mundo de 2026 e inicia um novo ciclo na temporada. Os visitantes buscam surpreender a Noruega em Oslo para começar a Nations League com um resultado positivo.

Com Brian Riemer no comando, a equipe dinamarquesa deve promover algumas mudanças em relação aos últimos jogos, mas nomes importantes como Pierre-Emile Hojbjerg e Rasmus Hojlund aparecem entre os prováveis titulares.

continua após a publicidade

Confira as informações de Noruega x Dinamarca

✅ FICHA TÉCNICA

NORUEGA 🆚 DINAMARCA
🏆 Nations League – 1ª rodada do Grupo A4

📆 Data e horário: quinta-feira, 24 de setembro de 2026, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Oslo, Noruega
📺 Onde assistir: Disney+ Premium

⚽ ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

🔴🔵 NORUEGA (Técnico: Stale Solbakken)
Nyland; Pedersen, Ajer, Ostigard e Wolfe; Odegaard, Berge e Berg; Larsen, Haaland e Nusa.

🔴⚪ DINAMARCA (Técnico: Brian Riemer)
Hermansen; Bah, Andersen, Christensen e Maehle; Hojbjerg, Hjulmand e Froholdt; Isaksen, Hojlund e Dolberg.

UEFA Nations League 2026/2027 - Noruega x Dinamarca
Onde assistir ao vivo a partida entre Noruega e Dinamarca pelo UEFA Nations League 2026/2027 (Arte / Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
UEFA Nations League 2026/2027 - Portugal x Gales

Onde Assistir

Portugal x Gales: onde assistir, horário e escalações

Há 6 minutos
UEFA Nations League 2026/2027 - Sérvia x Grécia

Onde Assistir

Sérvia x Grécia: onde assistir, horário e escalações

Há 16 minutos
Brasileirão Série C 2026 - Brusque x Ferroviária

Onde Assistir

Brusque x Ferroviária: onde assistir, horário e escalações

Há 31 minutos
UEFA Nations League 2026/2027 - Holanda x Alemanha

Onde Assistir

Holanda x Alemanha: onde assistir, horário e escalações

Há 1 hora
UEFA Nations League 2026/2027 - Andorra x Malta

Odds

Andorra x Malta: odds, palpites e onde assistir hoje

Há 2 horas
Cristiano Ronaldo no aquecimento para Portugal x Croácia pela Copa do Mundo de 2026

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (24/09/2026)

Há 4 horas
Mais LANCE!
Brasileirão Série B 2026 - Vila Nova-GO x Londrina-PR

Vila Nova-GO x Londrina-PR: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série B 2026 - Novorizontino x São Bernardo

Novorizontino x São Bernardo: onde assistir, horário e escalações

O Circuito de Madrid, o Madring, receberá o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1 em 2026

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP do Azerbaijão nesta quinta-feira (24)

Onde assistir ao vivo a partida entre Madureira x Sampaio Corrêa-RJ pela Copa Rio 2026 (Arte / Lance!)

Madureira x Sampaio Corrêa-RJ: odds, palpites e onde assistir

Kerolin em ação pelo Barcelona

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (23/09/2026)

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Chelsea x Austria Wien

Chelsea x Austria Wien: onde assistir, horário e escalações

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Barcelona x Paris FC

Barcelona x Paris FC: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Exmouth Town x Thame United

Exmouth Town x Thame United: onde assistir, horário e escalações

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Servette Chênois x Lyon

Servette Chênois x Lyon: onde assistir, horário e escalações

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - OH Leuven x Roma

OH Leuven x Roma: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Truro City x Merthyr Town

Truro City x Merthyr Town: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Wimborne Town x Weston-super-Mare

Wimborne Town x Weston-super-Mare: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Farnborough x Uxbridge

Farnborough x Uxbridge: onde assistir, horário e escalações