Noruega x Dinamarca: onde assistir, horário e escalações
Noruega e Dinamarca se enfrentam nesta quinta-feira
Noruega e Dinamarca se enfrentam nesta quinta-feira (24), às 15h45 (de Brasília), em Oslo, pela primeira rodada do Grupo A4 da Uefa Nations League. Os donos da casa chegam embalados pela campanha na Copa do Mundo de 2026, enquanto os dinamarqueses iniciam um novo ciclo após ficarem fora do Mundial. O confronto terá transmissão do Disney+ Premium. Clique para assistir à Disney+!
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
A Noruega chega à Nations League com expectativa alta após uma campanha de destaque na Copa do Mundo de 2026. A seleção alcançou as quartas de final e eliminou o Brasil na fase anterior. Agora, os noruegueses esperam novamente contar com os gols de Erling Haaland para começar a competição com vitória.
O time comandado por Stale Solbakken deve manter uma base semelhante à utilizada no Mundial. O meio-campo pode ser formado novamente por Martin Odegaard, Sander Berge e Patrick Berg, enquanto Haaland aparece como principal referência no ataque.
A Dinamarca, por outro lado, não disputou a Copa do Mundo de 2026 e inicia um novo ciclo na temporada. Os visitantes buscam surpreender a Noruega em Oslo para começar a Nations League com um resultado positivo.
Com Brian Riemer no comando, a equipe dinamarquesa deve promover algumas mudanças em relação aos últimos jogos, mas nomes importantes como Pierre-Emile Hojbjerg e Rasmus Hojlund aparecem entre os prováveis titulares.
Confira as informações de Noruega x Dinamarca
✅ FICHA TÉCNICA
NORUEGA 🆚 DINAMARCA
🏆 Nations League – 1ª rodada do Grupo A4
📆 Data e horário: quinta-feira, 24 de setembro de 2026, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Oslo, Noruega
📺 Onde assistir: Disney+ Premium
⚽ ESCALAÇÕES PROVÁVEIS
🔴🔵 NORUEGA (Técnico: Stale Solbakken)
Nyland; Pedersen, Ajer, Ostigard e Wolfe; Odegaard, Berge e Berg; Larsen, Haaland e Nusa.
🔴⚪ DINAMARCA (Técnico: Brian Riemer)
Hermansen; Bah, Andersen, Christensen e Maehle; Hojbjerg, Hjulmand e Froholdt; Isaksen, Hojlund e Dolberg.
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