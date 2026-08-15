Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Corinthians x Cruzeiro: onde assistir, horários e escalações pelo Brasileirão

Com compromissos pela Libertadores na próxima semana, Corinthians e Cruzeiro devem preservar titulares no Brasileirão

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
15/08/2026 22:22
Favorite o Lance! no Google
Corinthians recebe o Cruzeiro na Neo Química Arena. (Foto: Divulgação/ Internet)
Corinthians recebe o Cruzeiro na Neo Química Arena. (Foto: Divulgação/ Internet)

O Corinthians e o Cruzeiro se enfrentam neste domingo (16), às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será transmitido ao vivo no Amazon Prime.

O Timão ocupa a oitava colocação, com 32 pontos. Em 22 jogos, a equipe soma oito vitórias, oito empates e seis derrotas. Já a Raposa é a quinta colocada, com 33 pontos, e acumula nove vitórias, seis empates e sete derrotas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Ficha do jogo

Corinthians escudo - NOVO
COR
Escudo do Cruzeiro
CRU
23ª rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
domingo, 16 de agosto de 2026, às 19h30 (de Brasília)
Local
Neo Química Arena (SP)
Árbitro
Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes
Thiaggo Americano Labes (SC) e Douglas Pagung (ES)
Var
Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Onde assistir

Como chegam os dois times?

O Timão vem de um empate sem gols com o Rosario Central, em duelo realizado na Argentina na última quinta-feira (13), pela Libertadores. O centroavante Pedro Raul sofreu um trauma na costela durante a partida e é dúvida para enfrentar a equipe mineira.

A tendência é de que Fernando Diniz utilize um time reserva, pensando no duelo de volta pela Libertadores, na próxima quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), em casa.

continua após a publicidade

A Raposa vive situação semelhante, já que também tem compromisso pela competição continental na próxima semana. O Cruzeiro enfrenta o Flamengo pelo jogo de volta, na quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Todos os ingressos para a partida foram vendidos. No duelo de ida, as equipes empataram por 1 a 1, no Mineirão.

Fagner e Lucas Romero, que não atuaram contra o Flamengo pela Libertadores por estarem suspensos, estão à disposição para o duelo deste domingo (16).

continua após a publicidade
Matheus Pereira é eleito melhor jogador do Campeonato Brasileiro do mês de Julho. (Foto: Divulgação/ Internet)
Matheus Pereira é eleito melhor jogador do Campeonato Brasileiro do mês de Julho. (Foto: Divulgação/ Internet)

Ficha Técnica:

⚽ CORINTHIANS X CRUZEIRO - 23ª rodada do Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo, 16 de agosto de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena (São Paulo, SP)
👁️ Onde assistir: Amazon Prime
🕴️ Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Douglas Pagung (ES)
📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Prováveis Escalações:

CORINTHIANS: Hugo Souza; Pedro Milans, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Angileri; Allan, Matheus Pereira, Charles e Lingard; Dieguinho e Gui Negão. (Técnico: Fernando Diniz)

continua após a publicidade

CRUZEIRO: Otávio, Fagner, João Marcelo, Fabrício Bruno e Villalba (Kauã Moraes); Zé Lucas, Matheus Henrique e Gerson; Wesley, Lucho Rodríguez (Kaio Jorge) e João Costa. (Técnico: Artur Jorge)

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
PSG x Lens pela Supercopa da França (Arte: Lance!)

Onde Assistir

PSG x Lens: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Supercopa da França

Há 6 horas
Manchester City x Arsenal pela Supercopa da Inglaterra (Arte: Lance!)

Onde Assistir

Manchester City x Arsenal: onde assistir, horário e escalações ao jogo Supercopa da Inglaterra

Há 6 horas
Atlético-MG x Grêmio (Arte Lance!)

Onde Assistir

Atlético-MG x Grêmio: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Há 7 horas
onde assistir

Onde Assistir

Vasco x Santos: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

Há 10 horas
Savarino em ação no duelo entre Palmeiras e Fluminense pelo Brasileirão 2026 (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (15/08/2026)

Há 16 horas
Arte de onde assistir com escudo do Manchester United e Milan

Onde Assistir

Manchester United x AC Milan: onde assistir ao amistoso internacional

Há 17 horas
Mais LANCE!
Fluminense x Palmeiras - onde assistir

Fluminense x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações

Onde assistir São Paulo x Coritiba

São Paulo x Coritiba: onde assistir, horário e prováveis escalações

André comemora gol marcado pelo Wolverhampton sobre o Port Vale, pela Copa da Liga Inglesa

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (14/08/2026)

Jogadores do Vasco se abraçam para comemorar classificação com vitória sobre o Fluminense na Copa do Brasil

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (13/08/2026)

Rosario Central x Corinthians - Onde assistir

Rosario Central x Corinthians: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

onde assistir

Santos x Macará: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana

Vasco recebe o Olimpia nesta quinta-feira (13) pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana

Vasco x Olimpia: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

Cienciano e Botafogo se enfrentam pela Copa Sul-Americana

Cienciano x Botafogo: onde assistir e prováveis escalações pela Sul-Americana

Jogadores de Flamengo e Cruzeiro no Maracanã

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (12/08/2026)

onde assistir Palmeiras x Cerro Porteño

Palmeiras x Cerro Porteño: onde assistir e escalações pela oitavas da Libertadores

Bragantino x Atlético-MG (Lance!)

Bragantino x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações pela Sul-Americana

Arte de onde assistir Supercopa da Europa

PSG x Aston Villa: onde assistir ao jogo da Supercopa da Europa

Canobbio e Zubeldía vibram com gol do Fluminense na Libertadores

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (11/08/2026)