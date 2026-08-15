Corinthians x Cruzeiro: onde assistir, horários e escalações pelo Brasileirão Com compromissos pela Libertadores na próxima semana, Corinthians e Cruzeiro devem preservar titulares no Brasileirão

O Corinthians e o Cruzeiro se enfrentam neste domingo (16), às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será transmitido ao vivo no Amazon Prime.

O Timão ocupa a oitava colocação, com 32 pontos. Em 22 jogos, a equipe soma oito vitórias, oito empates e seis derrotas. Já a Raposa é a quinta colocada, com 33 pontos, e acumula nove vitórias, seis empates e sete derrotas.

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Ficha do jogo COR CRU 23ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora domingo, 16 de agosto de 2026, às 19h30 (de Brasília) Local Neo Química Arena (SP) Árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES) Assistentes Thiaggo Americano Labes (SC) e Douglas Pagung (ES) Var Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ) Onde assistir

Como chegam os dois times?

O Timão vem de um empate sem gols com o Rosario Central, em duelo realizado na Argentina na última quinta-feira (13), pela Libertadores. O centroavante Pedro Raul sofreu um trauma na costela durante a partida e é dúvida para enfrentar a equipe mineira.

A tendência é de que Fernando Diniz utilize um time reserva, pensando no duelo de volta pela Libertadores, na próxima quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), em casa.

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A Raposa vive situação semelhante, já que também tem compromisso pela competição continental na próxima semana. O Cruzeiro enfrenta o Flamengo pelo jogo de volta, na quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Todos os ingressos para a partida foram vendidos. No duelo de ida, as equipes empataram por 1 a 1, no Mineirão.

Fagner e Lucas Romero, que não atuaram contra o Flamengo pela Libertadores por estarem suspensos, estão à disposição para o duelo deste domingo (16).

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Matheus Pereira é eleito melhor jogador do Campeonato Brasileiro do mês de Julho. (Foto: Divulgação/ Internet)

Ficha Técnica:

⚽ CORINTHIANS X CRUZEIRO - 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo, 16 de agosto de 2026, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena (São Paulo, SP)

👁️ Onde assistir: Amazon Prime

🕴️ Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Douglas Pagung (ES)

📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Prováveis Escalações:

CORINTHIANS: Hugo Souza; Pedro Milans, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Angileri; Allan, Matheus Pereira, Charles e Lingard; Dieguinho e Gui Negão. (Técnico: Fernando Diniz)

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CRUZEIRO: Otávio, Fagner, João Marcelo, Fabrício Bruno e Villalba (Kauã Moraes); Zé Lucas, Matheus Henrique e Gerson; Wesley, Lucho Rodríguez (Kaio Jorge) e João Costa. (Técnico: Artur Jorge)

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