Corinthians x Cruzeiro: onde assistir, horários e escalações pelo Brasileirão
Com compromissos pela Libertadores na próxima semana, Corinthians e Cruzeiro devem preservar titulares no Brasileirão
O Corinthians e o Cruzeiro se enfrentam neste domingo (16), às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será transmitido ao vivo no Amazon Prime.
O Timão ocupa a oitava colocação, com 32 pontos. Em 22 jogos, a equipe soma oito vitórias, oito empates e seis derrotas. Já a Raposa é a quinta colocada, com 33 pontos, e acumula nove vitórias, seis empates e sete derrotas.
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Ficha do jogo
Como chegam os dois times?
O Timão vem de um empate sem gols com o Rosario Central, em duelo realizado na Argentina na última quinta-feira (13), pela Libertadores. O centroavante Pedro Raul sofreu um trauma na costela durante a partida e é dúvida para enfrentar a equipe mineira.
A tendência é de que Fernando Diniz utilize um time reserva, pensando no duelo de volta pela Libertadores, na próxima quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), em casa.
A Raposa vive situação semelhante, já que também tem compromisso pela competição continental na próxima semana. O Cruzeiro enfrenta o Flamengo pelo jogo de volta, na quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Todos os ingressos para a partida foram vendidos. No duelo de ida, as equipes empataram por 1 a 1, no Mineirão.
Fagner e Lucas Romero, que não atuaram contra o Flamengo pela Libertadores por estarem suspensos, estão à disposição para o duelo deste domingo (16).
Ficha Técnica:
⚽ CORINTHIANS X CRUZEIRO - 23ª rodada do Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo, 16 de agosto de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena (São Paulo, SP)
👁️ Onde assistir: Amazon Prime
🕴️ Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Douglas Pagung (ES)
📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Prováveis Escalações:
CORINTHIANS: Hugo Souza; Pedro Milans, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Angileri; Allan, Matheus Pereira, Charles e Lingard; Dieguinho e Gui Negão. (Técnico: Fernando Diniz)
CRUZEIRO: Otávio, Fagner, João Marcelo, Fabrício Bruno e Villalba (Kauã Moraes); Zé Lucas, Matheus Henrique e Gerson; Wesley, Lucho Rodríguez (Kaio Jorge) e João Costa. (Técnico: Artur Jorge)
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