Corinthians encerra preparação para duelo contra o Cruzeiro; Pedro Raul é dúvida? Timão pode poupar jogadores após empate com o Rosario Central e tem Pedro Raul como dúvida

O Corinthians encerrou a preparação para o jogo contra o Cruzeiro na tarde deste sábado (15), no CT Joaquim Grava.

O time de Fernando Diniz jogou no meio da semana contra o Rosario Central, na Argentina, e ficou no empate por 0 a 0, pela Libertadores. Por isso, existe a possibilidade de o técnico optar por um time reserva diante da equipe mineira. O jogo de volta contra os argentinos está marcado para a próxima quinta-feira (20), na Neo Química Arena.

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O centroavante Pedro Raul sentiu um trauma na costela e está fora da lista de relacionados. Ele foi titular no empate sem gols fora de casa pelo torneio continental e vivia seu melhor momento no clube, conquistando a confiança de Fernando Diniz ao balançar as redes contra o Red Bull Bragantino e o Internacional. Ele é dúvida para a partida diante da Raposa.

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O Corinthians não divulgou a lista de relacionados nem o boletim médico. Informou apenas que a preparação começou com instruções táticas por meio de vídeos. Depois, os jogadores realizaram um trabalho de força na academia e o aquecimento no gramado, com Fernando Diniz comandando um treino tático de dez contra dez. O treinador aproveitou o momento para instruir a equipe em diversas situações de jogo. Jogadas de bola parada também foram trabalhadas.

Pedro Raul em duelo do Corinthians na Neo Química Arena. (Foto: Divulgação/ Internet)

Como chega o Corinthians?

Vindo de uma vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, pelo Brasileirão, o Timão chega a esta rodada com 32 pontos, na oitava posição.

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À disposição de Fernando Diniz para o jogo, o meia André Carrillo quer um Corinthians muito atento neste confronto direto. O Cruzeiro tem um ponto a mais que o Alvinegro e ocupa a quinta colocação.

— Jogar em casa é sempre importante. Sabemos que estamos em uma fase boa, a equipe está melhor. Vamos em busca dos três pontos, como estamos acostumados. O Cruzeiro tem jogadores de qualidade e uma equipe experiente. Temos que estar atentos, não podemos dar nenhum tipo de brecha, porque em casa somos muito fortes — compartilhou.

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No primeiro turno deste Brasileirão, Corinthians e Cruzeiro empataram por 1 a 1 no Mineirão. João Pedro marcou o gol corinthiano.

O Timão enfrentou a equipe mineira na semifinal da Copa do Brasil de 2025. Após uma vitória por 1 a 0 em Belo Horizonte e uma derrota por 2 a 1 na Neo Química Arena, o Alvinegro garantiu a vaga na final ao vencer nos pênaltis por 5 a 4.

Agenda de jogos do Corinthians:

16.08 - Corinthians x Cruzeiro - Neo Química Arena - 19h30 (de Brasília) - 23ª rodada do Brasileirão

20.08 - Corinthians x Rosario Central (ARG) - Neo Química Arena - 21h30 (de Brasília) - volta das oitavas de final da Libertadores

23.08 - Coritiba x Corinthians - Couto Pereira - 19h30 (de Brasília) - 24ª rodada do Brasileirão

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