Corinthians recupera camisa roubada de Yuri Alberto no Memorial
Peça histórica foi furtada na última quinta-feira (13), e imagens das câmeras de segurança ajudaram na recuperação
O Corinthians recuperou a camisa do atacante Yuri Alberto que havia sido furtada do Memorial das Conquistas. Em nota emitida na última quinta-feira (13), o clube afirmou que recuperou as imagens do furto no 52º Distrito Policial.
Em semana decisiva, Diniz busca equilíbrio entre competições para fortalecer Corinthians
O clube também não informou o estado de conservação da peça nem deu detalhes sobre o indivíduo, que foi conduzido à delegacia.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
O torcedor entrou no local por volta das 14h (de Brasília), na última quinta-feira (13), após comprar o ingresso para a visitação.
O indivíduo foi atendido pela colaboradora Luana Nunes, que informou que os ingressos para a visitação ao Memorial não são registrados nem passíveis de cadastramento no sistema.
Posteriormente, por meio das imagens das câmeras de segurança, foi constatado que o indivíduo havia subtraído uma camisa de valor histórico e patrimonial.
A colaboradora da limpeza, Márcia Satelis, presenciou a entrada e a permanência do indivíduo no local, mas não identificou, naquele momento, a ocorrência da subtração.
Em razão dos fatos, foram conduzidos ao 52º Distrito Policial (52º DP) os colaboradores Maurício e Isadora, responsáveis pelo Memorial; Luana Nunes, responsável pelo atendimento ao indivíduo; e Márcia Satelis, colaboradora da limpeza e testemunha da presença do indivíduo no local.
Os colaboradores foram acompanhados pelo coordenador, Capitão Marcelo Rodrigues, e pelo encarregado de segurança, Sr. Edmilson Souza. O Dr. João Oliveira, delegado titular do DP, realizou o registro da ocorrência por meio de Boletim de Ocorrência.
Confira nota oficial:
O Sport Club Corinthians Paulista informa que recuperou a camisa furtada do Memorial das Conquistas do clube, na tarde de ontem (13).
Após fornecimento de imagens e dados ao 52º DP o indivíduo foi conduzido a delegacia para providências judiciais e o uniforme retornará aos cuidados do Departamento Cultural do Corinthians.
Agradecemos a presteza da Polícia e o retorno de nosso patrimônio a nosso acervo.
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Corinthians
Em semana decisiva, Diniz busca equilíbrio entre competições para fortalecer CorinthiansHá 6 horas
Corinthians
Rosario rebate Hugo Souza e acusa racismo da torcida do CorinthiansHá 13 horas
Corinthians
Raniele exalta postura do Corinthians na Libertadores e fala sobre 'embate' com Di MariaHá 18 horas
Corinthians
Raniele nega 'mal-estar' no elenco, mas admite frustração pela saída de Memphis do CorinthiansHá 20 horas
Corinthians
Torcida do Corinthians protesta em frente à casa de Omar Stabile: 'Fora ratos'Há 22 horas
Futebol Internacional
Culpa do Vento? Di María lamenta empate contra o CorinthiansHá 1 dia
Mais LANCE!