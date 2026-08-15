Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Corinthians recupera camisa roubada de Yuri Alberto no Memorial

Peça histórica foi furtada na última quinta-feira (13), e imagens das câmeras de segurança ajudaram na recuperação

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
15/08/2026 12:45
Favorite o Lance! no Google
Corinthians recupera camisa roubada do Memorial das Conquistas. (Foto: Divulgação/ Corinthians)
Corinthians recupera camisa roubada do Memorial das Conquistas. (Foto: Divulgação/ Corinthians)

O Corinthians recuperou a camisa do atacante Yuri Alberto que havia sido furtada do Memorial das Conquistas. Em nota emitida na última quinta-feira (13), o clube afirmou que recuperou as imagens do furto no 52º Distrito Policial.

O clube também não informou o estado de conservação da peça nem deu detalhes sobre o indivíduo, que foi conduzido à delegacia.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O torcedor entrou no local por volta das 14h (de Brasília), na última quinta-feira (13), após comprar o ingresso para a visitação.

O indivíduo foi atendido pela colaboradora Luana Nunes, que informou que os ingressos para a visitação ao Memorial não são registrados nem passíveis de cadastramento no sistema.

continua após a publicidade

Posteriormente, por meio das imagens das câmeras de segurança, foi constatado que o indivíduo havia subtraído uma camisa de valor histórico e patrimonial.

A colaboradora da limpeza, Márcia Satelis, presenciou a entrada e a permanência do indivíduo no local, mas não identificou, naquele momento, a ocorrência da subtração.

continua após a publicidade

Em razão dos fatos, foram conduzidos ao 52º Distrito Policial (52º DP) os colaboradores Maurício e Isadora, responsáveis pelo Memorial; Luana Nunes, responsável pelo atendimento ao indivíduo; e Márcia Satelis, colaboradora da limpeza e testemunha da presença do indivíduo no local.

Os colaboradores foram acompanhados pelo coordenador, Capitão Marcelo Rodrigues, e pelo encarregado de segurança, Sr. Edmilson Souza. O Dr. João Oliveira, delegado titular do DP, realizou o registro da ocorrência por meio de Boletim de Ocorrência.

continua após a publicidade
Indivíduo identificado pela câmera de segurança do Corinthians roubando a camisa no Memorial das Conquistas do clube. (Foto: Divulgação/ Corinthians)
Indivíduo identificado pela câmera de segurança do Corinthians roubando a camisa no Memorial das Conquistas do clube. (Foto: Divulgação/ Corinthians)

Confira nota oficial:

O Sport Club Corinthians Paulista informa que recuperou a camisa furtada do Memorial das Conquistas do clube, na tarde de ontem (13).
Após fornecimento de imagens e dados ao 52º DP o indivíduo foi conduzido a delegacia para providências judiciais e o uniforme retornará aos cuidados do Departamento Cultural do Corinthians.

Agradecemos a presteza da Polícia e o retorno de nosso patrimônio a nosso acervo.

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Fernando Diniz, técnico do Corinthians, durante o jogo contra o Rosario Central, pela Libertadores

Corinthians

Em semana decisiva, Diniz busca equilíbrio entre competições para fortalecer Corinthians

Há 6 horas
Hugo Souza, goleiro do Corinthians (Foto: Agência Corinthians)

Corinthians

Rosario rebate Hugo Souza e acusa racismo da torcida do Corinthians

Há 13 horas
Raniele em Corinthians x Rosario Central

Corinthians

Raniele exalta postura do Corinthians na Libertadores e fala sobre 'embate' com Di Maria

Há 18 horas
Raniele durante Corinthians x Rosario, pela Libertadores

Corinthians

Raniele nega 'mal-estar' no elenco, mas admite frustração pela saída de Memphis do Corinthians

Há 20 horas
Protesto do Corinthians em frente à casa de Omar Stabile

Corinthians

Torcida do Corinthians protesta em frente à casa de Omar Stabile: 'Fora ratos'

Há 22 horas
Di María disputa bola com Matheus Bidu no jogo entre Rosario Central e Corinthians

Futebol Internacional

Culpa do Vento? Di María lamenta empate contra o Corinthians

Há 1 dia
Mais LANCE!
Jogadores do Corinthians posam para foto oficial antes da partida contra o Rosario Central, pelas oitavas de final da Libertadores, no Gigante de Arroyito

Tironi no Lance!: Corinthians consegue bom resultado, mas o caso Memphis ainda incomoda

Fernando Diniz, técnico do Corinthians

Análise: Corinthians aprende com erros, segura Rosario e mira decisão em casa

Fernando Diniz, técnico do Corinthians

Diniz lamenta saída de Memphis do Corinthians e desabafa: 'Decepcionado'

Hugo Souza, goleiro do Corinthians

Após sofrer racismo em Rosario x Corinthians, Hugo Souza desabafa: 'Sempre acontece aqui'

Rosario Central x Corinthians

Dê suas notas: avalie os jogadores do Corinthians no empate com o Rosario Central

Benjamin Back detona jogador do Corinthians contra o Rosario Central

Benja detona Allan em Rosario x Corinthians: 'Menor condição'

Camisa do Yuri Alberto sendo roubada

Vídeo mostra camisa de Yuri Alberto sendo furtada em Memorial do Corinthians

Atacante Kaio César

Com um a menos, Corinthians segura pressão e empata com Rosario Central

Hugo Souza, goleiro do Corinthians

Hugo Souza denuncia racismo, e árbitro paralisa Rosario Central x Corinthians

Torcida do Corinthians

Rosario x Corinthians: torcedores sofrem queda nas arquibancadas antes do jogo

Camisa do Corinthians

Diniz repete escalação do Corinthians para enfrentar o Rosario Central

Gigante de Arroyito

Rosario Central x Corinthians será disputado em meio à reforma do Gigante de Arroyito

O zagueiro brasileiro do Paris Saint-Germain, camisa 5, Marquinhos, comemora com o troféu após a vitória na Supercopa da UEFA entre o Paris Saint-Germain (PSG), campeão da Liga dos Campeões, e o Aston Villa, campeão da Liga Europa, em Salzburgo, Áustria, em 12 de agosto de 2026

Com título pelo PSG, Marquinhos faz história e quebra recorde