Em semana decisiva, Diniz busca equilíbrio entre competições para fortalecer Corinthians Treinador precisará fazer mudanças no time titular e afirma que está analisando os duelos de Brasileirão e Libertadores em conjunto

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O empate sem gols diante do Rosario Central, pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores, impõe ao técnico Fernando Diniz a necessidade de equilibrar as expectativas e o foco do Corinthians na temporada. Após uma semana turbulenta no extra-campo, com a não renovação de Memphis, risco de mais um rombo financeiro e protestos da torcida, o Timão terá uma sequência de dois jogos em casa que podem fortalecer a equipe e afastar a "nuvem" de crise que ameaça aparecer.

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Isso porque, no cenário da Libertadores, uma vitória simples contra o Rosario, em uma Neo Química Arena certamente lotada e sob apoio intenso do torcedor, não parece um cenário distante. Ao mesmo tempo em que o Corinthians precisará de foco total contra o Cruzeiro neste domingo (16), se quiser sonhar com uma vaga no G4, e que pode se tornar realidade a depender da combinação de resultados da rodada.

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Diniz precisará pensar em como trabalhar o cenário não só na parte anímica, que parece ter funcionado bem mesmo sob pressão da torcida rival na Argentina, mas também na estrutura tática da equipe. O treinador não terá o volante Allan no jogo de volta, expulso com dois amarelos, e forçará mais uma alteração em um time já afetado por lesões. O técnico explicou que não há definição da troca, mas levará em consideração o jogo do Brasileirão contra o Cruzeiro para definir as escalações titulares dos duelos.

- Em relação ao Allan, eu ainda não sei se eu vou fazer no jogo de volta ainda, tem algumas possibilidades. E eu já estou pensando também no jogo de domingo, na realidade, porque a gente tem um jogo difícil contra o Cruzeiro - explicou Diniz.

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O treinador afirmou que, neste momento, está pensando em todas as competições em conjunto, sem definir necessariamente a Libertadores ou o Brasileirão como uma prioridade, por mais que a classificação às quartas de final do torneio continental seja bem factível. Vale ressaltar que, na liga nacional, Diniz iniciou seu trabalho com o Corinthians na briga contra o rebaixamento e conseguiu mudar o panorama do clube na temporada.

- Estou pensando em todas as coisas [campeonatos]. Desde a hora em que terminou o jogo, acabei de falar no vestiário. Não tenho uma definição ainda do que fazer, mas são muitas possibilidades. É pensar bem e procurar fazer o melhor para o Corinthians - completou.

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Além da expulsão de Allan, os setores do meio-campo e ataque corintiano têm sofrido com outras baixas. A própria renovação de Memphis é um fator que pesa. Mas nomes como André, titular em boa parte dos jogos com Diniz, e Zakaria Labyad, com lesão séria no joelho e que era uma opção constante saindo do jogo, também estão fora. Na frente, a principal ausência é Yuri Alberto, com problema muscular, mas ainda há Vitinho e Kayke Ferrari com outras questões físicas mais complexas.

Kaio César, que gerou preocupação pela ausência em um dos treinos antes de enfrentar o Rosario é mais um nome que precisa da atenção de Diniz e do departamento médico do Corinthians para não acabar sendo exigido no fim de semana e correr o risco de perder o duelo da Libertadores. Por isso, o confronto diante do Cruzeiro precisa ser analisado com cautela.

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No Brasileirão, o Corinthians é o sétimo colocado com 32 pontos, um atrás de Bahia e Cruzeiro, sexto e quinto colocados, e dois atrás do Fluminense, equipe que fecha o G4 do torneio. Após a sequência decisiva desta semana, o Timão terá uma sequência contra Coritiba, fora de casa, um clássico com o Santos e a lanterna Chapecoense, ambos em casa. Depois, enfrenta Flamengo e Fluminense. Ou seja, pontuar diante do time mineiro mantém o alvinegro na briga da parte de cima e pode colocar o clube em uma posição mais tranquila para os duelos contra os cariocas.

Elenco do Corinthians antes de duelo contra o Rosario, pela Libertadores. (Foto: Ivan Tenicela/DiaEsportivo/Folhapress)

Postura diferente do Corinthians em Rosario

Para além das decisões táticas, Diniz também leva consigo da Argentina aquilo que ele considerou como ideal em relação à postura da equipe em campo. Ao contrário do jogo contra Internacional em Porto Alegre, na Copa do Brasil, o Corinthians demonstrou uma concetração maior e foi mais eficaz ao aguaentar a pressão do adversário.

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O treinador atribui o sucesso do time em não levar gols ao comportamento do Corinthians ao longo dos 90 minutos no Gigante de Arroyito.

- A sensação que eu tenho é que não foi um erro estratégico no jogo contra o Inter. A gente pecou no comportamento contra eles. Faltou em nós aquilo que a gente teve no jogo da volta contra o Inter [em casa], lá em Bragança [contra o RB Bragantino], e que teve hoje também. Uma entrega quase que absoluta para poder se defender bem, tirar a bola e acelerar bem o jogo. Foi uma questão mais comportamental, não foi um erro estratégico, na minha opinião, lá em Porto Alegre. Eu acho que o time soube aprender com aquilo. Foi uma derrota muito sofrida, que acabou nos custando a participação na Copa do Brasil - analisou.

Fernando Diniz ressaltou que, mesmo com a eliminação na Copa do Brasil, acredita que a torcida corintiana fará, mais uma vez, uma festa no duelo decisivo contra o Rosario na próxima quinta-feira. O técnico afirmou que só tem a agradecer o apoio das arquibancadas, que também foi visto na Argentina na partida de ida.

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- Da torcida, a gente mais agradece do que espera algo deles. Quem veio aí hoje deu um show aqui também. A gente agradece já o que aconteceu hoje, a gente agradece o que eles têm feito pela equipe. E eu tenho certeza de que eles vão nos motivar do começo até o final do jogo lá na quinta-feira - concluiu o treinador.