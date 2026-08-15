Em semana decisiva, Diniz busca equilíbrio entre competições para fortalecer Corinthians
Treinador precisará fazer mudanças no time titular e afirma que está analisando os duelos de Brasileirão e Libertadores em conjunto
Carregando conteúdo exclusivo...
O empate sem gols diante do Rosario Central, pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores, impõe ao técnico Fernando Diniz a necessidade de equilibrar as expectativas e o foco do Corinthians na temporada. Após uma semana turbulenta no extra-campo, com a não renovação de Memphis, risco de mais um rombo financeiro e protestos da torcida, o Timão terá uma sequência de dois jogos em casa que podem fortalecer a equipe e afastar a "nuvem" de crise que ameaça aparecer.
Raniele exalta postura do Corinthians na Libertadores e fala sobre ’embate’ com Di Maria
Raniele nega ‘mal-estar’ no elenco, mas admite frustração pela saída de Memphis do Corinthians
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Isso porque, no cenário da Libertadores, uma vitória simples contra o Rosario, em uma Neo Química Arena certamente lotada e sob apoio intenso do torcedor, não parece um cenário distante. Ao mesmo tempo em que o Corinthians precisará de foco total contra o Cruzeiro neste domingo (16), se quiser sonhar com uma vaga no G4, e que pode se tornar realidade a depender da combinação de resultados da rodada.
Diniz precisará pensar em como trabalhar o cenário não só na parte anímica, que parece ter funcionado bem mesmo sob pressão da torcida rival na Argentina, mas também na estrutura tática da equipe. O treinador não terá o volante Allan no jogo de volta, expulso com dois amarelos, e forçará mais uma alteração em um time já afetado por lesões. O técnico explicou que não há definição da troca, mas levará em consideração o jogo do Brasileirão contra o Cruzeiro para definir as escalações titulares dos duelos.
- Em relação ao Allan, eu ainda não sei se eu vou fazer no jogo de volta ainda, tem algumas possibilidades. E eu já estou pensando também no jogo de domingo, na realidade, porque a gente tem um jogo difícil contra o Cruzeiro - explicou Diniz.
O treinador afirmou que, neste momento, está pensando em todas as competições em conjunto, sem definir necessariamente a Libertadores ou o Brasileirão como uma prioridade, por mais que a classificação às quartas de final do torneio continental seja bem factível. Vale ressaltar que, na liga nacional, Diniz iniciou seu trabalho com o Corinthians na briga contra o rebaixamento e conseguiu mudar o panorama do clube na temporada.
- Estou pensando em todas as coisas [campeonatos]. Desde a hora em que terminou o jogo, acabei de falar no vestiário. Não tenho uma definição ainda do que fazer, mas são muitas possibilidades. É pensar bem e procurar fazer o melhor para o Corinthians - completou.
Além da expulsão de Allan, os setores do meio-campo e ataque corintiano têm sofrido com outras baixas. A própria renovação de Memphis é um fator que pesa. Mas nomes como André, titular em boa parte dos jogos com Diniz, e Zakaria Labyad, com lesão séria no joelho e que era uma opção constante saindo do jogo, também estão fora. Na frente, a principal ausência é Yuri Alberto, com problema muscular, mas ainda há Vitinho e Kayke Ferrari com outras questões físicas mais complexas.
Kaio César, que gerou preocupação pela ausência em um dos treinos antes de enfrentar o Rosario é mais um nome que precisa da atenção de Diniz e do departamento médico do Corinthians para não acabar sendo exigido no fim de semana e correr o risco de perder o duelo da Libertadores. Por isso, o confronto diante do Cruzeiro precisa ser analisado com cautela.
No Brasileirão, o Corinthians é o sétimo colocado com 32 pontos, um atrás de Bahia e Cruzeiro, sexto e quinto colocados, e dois atrás do Fluminense, equipe que fecha o G4 do torneio. Após a sequência decisiva desta semana, o Timão terá uma sequência contra Coritiba, fora de casa, um clássico com o Santos e a lanterna Chapecoense, ambos em casa. Depois, enfrenta Flamengo e Fluminense. Ou seja, pontuar diante do time mineiro mantém o alvinegro na briga da parte de cima e pode colocar o clube em uma posição mais tranquila para os duelos contra os cariocas.
Postura diferente do Corinthians em Rosario
Para além das decisões táticas, Diniz também leva consigo da Argentina aquilo que ele considerou como ideal em relação à postura da equipe em campo. Ao contrário do jogo contra Internacional em Porto Alegre, na Copa do Brasil, o Corinthians demonstrou uma concetração maior e foi mais eficaz ao aguaentar a pressão do adversário.
O treinador atribui o sucesso do time em não levar gols ao comportamento do Corinthians ao longo dos 90 minutos no Gigante de Arroyito.
- A sensação que eu tenho é que não foi um erro estratégico no jogo contra o Inter. A gente pecou no comportamento contra eles. Faltou em nós aquilo que a gente teve no jogo da volta contra o Inter [em casa], lá em Bragança [contra o RB Bragantino], e que teve hoje também. Uma entrega quase que absoluta para poder se defender bem, tirar a bola e acelerar bem o jogo. Foi uma questão mais comportamental, não foi um erro estratégico, na minha opinião, lá em Porto Alegre. Eu acho que o time soube aprender com aquilo. Foi uma derrota muito sofrida, que acabou nos custando a participação na Copa do Brasil - analisou.
Fernando Diniz ressaltou que, mesmo com a eliminação na Copa do Brasil, acredita que a torcida corintiana fará, mais uma vez, uma festa no duelo decisivo contra o Rosario na próxima quinta-feira. O técnico afirmou que só tem a agradecer o apoio das arquibancadas, que também foi visto na Argentina na partida de ida.
- Da torcida, a gente mais agradece do que espera algo deles. Quem veio aí hoje deu um show aqui também. A gente agradece já o que aconteceu hoje, a gente agradece o que eles têm feito pela equipe. E eu tenho certeza de que eles vão nos motivar do começo até o final do jogo lá na quinta-feira - concluiu o treinador.
Corinthians
Rosario rebate Hugo Souza e acusa racismo da torcida do CorinthiansHá 6 horas
Corinthians
Raniele exalta postura do Corinthians na Libertadores e fala sobre 'embate' com Di MariaHá 11 horas
Corinthians
Raniele nega 'mal-estar' no elenco, mas admite frustração pela saída de Memphis do CorinthiansHá 13 horas
Corinthians
Torcida do Corinthians protesta em frente à casa de Omar Stabile: 'Fora ratos'Há 15 horas
Futebol Internacional
Culpa do Vento? Di María lamenta empate contra o CorinthiansHá 19 horas
Corinthians
Tironi no Lance!: Corinthians consegue bom resultado, mas o caso Memphis ainda incomodaHá 20 horas
Mais LANCE!