Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (09/03/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A rodada desta segunda-feira (7) é marcada por jogos de copas nacionais e ligas europeias. Destaque para West Ham x Brentford pelas oitavas da Copa da Inglaterra, Lazio x Sassuolo pelo Italiano e jogos decisivos da Libertadores Sub-20 com representantes brasileiros em ação.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 9 de março de 2026):
Campeonato Turco
14h – Kayserispor x Trabzonspor – Disney+
Copa da Inglaterra (Oitavas de Final)
16h30 – West Ham x Brentford – ESPN e Disney+
Campeonato Italiano (Terceira Divisão)
16h30 – Ascoli x Ravenna – OneFootball
16h30 – Catania x Casertana – OneFootball
Campeonato Italiano
16h45 – Lazio x Sassuolo – Xsports e Disney+
Campeonato Espanhol
17h – Espanyol x Real Oviedo – Disney+
Campeonato Português
17h15 – Tondela x Rio Ave – Disney+
Campeonato Uruguaio
18h30 – Cerro Largo x Montevideo City Torque – Disney+
21h30 – Boston River x Liverpool-URU – Disney+
Campeonato Piauiense
19h – Piauí x Fluminense-PI – TV Cidade Verde
Libertadores Sub-20
19h – Belgrano Sub-20 x LDU Sub-20 – Xsports
21h – Nacional-URU x Santiago Wanderers – Xsports
