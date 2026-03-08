menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (09/03/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

A rodada desta segunda-feira (7) é marcada por jogos de copas nacionais e ligas europeias. Destaque para West Ham x Brentford pelas oitavas da Copa da Inglaterra, Lazio x Sassuolo pelo Italiano e jogos decisivos da Libertadores Sub-20 com representantes brasileiros em ação.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 9 de março de 2026):

Campeonato Turco

14h – Kayserispor x Trabzonspor – Disney+

Copa da Inglaterra (Oitavas de Final)

16h30 – West Ham x Brentford – ESPN e Disney+

Campeonato Italiano (Terceira Divisão)

16h30 – Ascoli x Ravenna – OneFootball
16h30 – Catania x Casertana – OneFootball

Campeonato Italiano

16h45 – Lazio x Sassuolo – Xsports e Disney+

Campeonato Espanhol

17h – Espanyol x Real Oviedo – Disney+

Campeonato Português

17h15 – Tondela x Rio Ave – Disney+

Campeonato Uruguaio

18h30 – Cerro Largo x Montevideo City Torque – Disney+
21h30 – Boston River x Liverpool-URU – Disney+

Campeonato Piauiense

19h – Piauí x Fluminense-PI – TV Cidade Verde

Libertadores Sub-20

19h – Belgrano Sub-20 x LDU Sub-20 – Xsports
21h – Nacional-URU x Santiago Wanderers – Xsports

