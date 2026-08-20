Copa do Mundo Feminina 2027: veja as seleções já classificadas O Mundial será disputado no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho de 2027

A Copa do Mundo Feminina de 2027 já tem 18 das 32 seleções definidas. Anfitrião do torneio, o Brasil está entre as equipes garantidas, ao lado de representantes da Ásia, África, América do Sul, Oceania e Europa. Ainda restam 14 vagas, que serão distribuídas entre as eliminatórias da Uefa, da Concacaf e o Torneio de Repescagem da Fifa.

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O Mundial será disputado no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho de 2027, com oito cidades recebendo partidas. A definição das últimas participantes acontecerá ao longo dos próximos meses, já que algumas competições classificatórias ainda não terminaram.

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Veja quem já está classificado

O continente asiático garantiu suas seis vagas diretas ainda durante a Copa Asiática Feminina de 2026. Austrália, China, Coreia do Sul, Japão, Filipinas e Coreia do Norte carimbaram a classificação.

Na Oceania, a Nova Zelândia ficou com a única vaga direta disponível para a confederação. A equipe venceu Papua-Nova Guiné por 1 a 0 na decisão das eliminatórias.

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A América do Sul tem três representantes confirmados até o momento: Brasil, Argentina e Colômbia. O Brasil entrou automaticamente como país-sede, enquanto Argentina e Colômbia conquistaram as duas vagas diretas da Conmebol. Equador e Venezuela terminaram no caminho da repescagem internacional.

Na Europa, Alemanha, Dinamarca, França e Espanha garantiram as quatro primeiras vagas da UEFA. As sete restantes serão definidas nos playoffs europeus entre outubro e dezembro.

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A lista mais recente foi completada pelas quatro classificadas da África: Argélia, Camarões, Maláui e Marrocos.

Copa do Mundo Feminina 2027 irá reunir 32 seleções e será disputada no Brasil (Divulgação/Fifa)

Classificadas para a Copa do Mundo Feminina 2027:

Brasil Austrália China Coreia do Sul Coreia do Norte Filipinas Japão Nova Zelândia Alemanha Argentina Colômbia Dinamarca França Espanha Argélia Marrocos Camarões Maláui

Quanto falta para completar as 32 vagas?

Restam 14 vagas para o Mundial. A Uefa ainda precisa definir sete classificadas diretas, enquanto a Concacaf terá quatro vagas em disputa no W Championship, marcado para novembro e dezembro.

As três últimas vagas serão decididas pelo Torneio de Repescagem da FIFA, em 2027. Dez seleções participarão da competição, sendo duas da AFC, duas da CAF, duas da Concacaf, duas da Conmbeol, uma da OFC e uma da Uefa.

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Até o momento, já estão garantidas na repescagem África do Sul, Equador, Gana, Papua-Nova Guiné, Taipé Chinês, Uzbequistão e Venezuela. Outras três equipes serão definidas nas eliminatórias que ainda estão em andamento.

Na Europa, seleções como Inglaterra, Itália, Holanda, Noruega e Suécia ainda buscam uma das vagas restantes. Os playoffs continentais começam em outubro, com a segunda rodada prevista para novembro e dezembro.

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Na Concacaf, Estados Unidos, Canadá, México, Jamaica, Haiti, Panamá, Costa Rica e El Salvador disputarão o torneio classificatório em novembro. As quatro semifinalistas irão diretamente ao Mundial, enquanto duas das equipes eliminadas nas quartas de final terão uma nova chance na repescagem internacional.

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