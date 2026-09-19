Atalanta II x Ravenna: onde assistir, horário e escalações
Atalanta II e Ravenna se enfrentam dia 20 de setembro, às 7h30, pela 6ª rodada da Serie C
Atalanta II e Ravenna se enfrentam nesta 20 de setembro, às 7h30 no Stadio Comunale, pela 6ª rodada da Serie C. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Atalanta II vem de vitória por 3 a 2 sobre a Sambenedettese, fora de casa, pela Serie C, em 16 de setembro. Antes, venceu o Pescara por 2 a 1 em casa, também pela Serie C.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 20 de Setembro de 2026, às 7h30
Local: Stadio Comunale, Caravaggio
Rodada: 6
Fase: Girone B
O Ravenna vem de vitória por 1 a 0 sobre o Ostiamare, fora de casa, pela Serie C, em 16 de setembro. Antes, venceu o Perugia por 3 a 0 em casa, também pela Serie C.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 20 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 7h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale, Caravaggio
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Atalanta II
Técnico: N. Beati
A. Anelli; J. Mirra, M. Plaia, F. Bergonzi e D. Ghislandi; J. Idele, D. Pounga e S. Levak; A. Bonanomi, T. De Nipoti e Siren Diao.
Ravenna
Técnico: A. Mandorlini
G. Venturi; C. Bani, M. Solini, A. Bianconi e G. Donati; D. Casiraghi, E. Duca e J. Tenkorang; M. Orellana, M. Fischnaller e S. Rabbi.
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