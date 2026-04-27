menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

PSG x Bayern: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Champions League

Confronto em Paris inicia busca por vaga na final do torneio

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/04/2026
16:47
PSG e Bayern de Munique se enfrentam pelo jogo de ida da semifinal da Champions League, nesta terça-feira (28)
imagem cameraPSG e Bayern de Munique se enfrentam pelo jogo de ida da semifinal da Champions League, nesta terça-feira (28) (Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O PSG recebe o Bayern de Munique pelo jogo de ida da semifinal da Champions League, nesta terça-feira (28), às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes. O confronto será transmitido pelo SBT, TNT e HBO Max (streaming).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Atual campeão da Champions League, o PSG chega embalado na semifinal após cinco vitórias e apenas um empate em seis jogos desde o início do mata-mata. Além disso, a equipe de Luis Enrique está próxima de conquistar o título da Ligue 1, mas tem foco total na reta final na competição europeia.

continua após a publicidade

Por outro lado, o Bayern de Munique trata a Champions League como o grande objetivo após conquistar a Bundesliga de forma antecipada. Na última rodada do Campeonato Alemão, Kompany poupou suas principais peças visando o duelo de ida contra o PSG.

Tudo sobre PSG x Bayern de Munique (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

PSG 🆚 Bayern de Munique
Semifinal (Ida) – Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 28 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)
👁️ Onde assistir: SBT, TNT e HBO Max
🕴️ Árbitro: Sandro Schärer (SUI)
🚩 Assistentes: Ángel Nevado (ESP) e Guadalupe Porras Ayuso (ESP)
📺 VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴🔵 PSG (Técnico: Luis Enrique)
Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

🔴⚪ Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Neuer; Stanišić, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlović; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

PSG e Bayern de Munique se enfrentam pelo jogo de ida da semifinal da Champions League, nesta terça-feira (28)
PSG e Bayern de Munique se enfrentam pelo jogo de ida da semifinal da Champions League, nesta terça-feira (28) (Arte/Lance!)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias