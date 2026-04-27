PSG x Bayern: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Champions League
Confronto em Paris inicia busca por vaga na final do torneio
- Matéria
- Mais Notícias
O PSG recebe o Bayern de Munique pelo jogo de ida da semifinal da Champions League, nesta terça-feira (28), às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes. O confronto será transmitido pelo SBT, TNT e HBO Max (streaming).
Atual campeão da Champions League, o PSG chega embalado na semifinal após cinco vitórias e apenas um empate em seis jogos desde o início do mata-mata. Além disso, a equipe de Luis Enrique está próxima de conquistar o título da Ligue 1, mas tem foco total na reta final na competição europeia.
Por outro lado, o Bayern de Munique trata a Champions League como o grande objetivo após conquistar a Bundesliga de forma antecipada. Na última rodada do Campeonato Alemão, Kompany poupou suas principais peças visando o duelo de ida contra o PSG.
Tudo sobre PSG x Bayern de Munique (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
PSG 🆚 Bayern de Munique
Semifinal (Ida) – Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 28 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)
👁️ Onde assistir: SBT, TNT e HBO Max
🕴️ Árbitro: Sandro Schärer (SUI)
🚩 Assistentes: Ángel Nevado (ESP) e Guadalupe Porras Ayuso (ESP)
📺 VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴🔵 PSG (Técnico: Luis Enrique)
Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.
🔴⚪ Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Neuer; Stanišić, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlović; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane.
