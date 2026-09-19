Sevilla x Barcelona: onde assistir, horário e escalações

Sevilla e Barcelona se enfrentam nesta 19 de setembro, às 16h no Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, pela 7ª rodada da La Liga 2026/2027. O confronto, válido pela 7ª rodada do La Liga 2026/2027, terá transmissão do Disney+, Prime Video (Cazé TV) e Youtube da CazéTV. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Sevilla vem de vitória fora de casa contra o Deportivo La Coruña por 1 a 0, em jogo válido pela 6ª rodada da La Liga 2026/2027. Na rodada anterior, também venceu em casa o Valencia por 1 a 0, mostrando boa forma na competição.

continua após a publicidade

O Barcelona vem de duas vitórias consecutivas na La Liga 2026/2027: venceu em casa o Racing Santander por 7 a 2 na 6ª rodada e fora de casa o Levante por 4 a 2 na 5ª rodada, demonstrando grande poder ofensivo.

Onde assistir

Competição: La Liga (Temporada regular) 📅 Data: 19 de Setembro de 2026 ⏰ Horário: 16h (de Brasília) 📍 Local: Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla 📺 Onde assistir: Disney+, Prime Video e Youtube CazéTV Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Sevilla

Técnico: Luis García

O. Vlachodimos; G. Suazo, Kike Salas, Andrés Castrín e Juan Iglesias; Y. Fofana, L. Agoumé e G. Kochorashvili; Félix Correia, Miguel Sierra e L. Stassin.

continua após a publicidade

Barcelona

Técnico: H. Flick

Joan García; João Cancelo, Gerard Martín, A. Christensen e Eric García; Dani Olmo, Rodri e Pedri; K. Adeyemi, Raphinha e Lamine Yamal.

Tendências de apostas e estatísticas de Sevilla x Barcelona

O histórico do confronto entre Sevilla FC e FC Barcelona reflete um amplo domínio da equipe catalã, que soma 47 vitórias, 16 empates e 14 derrotas em 77 jogos na história (com saldo de 167 a 80 a seu favor), além de manter a vantagem atuando em Sevilha, onde venceu 17 vezes, empatou 9 e perdeu 10 em 36 partidas (saldo de 61-45). O placar mais comum no retrospecto geral é o triunfo do Barcelona por 2 a 1, ocorrido 9 vezes, enquanto o 1 a 1 é o resultado mais frequente na casa do Sevilla, registrado em 4 oportunidades. Nos últimos cinco encontros diretos válidos por todas as competições e pela La Liga, o Barcelona venceu quatro jogos — incluindo o duelo mais recente, por três gols de diferença — e o Sevilla venceu apenas um, lembrando que na temporada passada o Sevilla goleou por 4 a 1 em casa e o Barcelona respondeu com um 5 a 2 em seus domínios. Esses duelos são notadamente movimentados, ostentando uma média expressiva de 5,2 gols por partida (sendo 2,8 na primeira etapa), com o Barcelona marcando em média 3,4 gols e o Sevilla 1,8.

continua após a publicidade

No contexto atual da temporada, o FC Barcelona vive um momento brilhante ao ostentar uma sequência de 8 vitórias consecutivas no geral, 5 triunfos seguidos na La Liga e 4 vitórias seguidas como visitante, mantendo uma campanha impecável fora de casa no campeonato com 3 vitórias em 3 jogos, sem sofrer nenhum gol longe de seus domínios e balançando as redes em seus últimos 8 jogos, sendo que 29% de seus gols são marcados entre os minutos 76 e 90. Por sua vez, o Sevilla FC apresenta uma evolução notável na tabela em relação ao ano passado — figurando na 4ª colocação com 13 pontos, contra o 12º lugar e 7 pontos de um ano atrás —, além de ter marcado gols em seus últimos 10 compromissos no geral e não ter passado em branco em nenhum dos seus três jogos em casa pela liga. Embora o desempenho recente do Barcelona seja superior tanto no campeonato quanto nos últimos cinco jogos, ambas as equipes demonstram grande eficiência ofensiva no momento.

Em relação à dinâmica tática ao longo dos 90 minutos, o FC Barcelona impõe um ritmo forte logo no início, vencendo o primeiro tempo e indo para o intervalo em vantagem em 50% de suas partidas, enquanto o Sevilla FC alcança esse feito em 22% das ocasiões. Quanto à média de produção ofensiva geral na temporada, o Sevilla marca 1,27 gols por jogo quando atua em seus domínios, ao passo que o Barcelona registra 2,19 gols por partida jogando como visitante. Ao conseguir abrir a vantagem de 1 a 0 em casa, o Sevilla confirma a vitória em 72% das oportunidades, enquanto o Barcelona demonstra enorme solidez fora de casa ao converter o placar favorável de 1 a 0 em triunfo em 88% das vezes. Por fim, em cenários em que começam perdendo por 1 a 0, as duas equipes apresentam índices de recuperação muito semelhantes, com o Sevilla virando o jogo em 27% dos casos em casa e o Barcelona vencendo em 28% das partidas como visitante após sair atrás no placar.