Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (06/02/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (6), a bola rola desde a manhã e a agenda promete ser movimentada para os fãs do esporte, com jogos no futebol nacional e internacional. Os destaques do dia ficam por conta dos campeonatos Saudita, Alemão, Italiano, Espanhol e Inglês, além de partidas importantes pelos estaduais no Brasil, como os campeonatos Gaúcho, Mineiro e Catarinense. A programação ainda inclui confrontos do Campeonato Uruguaio e do futebol japonês.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta, 6 de fevereiro de 2026)
Campeonato Saudita
- 11h25: Neom x Al Riyadh — Canal GOAT
- 14h30: Al Nassr x Al Ittihad — Canal GOAT, Bandsports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
- 14h30: Greuther Fürth x Magdeburg — OneFootball
- 14h30: Preussen Münster x Bochum — OneFootball
Campeonato Alemão (Terceira Divisão)
- 15h: Waldhof Mannheim x Ulm — OneFootball
Campeonato Francês (Segunda Divisão)
- 16h: Reims x Bastia — SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Alemão
- 16h30: Union Berlin x Eintracht Frankfurt — Xsports, Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Italiano (Segunda Divisão)
- 16h30: Cesena x Pescara — OneFootball
Campeonato Italiano (Terceira Divisão)
- 16h30: Audace Cerignola x Salernitana — OneFootball
Campeonato Italiano
- 16h45: Hellas Verona x Pisa — ESPN 4 e Disney+
Campeonato Espanhol
- 17h: Celta de Vigo x Osasuna — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Campeonato Inglês
- 17h: Leeds x Nottingham Forest — ESPN e Disney+
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
- 17h: Charlton x Queens Park Rangers — ESPN 3 e Disney+
Campeonato Uruguaio
- 19h: Albion x Liverpool-URU — Disney+
- 21h30: Montevideo Wanderers x Defensor — Disney+
Campeonato Catarinense
- 20h: Figueirense x Joinville — N Sports
Campeonato Mineiro
- 20h: Betim x Itabirito — SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Gaúcho
- 20h30: Caxias x Ypiranga — Sportv e Premiere
Campeonato Japonês
- 1h: JEF United x Urawa Reds — Canal GOAT
