menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (06/02/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/02/2026
06:00
Jorge Jesus beija Cristiano Ronaldo após vitória do Al-Nassr
imagem cameraJogos de hoje: Jorge Jesus beija Cristiano Ronaldo após vitória do Al-Nassr pela Saudi Pro League, em 2025 (Foto: Wun Suen/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (6), a bola rola desde a manhã e a agenda promete ser movimentada para os fãs do esporte, com jogos no futebol nacional e internacional. Os destaques do dia ficam por conta dos campeonatos Saudita, Alemão, Italiano, Espanhol e Inglês, além de partidas importantes pelos estaduais no Brasil, como os campeonatos Gaúcho, Mineiro e Catarinense. A programação ainda inclui confrontos do Campeonato Uruguaio e do futebol japonês.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta, 6 de fevereiro de 2026)

Campeonato Saudita

  • 11h25: Neom x Al Riyadh — Canal GOAT
  • 14h30: Al Nassr x Al Ittihad — Canal GOAT, Bandsports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

  • 14h30: Greuther Fürth x Magdeburg — OneFootball
  • 14h30: Preussen Münster x Bochum — OneFootball

Campeonato Alemão (Terceira Divisão)

  • 15h: Waldhof Mannheim x Ulm — OneFootball

Campeonato Francês (Segunda Divisão)

  • 16h: Reims x Bastia — SportyNet (TV e YouTube)

Campeonato Alemão

  • 16h30: Union Berlin x Eintracht Frankfurt — Xsports, Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

  • 16h30: Cesena x Pescara — OneFootball

Campeonato Italiano (Terceira Divisão)

  1. 16h30: Audace Cerignola x Salernitana — OneFootball

Campeonato Italiano

  • 16h45: Hellas Verona x Pisa — ESPN 4 e Disney+

Campeonato Espanhol

  • 17h: Celta de Vigo x Osasuna — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

Campeonato Inglês

  • 17h: Leeds x Nottingham Forest — ESPN e Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

  • 17h: Charlton x Queens Park Rangers — ESPN 3 e Disney+

Campeonato Uruguaio

  1. 19h: Albion x Liverpool-URU — Disney+
  2. 21h30: Montevideo Wanderers x Defensor — Disney+

Campeonato Catarinense

  • 20h: Figueirense x Joinville — N Sports
Jogos de hoje: Figueirense x Joinville, partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Catarinense de 2023, no Estádio Orlando Scarpelli (Foto: Roberto Zacarias/Gazeta Press)
Jogos de hoje: Figueirense x Joinville, partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Catarinense de 2023, no Estádio Orlando Scarpelli (Foto: Roberto Zacarias/Gazeta Press)

Campeonato Mineiro

  • 20h: Betim x Itabirito — SportyNet (TV e YouTube)

Campeonato Gaúcho

  • 20h30: Caxias x Ypiranga — Sportv e Premiere

Campeonato Japonês

  • 1h: JEF United x Urawa Reds — Canal GOAT

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias