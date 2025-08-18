Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (18/08/2025)
Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (18), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das primeiras rodadas de Premier League e La Liga, das séries A, B, C e D do Brasileirão e entre outros mais.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 18 de agosto de 2025)
Brasileirão
Mirassol x Cruzeiro – 20h – Sportv e Premiere
Premier League
Leeds United x Everton – 16h – ESPN 4 e Disney+
La Liga
Elche x Real Bétis – 16h – Disney+
Brasileirão Série B
Volta Redonda x CRB – 19h – ESPN, Disney+ e SportyNet
Athletic x Criciúma – 21h – Disney+
Brasileirão Série C
Tombense x Caxias – 19h30 – DAZN e SportyNet+
Ypiranga x Botafogo-PB – 19h30 – SportyNet (TV fechada, + e YouTube)
Brasileirão Série D
Santa Cruz x Altos – 20h30 – Metrópoles (YouTube)
Copa da Itália
Audace Cerignola x Hellas Verona – 13h – SportyNet (YouTube)
Spezia x Sampdoria – 13h30 – SportyNet (TV fechada e YouTube)
Udinese x Carrarese – 15h45 – SportyNet (YouTube)
Torino x Modena – 16h15 – SportyNet (TV fechada e YouTube)
Copa da Alemanha
Dynamo Dresden x Mainz 05 – 13h – Disney+
Preussen Munster x Hertha Berlin – 13h – Disney+
Rot-Weiss Essen x Borussia Dortmund – 15h45 – Disney+
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
Sporting Gijón x Córdoba – 14h – Disney+
Almería x Albacete – 16h30 – Disney+
Campeonato Turco
Kasimpasa x Trabzonspor – 15h30 – Disney+
Campeonato Português
Gil Vicente x Porto – 16h15 – ESPN 3 e Disney+
Campeonato Argentino
Sarmiento Junin x Atlético Tucumán – 19h – Disney+
Campeonato Uruguaio
Cerro Largo x Danubio – 19h – Disney+
Brasileirão feminino Série A2 (semifinal)
Santos (F) x Atlético-MG (F) – 21h – TV Brasil
