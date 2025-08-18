menu hamburguer
Goleiro Cássio do Cruzeiro defende pênalti contra o CRB (Foto: Itawi Albuquerque/AGIF)
Jogadores do Cruzeiro comemoram pênalti defendido pelo goleiro Cássio (Foto: Itawi Albuquerque/AGIF)
Dia 18/08/2025
Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (18), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das primeiras rodadas de Premier League e La Liga, das séries A, B, C e D do Brasileirão e entre outros mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 18 de agosto de 2025)

Brasileirão

Mirassol x Cruzeiro – 20h – Sportv e Premiere

Jogos de hoje: o Cruzeiro entra em campo para enfrentar o Mirassol pelo Brasileirão (Foto: Itawi Albuquerque/AGIF)
Jogos de hoje: o Cruzeiro entra em campo para enfrentar o Mirassol pelo Brasileirão (Foto: Itawi Albuquerque/AGIF)

Premier League

Leeds United x Everton – 16h – ESPN 4 e Disney+

La Liga

Elche x Real Bétis – 16h – Disney+

Brasileirão Série B

Volta Redonda x CRB – 19h – ESPN, Disney+ e SportyNet
Athletic x Criciúma – 21h – Disney+

Brasileirão Série C

Tombense x Caxias – 19h30 – DAZN e SportyNet+
Ypiranga x Botafogo-PB – 19h30 – SportyNet (TV fechada, + e YouTube)

Brasileirão Série D

Santa Cruz x Altos – 20h30 – Metrópoles (YouTube)

Copa da Itália

Audace Cerignola x Hellas Verona – 13h – SportyNet (YouTube)
Spezia x Sampdoria – 13h30 – SportyNet (TV fechada e YouTube)
Udinese x Carrarese – 15h45 – SportyNet (YouTube)
Torino x Modena – 16h15 – SportyNet (TV fechada e YouTube)

Copa da Alemanha

Dynamo Dresden x Mainz 05 – 13h – Disney+
Preussen Munster x Hertha Berlin – 13h – Disney+
Rot-Weiss Essen x Borussia Dortmund – 15h45 – Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

Sporting Gijón x Córdoba – 14h – Disney+
Almería x Albacete – 16h30 – Disney+

Campeonato Turco

Kasimpasa x Trabzonspor – 15h30 – Disney+

Campeonato Português

Gil Vicente x Porto – 16h15 – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Argentino

Sarmiento Junin x Atlético Tucumán – 19h – Disney+

Campeonato Uruguaio

Cerro Largo x Danubio – 19h – Disney+

Brasileirão feminino Série A2 (semifinal)

Santos (F) x Atlético-MG (F) – 21h – TV Brasil

