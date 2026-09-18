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Atlético estreia nova camisa em duelo contra a Chapecoense

Após ser adiada duas vezes, enfim a camisa será utilizada pelo Galo

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
18/09/2026 11:29
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Torcedores com a nova camisa do Galo (reprodução Atlético)
Torcedores com a nova camisa do Galo (reprodução Atlético)
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O Atlético enfim fará a estreia do seu terceiro uniforme para a temporada. O Galo usará a nova camisa laranja na partida contra a Chapecoense, neste sábado (20), às 16h, na Arena MRV, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético enfim fará a estreia do seu terceiro uniforme para a temporada. O Galo usará a nova camisa laranja na partida contra a Chapecoense, neste sábado (20), às 16h, na Arena MRV, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Atlético já adiou duas vezes a estreia do novo uniforme. Inicialmente, a camisa seria utilizada na partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, contra o Santos, na Vila Belmiro. Depois, a estreia foi remarcada para o duelo pelo Brasileirão diante do Fluminense, mas também não aconteceu. Agora, o novo uniforme será utilizado pela primeira vez neste sábado, contra a Chapecoense.

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Para a partida, o Atlético utilizará o uniforme completamente laranja. Além da camisa, o calção e os meiões também serão da mesma cor.

A nova camisa 3 do Atlético

O terceiro uniforme do Atlético é predominantemente laranja e homenageia a tradicional "Rua de Fogo" promovida pela torcida atleticana. O movimento acontece antes de grandes partidas, quando os torcedores formam um corredor para receber o ônibus da equipe, com sinalizadores, pirotecnia e cantos.

A camisa busca reproduzir visualmente a atmosfera criada pelos sinalizadores. A estampa combina diferentes gradações de laranja para transmitir a sensação incandescente característica da "Rua de Fogo".

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Para completar o design, a gola careca, as mangas e os detalhes laterais aparecem na cor preta, reforçando a identidade do clube. Na parte interna da gola, a arte traz a inscrição "Galo Doido", acompanhada pelo desenho da crista do Galo envolvendo a letra "G".

A nova camisa do Atlético está disponível para compra desde o dia 11 de setembro. O uniforme é vendido nas lojas e nos sites da Nike, na Loja do Galo e por meio de revendedores selecionados.

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Nova camisa do Atlético laranja (reprodução Nike)
Nova camisa do Atlético laranja (reprodução Nike)

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