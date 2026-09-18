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Atlético tem seis convocados na data fifa: atletas serão desfalques em jogo atrasado

Jogadores serão liberados após a partida deste sábado contra a Chapecoense

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
18/09/2026 13:38
Atualizado há 1 hora
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Jogadores do Galo x Santos (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Jogadores do Galo x Santos (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético terá seis jogadores convocados para a próxima Data Fifa. Vitão, Pascini e Castaño já haviam sido chamados para defender Brasil Sub-20 e Colômbia, respectivamente. Nesta sexta-feira (18), o Galo confirmou que Alan Minda, Alan Franco e Preciado também foram convocados pelo Equador.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético terá seis jogadores convocados para a próxima Data Fifa. Vitão, Pascini e Castaño já haviam sido chamados para defender Brasil Sub-20 e Colômbia, respectivamente. Nesta sexta-feira (18), o Galo confirmou que Alan Minda, Alan Franco e Preciado também foram convocados pelo Equador.

Os seis jogadores serão desfalques do Atlético na partida atrasada contra o Red Bull Bragantino, marcada para o dia 3 de outubro, na Arena MRV. O confronto é válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro e foi adiado justamente por conta da Data Fifa.

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Antes de se apresentarem às respectivas seleções, os seis jogadores estarão à disposição do técnico Eduardo Domínguez para a partida deste sábado (19), contra a Chapecoense, às 16h, na Arena MRV, pela 28ª rodada do Brasileirão. Depois do confronto, eles serão liberados para iniciar a preparação com seus países.

Calendário dos convocados do Atlético

Colômbia

  1. 26 de setembro, sábado, às 9h: México x Colômbia
  2. 2 de outubro, sexta-feira, às 21h: Colômbia x Paraguai
  3. 6 de outubro, terça-feira, às 20h: Colômbia x Peru

Equador

  • 24 de setembro, quinta-feira, às 8h: Coreia do Sul x Equador
  • 1º de outubro, quinta-feira, às 7h10: Japão x Equador
  • 5 de outubro, segunda-feira: Panamá ou Nova Zelândia x Equador

Brasil Sub-20

  • 28 de setembro, segunda-feira: Brasil Sub-20 x Dinamarca Sub-20
  • 1º de outubro, quinta-feira: Brasil Sub-20 x Estados Unidos Sub-20
  • 4 de outubro, domingo: Brasil Sub-20 x México Sub-20
convocados atlético equador (Foto: Pedro Souza / Atlético)
convocados atlético equador (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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