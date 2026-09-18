Atlético tem seis convocados na data fifa: atletas serão desfalques em jogo atrasado
Jogadores serão liberados após a partida deste sábado contra a Chapecoense
O Atlético terá seis jogadores convocados para a próxima Data Fifa. Vitão, Pascini e Castaño já haviam sido chamados para defender Brasil Sub-20 e Colômbia, respectivamente. Nesta sexta-feira (18), o Galo confirmou que Alan Minda, Alan Franco e Preciado também foram convocados pelo Equador.
Os seis jogadores serão desfalques do Atlético na partida atrasada contra o Red Bull Bragantino, marcada para o dia 3 de outubro, na Arena MRV. O confronto é válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro e foi adiado justamente por conta da Data Fifa.
Antes de se apresentarem às respectivas seleções, os seis jogadores estarão à disposição do técnico Eduardo Domínguez para a partida deste sábado (19), contra a Chapecoense, às 16h, na Arena MRV, pela 28ª rodada do Brasileirão. Depois do confronto, eles serão liberados para iniciar a preparação com seus países.
Calendário dos convocados do Atlético
Colômbia
- 26 de setembro, sábado, às 9h: México x Colômbia
- 2 de outubro, sexta-feira, às 21h: Colômbia x Paraguai
- 6 de outubro, terça-feira, às 20h: Colômbia x Peru
Equador
- 24 de setembro, quinta-feira, às 8h: Coreia do Sul x Equador
- 1º de outubro, quinta-feira, às 7h10: Japão x Equador
- 5 de outubro, segunda-feira: Panamá ou Nova Zelândia x Equador
Brasil Sub-20
- 28 de setembro, segunda-feira: Brasil Sub-20 x Dinamarca Sub-20
- 1º de outubro, quinta-feira: Brasil Sub-20 x Estados Unidos Sub-20
- 4 de outubro, domingo: Brasil Sub-20 x México Sub-20
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