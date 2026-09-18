Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Atlético x Montevideo City Torque: veja as datas e mandos de campo das semifinais da Sul-Americana

As partidas de ida e volta ocorrerão no meio de Outubro

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
18/09/2026 12:05
Favorite o Lance! no Google
Atlético na sul-americana (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Atlético na sul-americana (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Ver Resumo da matéria por IA
O Atlético já sabe quem terá pela frente na busca por uma vaga na final da Copa Sul-Americana. O Galo enfrentará o Montevideo City Torque, do Uruguai, nas semifinais da competição continental.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético já sabe quem terá pela frente na busca por uma vaga na final da Copa Sul-Americana. O Galo enfrentará o Montevideo City Torque, do Uruguai, nas semifinais da competição continental.

A equipe uruguaia garantiu a classificação nesta quinta-feira (17), ao vencer o Cienciano por 3 a 0, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Como havia perdido o primeiro confronto por 2 a 0, no Peru, o Torque precisava reverter a desvantagem e conseguiu avançar com o placar agregado de 3 a 2.

continua após a publicidade

Os confrontos entre Atlético e Montevideo City Torque estão previstos para acontecer nas semanas dos dias 13 e 14 de outubro, pelos jogos de ida, e 20 e 21 de outubro, pelas partidas de volta. A Conmebol ainda definirá as datas, horários e a ordem oficial dos confrontos.

Os mandos de campo foram definidos de acordo com a campanha das duas equipes na fase de grupos. O Atlético terminou na liderança do Grupo B, com dez pontos, enquanto o Montevideo City Torque ficou na primeira colocação do Grupo F, com 13 pontos. Com isso, o primeiro confronto será disputado na Arena MRV, enquanto a partida de volta acontecerá no Uruguai.

continua após a publicidade

O vencedor do confronto entre Atlético e Montevideo City Torque enfrentará na decisão o classificado do duelo entre Boca Juniors, da Argentina, e Vasco. A final da Copa Sul-Americana está marcada para 21 de novembro, em jogo único, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia.

Torque x Cienciano nas quartas de final da Copa Sul-Americana
Torque x Cienciano nas quartas de final da Copa Sul-Americana (Foto: Dante FERNANDEZ/AFP)

Tudo sobre
Sugerida para você!
Jogadores do Galo x Santos (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Atlético tem seis convocados na data fifa: atletas serão desfalque em jogo atrasado

Há 8 minutos
Ilia Topuria e Justin Gaethje em encarada para o UFC Casa Branca (Foto: Reprodução/X/UFC)

Lutas

Ilia Topuria sugere trapaça de campeão do UFC: 'Chequem as luvas'

Há 32 minutos
Evandro e Arthur Lanci no Elite 16 de João Pessoa (Foto: Volleyball World)

Vôlei

Evandro é vítima de racismo na Argentina durante Sul-Americano

Há 41 minutos
Kimi Antonelli cumprimenta Max Verstappen em pódio no GP da Espanha pela F1 2026

Fórmula 1

Max Verstappen aconselha Kimi Antonelli em disputa por título na F1

Há 1 hora
CT Joaquim Grava

Corinthians

Integrantes de organizadas do Corinthians vão ao CT Joaquim Grava e se reúnem com elenco

Há 1 hora
Mbappé comemora 3º gol marcado pelo Real Madrid sobre a Real Sociedad, pela La Liga

Lance! Negócios

Após 20 anos, Mbappé rompe com Nike e fecha com nova fornecedora

Há 1 hora
Mais LANCE!
Jogadores da Venezuela fazem homenagem no Sul-Americano (Foto: Dhavid Normando/FV Imagem/CBV)

Venezuela joga de luto e homenageia ex-capitão no Sul-Americano

Kaio Jorge contra o Vitória

Cruzeiro reencontra Vitória em duelo que marcou estreia de Artur Jorge; confira o que mudou

Torcedores com a nova camisa do Galo (reprodução Atlético)

Atlético estreia nova camisa em duelo contra a Chapecoense

Novo terceiro uniforme do Corinthians, em homenagem ao ex-goleiro Tobias

Corinthians anuncia terceira nova camisa para temporada; veja

Wallace Yan em Flamengo x Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Vasco prepara resposta ao Flamengo por impasse no Maracanã

Comentarista aponta frustração em janela de transferências do Flamengo (Foto: Divulgação/Globo)

Eric Faria critica gramado do Maracanã após jogo do Flamengo

Zico e Arrascaeta, ídolos do Flamengo, no Maracanã (Foto: Reprodução)

Arrascaeta cola em recorde de Zico na Libertadores pelo Flamengo

Medina, técnico do Estudiantes

Estudiantes terá dois desfalques importantes contra o Flamengo na Libertadores

FBL-LIBERTADORES-ESTUDIANTES-FLAMENGO

Flamengo reencontra Estudiantes na Libertadores após noite heroica na Argentina

Torcida do Flamengo no Maracanã

Análise: Flamengo joga mal, mas torcida pega o time e o leva à semi da Libertadores

Fisioterapeuta de João Fonseca, Egídio Magalhães se emociona com homenagem no Rio Open

Fisioterapeuta relembra homenagem de João Fonseca: 'Minha mãe mereceu'

Bernardinho ajeita o óculos com a mão esquerda durante jogo entre Brasil e Colômbia pelo Sul-Americano de vôlei masculino

'Pane do primeiro set' cria alerta para a Seleção no Sul-Americano

Otávio orientando companheiros

Cruzeiro teve mais defesas que chutes ao gol nos últimos cinco jogos