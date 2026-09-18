Atlético x Montevideo City Torque: veja as datas e mandos de campo das semifinais da Sul-Americana
As partidas de ida e volta ocorrerão no meio de Outubro
O Atlético já sabe quem terá pela frente na busca por uma vaga na final da Copa Sul-Americana. O Galo enfrentará o Montevideo City Torque, do Uruguai, nas semifinais da competição continental.
A equipe uruguaia garantiu a classificação nesta quinta-feira (17), ao vencer o Cienciano por 3 a 0, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Como havia perdido o primeiro confronto por 2 a 0, no Peru, o Torque precisava reverter a desvantagem e conseguiu avançar com o placar agregado de 3 a 2.
Os confrontos entre Atlético e Montevideo City Torque estão previstos para acontecer nas semanas dos dias 13 e 14 de outubro, pelos jogos de ida, e 20 e 21 de outubro, pelas partidas de volta. A Conmebol ainda definirá as datas, horários e a ordem oficial dos confrontos.
Os mandos de campo foram definidos de acordo com a campanha das duas equipes na fase de grupos. O Atlético terminou na liderança do Grupo B, com dez pontos, enquanto o Montevideo City Torque ficou na primeira colocação do Grupo F, com 13 pontos. Com isso, o primeiro confronto será disputado na Arena MRV, enquanto a partida de volta acontecerá no Uruguai.
O vencedor do confronto entre Atlético e Montevideo City Torque enfrentará na decisão o classificado do duelo entre Boca Juniors, da Argentina, e Vasco. A final da Copa Sul-Americana está marcada para 21 de novembro, em jogo único, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia.
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