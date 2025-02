A Portuguesa recebe a Inter de Limeira nesta sexta-feira (8), pela oitava rodada do Campeonato Paulista, no Canindé, em São Paulo (SP). A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo do Nosso Futebol+ (pay-per-view), Uol Play (streaming) e Zapping TV (streaming).

➡️ Confira a tabela da fase de grupos do Campeonato Paulista 2025

Grupos do Campeonato Paulista 2025

Os 16 clubes são divididos em quatro grupos com quatro equipes cada. Na primeira fase, os times enfrentam os adversários dos outros grupos. Os dois melhor colocados de cada grupo avançam para as quartas de final.

As quartas de final e as semifinais do Campeonato Paulista serão disputadas em jogos únicos. Caso a partida termine empatada, a decisão da vaga será nos pênaltis. A grande final do Paulistão acontecerá em jogos de ida e volta, e o mando será definido conforme a campanha geral das equipes finalistas.

Os dois times com pior desempenho na classificação geral serão rebaixados para a Série A2 do Campeonato Paulista.

Tudo sobre o jogo entre Portuguesa e Inter de Limeira (onde assistir, horário e prováveis escalações):

✅ FICHA TÉCNICA

Portuguesa x Inter de Limeira

8ª rodada — Campeonato Paulista

📆 Data e horário: sexta-feira, 8 de fevereiro de 2025, às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Canindé, em São Paulo (SP);

📺 Onde assistir: Nosso Futebol+ (pay-per-view), Uol Play (streaming) e Zapping TV (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Portuguesa (Técnico: Cauan de Almeida)

Rafael Santos; Alex Silva, Eduardo Biazus, Alex e Lucas Hipólito; Hudson, Cristiano e Tauã; Maceió, Renan Peixoto e Jajá.

Inter de Limeira (Técnico: Felipe Conceição)

André Luiz; Felipe Albuquerque, Eduardo Porto, Gui Mariano, Roberto Rosa e Leocovick; Flávio, Marlon, Rhuan (Pablo Diogo) e Albano; Alex Sandro.

