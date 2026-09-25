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Náutico x Sport: onde assistir, horário e escalações

Náutico x Sport: pela 30ª rodada do Brasileirão Série B 2026.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/09/2026 04:31
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Brasileirão Série B 2026 - Náutico x Sport
Onde assistir ao vivo a partida entre Náutico e Sport pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

Náutico e Sport se enfrentam no dia 26 de setembro, às 16h30, no Estádio Eládio de Barros Carvalho, pela 30ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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O Náutico vem de derrota por 3 a 0 diante do Cuiabá-MT, fora de casa, pelo Brasileirão Série B 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe não conseguiu somar pontos e busca recuperação na competição.

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FICHA do confronto
Competição: Série B 2026
Data e horário: 26 de setembro de 2026, às 16h30
Local: Estádio Eládio de Barros Carvalho, Recife, Pernambuco
Rodada: 30
Fase: Temporada regular

O Sport vem de vitória por 2 a 1 contra o Juventude, em casa, pelo Brasileirão Série B 2026. A equipe busca manter a boa fase para subir na tabela da competição.

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Onde assistir

  • Competição: Série B (Temporada regular)
  • 📅 Data: 26 de setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Eládio de Barros Carvalho, Recife, Pernambuco
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Náutico
Técnico: Hélio dos Anjos
Muriel; Igor Fernandes, Betão, Wanderson e Reginaldo; Auremir, Wenderson e B. Borasi; Jean Carlos, Vinícius e Kauã Maranhão.

Sport
Técnico: M. Soso
Thiago Couto; Edson Lucas, Marcelo Ajul, Benevenuto e Augusto Pucci; Willian Oliveira, Fernando Sobral e K. Andrade; D. Hernández, Chrystian Barletta e Perotti.

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