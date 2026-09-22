O basquete já destacou grandes nomes brasileiros em Jogos Olímpicos, como Oscar Schmidt, Wlamir Marques e o trio feminino Hortência, Magic Paula e Janeth. Em Los Angeles 2028, a delegação busca voltar a um pódio, algo que não acontece há 26 anos no feminino e 62 anos no masculino, e o Lance! te atualiza sobre a situação de momento da corrida olímpica do basquete: seleções classificadas, formato e local de disputa, programação e mais!

✅ Quem está classificado?

Como país-sede dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, os Estados Unidos já estão garantidos na disputa, tanto no naipe feminino, quanto no masculino. No feminino, a equipe dos EUA também venceu a Copa do Mundo de 2026, que distribuía uma vaga direta ao time campeão. Dessa forma, a vaga do Mundial irá se somar às vagas da repescagem.

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⚔️ Formato de disputa

O torneio olímpico de basquetebol em Los Angeles 2028 contará com 12 seleções no masculino e 12 no feminino. Os Estados Unidos, país-sede, têm uma vaga garantida em cada gênero, enquanto as outras 11 vagas de cada chave serão distribuídas em processos de qualificação distintos pela Federação Internacional de Basquetebol (FIBA). Cada equipe classificada terá direito a inscrever um elenco de 12 atletas.

No torneio masculino, a principal via de classificação direta é a Copa do Mundo FIBA de 2027, no Catar. O torneio distribuirá sete vagas olímpicas diretas para as equipes mais bem colocadas de cada continente: duas para as Américas, duas para a Europa, uma para a África, uma para a Ásia e uma para a Oceania.

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As quatro vagas restantes serão definidas nos Torneios de Qualificação Olímpica (TQO) da FIBA em 2028. A repescagem reunirá 24 seleções, 19 qualificadas pelo desempenho na Copa do Mundo de 2027 e cinco vindas de torneios Pré-TQO continentais, dividida em quatro torneios regionais independentes.

Os torneios pré-classificatórios de cada continente servem como uma "segunda chance" de resgate para seleções que não conseguiram se classificar para a Copa do Mundo e ainda buscam o passaporte olímpico. Disputados em 2027, eles concedem exatamente cinco vagas para os TQOs decisivos de 2028: uma para a África, uma para as Américas, uma para a Ásia/Oceania e duas para a Europa. Assim, a FIBA garante que mais países ainda tenham chances matemáticas de lutar por uma vaga nos Jogos Olímpicos.

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No feminino, o caminho direto é mais afunilado. Apenas a seleção campeã da Copa do Mundo Feminina de Basquete de 2026, na Alemanha, garantiria vaga direta em Los Angeles. As outras dez vagas serão decididas por meio de quatro Torneios de Qualificação Olímpica (TQO) da FIBA disputados em 2028. Como a equipe vencedora do Mundial foi a dona da casa, a repescagem passará a selecionar 11 vagas.

O torneio será precedido por um pré-qualificatório disputado pelas oito equipes eliminadas nas fases classificatórias para o Mundial de 2026. A equipe vencedora desse Pré-TQO se junta a 15 seleções classificadas via Copas Continentais de 2027 (duas da África, quatro das Américas, quatro da Ásia/Oceania e seis da Europa, descontando uma vaga continental do campeão do Pré-TQO, além da equipe sede), totalizando 16 países.

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Essas seleções femininas, que já incluirão os Estados Unidos, serão divididas em quatro torneios TQO de quatro equipes cada. As três melhores colocadas de cada grupo garantem vaga em Los Angeles 2028. Na chave que contar com a presença dos Estados Unidos, que já entram com a vaga garantida, as duas outras vagas restantes daquele grupo ficam com as duas melhores seleções seguintes da tabela. Além disso, o torneio passará a incluir uma última vaga, referente à campeã do Mundial.

Dessa forma, cada chave olímpica terá suas 12 seleções completas: os Estados Unidos como sede, as classificadas via Copa do Mundo e as equipes vencedoras dos Torneios de Qualificação Olímpica de 2028. No feminino, porém, a repescagem passará a incluir a vaga direcionada ao Mundial.

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⚠️ Situação do Brasil na disputa

No masculino, a Seleção Brasileira precisa realizar uma boa campanha na Copa do Mundo FIBA de 2027 para tentar uma das duas vagas diretas das Américas. Se não conseguir, disputará o TQO em 2028.

Já a Seleção feminina, que não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo de 2026, deverá buscar uma vaga pelo Torneio de Qualificação Olímpica (TQO). Para conseguir uma vaga nesta competição, deverá conseguir uma das quatro vagas por meio da AmeriCup, em 2027. Uma outra forma de se classificar ao pré-olímpico seria vencendo o torneio pré-qualificatório, realizado em agosto, mas a equipe foi eliminada na semifinal para o México.

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🏅 Histórico do Brasil em Olimpíadas

O Brasil soma cinco medalhas no basquetebol olímpico. A seleção masculina conquistou a primeira medalha da história do país nos Jogos de Londres 1948, garantindo o bronze. A equipe voltou ao pódio em Roma 1960 e Tóquio 1964, conquistando mais dois bronzes consecutivos em uma das eras mais vitoriosas da modalidade, liderada por lendas como Wlamir Marques e Amaury Pasos.

Nas décadas seguintes, o país viveu momentos marcantes, impulsionado pelo talento do histórico Oscar Schmidt, maior pontuador da história dos Jogos, embora sem voltar ao pódio. Na última campanha, em Paris 2024, o time masculino avançou ao mata-mata e terminou na 7ª colocação, após ser eliminado pelos Estados Unidos.

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Oscar Schmidt appreciation post. 🇧🇷



Basketball's all-time leading scorer represented brazil at 5 Olympic Games from 1980 and 1996.@TimeBrasil | @FIBA pic.twitter.com/g57VrnkKro — The Olympic Games™ (@Olympics) April 3, 2023

A seleção feminina começou a construir sua trajetória de pódios em Atlanta 1996, com um time lendário comandado por Hortência, Magic Paula e Janeth. Na ocasião, a equipe alcançou uma inédita medalha de prata na decisão contra as donas da casa.

O Brasil voltou ao pódio quatro anos depois, em Sydney 2000, ao conquistar a medalha de bronze, e quase repetiu o feito em Atenas 2004, quando ficou com a quarta colocação. A seleção não disputou a última edição olímpica em Paris 2024, após ser eliminada no Torneio Pré-Olímpico em Belém.

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📅 Calendário em Los Angeles

O basquete feminino começa no dia 12 de julho, com os primeiros jogos da fase de grupos. O mata-mata do torneio feminino tem início nas quartas de final em 22 de julho, e a grande final está marcada para o dia 29 de julho, com a disputa de bronze no dia 28.

Já o basquetebol masculino segue lógica semelhante, mas começando no dia 13 de julho. O mata-mata masculino começa nas quartas de final em 24 de julho, enquanto a disputa pelo bronze ocorre no dia 29 e a final encerra a modalidade em 30 de julho. Assim, o calendário completo do basquete em Los Angeles 2028 vai de 12 a 30 de julho.

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📍 Local de disputa

Os jogos de basquete serão realizados no Intuit Dome, arena coberta de última geração localizada em Inglewood, Califórnia, inaugurada em agosto de 2024. O ginásio, dentro da área metropolitana de Los Angeles, custou cerca de US$ 2 bilhões e serve como a quadra oficial do Los Angeles Clippers da NBA.

Intuit Dome, local em que serão realizados os jogos de basquete nas Olimpíadas de Los Angeles 2028 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

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