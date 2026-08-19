Rio 2016: árbitro ganha torcida e vira 'Rosário do Brasil' Jones Kennedy, que achou que estava sendo xingado, foi eleito o melhor da Olimpíada

A luta entre um britânico e um cazaque na semifinal do boxe nos Jogos Rio 2016 poderia ter passado "em branco" para a torcida. Porém, não é do feitio do torcedor brasileiro ficar sentado apenas olhando e batendo palmas. É preciso achar para quem ou pelo que torcer. E o motivo estava bem ali em cima do ringue do Pavilhão 6 do Riocentro.

O árbitro Jones Kennedy Rosário arbitrava o combate entre Joshua Buatsi e Adilbek Niyazimbetov quando começou a ouvir seu sobrenome ecoando nas arquibancadas. Mas, como não estava habituado a ter torcida a seu favor e era mais conhecido como Kennedy no cenário do boxe, pensou que se tratava de xingamentos.

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— Eu pensava: "Caramba, será que estão me chamando de otário no meu país?". Quando eu cheguei na área onde ficam os árbitros, a galera gritava "Rosário, Rosário", aí que eu fui entender que era Rosário e não otário — contou.

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A luta em questão antecedia o combate do brasileiro Robson Conceição pelo ouro, então a arena estava lotada. Com gritos de "Rosário é melhor que o Neymar" e "O Rosário vem aí e o bicho vai pegar", o público fazia muito barulho e desafiava a concentração do experiente árbitro, que já tinha os Jogos Olímpicos de Londres 2012 no currículo.

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— Quando o locutor anunciava o meu nome, a galera ia ao delírio. Eu encenava aquele mínimo sorriso, porque a gente tem que estar muito concentrado, se o árbitro não estiver concentrado, ele se perde no combate. Então, não tem nem tempo de pensar (no que está acontecendo ao redor) — relembrou.

A comoção inusitada gerou repercussão internacional e Rosário virou uma celebridade. Quando saía pelas ruas cariocas, as pessoas o abordavam pedindo fotos. No celular, mais de cem mensagens aguardavam resposta. Ao todo, foram 20 lutas com o paraense no ringue, e o Rosário do Brasil terminou os Jogos do Rio 2016 eleito como o melhor árbitro do evento.

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— Foi o apogeu da minha carreira, o triunfo de um árbitro. Nunca alguém ou uma torcida torceu tanto para um árbitro como aconteceu comigo. Até hoje, quando tem Olimpíada, sou lembrado — disse, com um sorriso no rosto.

Rosário mantém carreira dedicada ao boxe (Foto: Reprodução/ Instagram)

Amor pelo boxe vem de longa data

Antes de ser Rosário, Jones Kennedy estreou no boxe amador na década de 1980, sempre sonhando em participar das Olimpíadas. Mas percebeu que as chances seriam menores como atleta, então decidiu fazer um curso de árbitro em Belém, capital do Pará.

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A partir daí, a carreira deslanchou. No primeiro Campeonato Brasileiro em que participou, foi eleito o melhor árbitro. Em 1990, começou a carreira internacional e, desde então, conheceu 69 países. Rosário fala inglês, espanhol e italiano, e se orgulha de ter participado de cinco Pan-Americanos, oito Sul-Americanos e 13 Campeonatos Mundiais.

Atualmente, Rosário segue como árbitro, além de atuar na organização de eventos e na formação de profissionais da nova geração. Aos 60 anos e com tanta história na nobre arte, ele se prepara para pendurar as luvas em 2027.

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— Deixar o que a gente ama é tão difícil, mas eu já estou começando a me preparar, até pela idade. Já é a hora de começar a trabalhar a cabeça. Apenas 1% do mundo tem a chance de participar de uma Olimpíada, então me sinto um privilegiado. Sempre fiz tudo com muito amor, dedicação e objetivo — finalizou.

Infográfico detalha momentos marcantes dos Jogos Rio 2016

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