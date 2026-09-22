Conhecido como o esporte de raquete mais rápido do mundo, o badminton chega em Los Angeles para sua 10ª edição em Jogos Olímpicos. Para se preparar para a disputa em 2028, o Lance! te atualiza sobre a situação da corrida olímpica da modalidade: atletas classificados, formato e local de disputa, programação e mais!

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✅ Quem está classificado?

Ainda não há atletas classificados para Los Angeles 2028 no badminton, mas, como país sede, os Estados Unidos tem 2 vagas automáticas garantidas (uma no feminino e uma no masculino). A lista final do ranking mundial olímpico será publicada em 2 de maio de 2028.

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⚔️ Formato de disputa

A classificação do badminton para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 será definida pelo Ranking Olímpico da BWF (Federação Mundial de Badminton). A disputa terá 172 atletas: 38 no simples masculino, 38 no simples feminino e 16 duplas em cada uma das três categorias – masculina, feminina e mista.

A contagem dos resultados começa em 3 de maio de 2027 e termina em 30 de abril de 2028. Nesse período, os atletas somam pontos em competições que fazem parte do calendário da BWF, como o Campeonato Mundial, torneios do circuito internacional, campeonatos continentais e os Jogos Pan-Americanos. Para estar elegível, é necessário disputar pelo menos três torneios que contem para o ranking olímpico. A lista final será publicada em 2 de maio de 2028.

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No simples masculino e feminino, 35 das 38 vagas de cada chave serão distribuídas pelo ranking, com no máximo dois atletas por país. Para uma nação conquistar duas vagas, seus dois atletas precisam estar entre os 16 primeiros do ranking olímpico; caso contrário, o país poderá ter apenas um representante. As três vagas restantes em cada chave seguem critérios de representação continental, país-sede e universalidade.

Nas duplas, serão 16 pares classificados em cada categoria, também a partir do ranking olímpico e com limite de duas duplas por país. As vagas distribuídas pelo ranking já incluem os critérios de representação continental: cada uma das cinco confederações da BWF precisa ter pelo menos uma dupla em cada categoria, desde que exista um par elegível entre os 50 primeiros do ranking.

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Além disso, os Estados Unidos, como país-sede, terão uma vaga no simples masculino e outra no feminino caso não consigam classificação nessas provas pelo ranking. O badminton também terá quatro vagas de universalidade, sendo duas no simples masculino e duas no feminino.

⚠️ Situação do Brasil na disputa

O Brasil não tem vaga assegurada nos Jogos Olímpicos até o momento. Veja os brasileiros mais bem ranqueados do mundo por categoria: Jonathan Matias (116º), no simples masculino; Juliana Viana Vieira (96º), no simples feminino; Fabricio Farias e Davi Silva (131º), nas duplas masculinas; Jaqueline Lima e Samia Lima (119º), nas duplas femininas; e Davi Silva e Sania Lima (94º), nas duplas mistas.

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🏅 Histórico do Brasil em Olimpíadas

O badminton brasileiro ainda busca sua primeira medalha olímpica. A modalidade estreou nos Jogos em Barcelona 1992, mas o Brasil teve sua primeira participação apenas no Rio 2016, quando Ygor Coelho se tornou o primeiro brasileiro a disputar o badminton em uma Olimpíada. Na ocasião, o atleta terminou na 14ª colocação, mesma posição de Lohaynny Vicente.

Em Tóquio 2020, Ygor Coelho voltou a representar o país e terminou em 15º lugar. Desta vez, foi acompanhado de outro destaque feminino da modalidade: Fabiana da Silva. Ela terminou a disputa na 15ª posição, assim como o compatriota.

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Nos Jogos de Paris 2024, o Brasil novamente teve dois representantes no simples. Ygor ficou em 27º, enquanto Juliana Viana Vieira ficou em 14º. A atleta, porém, fez história ao conquistar a primeira vitória de uma brasileira no badminton em Jogos Olímpicos. Apesar de ainda não ter chegado ao pódio, o badminton brasileiro vem ampliando sua presença olímpica e busca consolidar espaço entre as principais modalidades do país nos Jogos.

🗓️ Calendário em Los Angeles

A disputa do badminton tem início no dia 15 de julho, com as fases de grupos das simples (feminina e masculina) e das duplas (femininas, masculinas e mistas). Com início do mata-mata a partir das quartas de final, a competição tem fim em 24 de julho, com as finais simples.

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📍 Local de disputa

O badminton será disputado no Galen Center, uma arena coberta multiuso e instalação atlética operada pela USC (Universidade do Sul da Califórnia), na Zona do Exposition Park. O local receberá todas as sessões da modalidade, das eliminatórias às disputas por medalhas.

Ygor Coelho em ação nas Olimpíadas de Tóquio 2020 (Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP)

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