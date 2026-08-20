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Gabriel Jesus relembra dez anos do primeiro ouro olímpico do futebol brasileiro

Atacante fez parte da campanha nos Jogos do Rio de 2016 e marcou três gols até a conquista inédita no Maracanã

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/08/2026 17:37
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Gabriel Jesus comemora gol do Brasil nas Olimpíadas de 2016
Gabriel Jesus comemora gol do Brasil nas Olimpíadas de 2016 (Foto: NELSON ALMEIDA/AFP)

A Seleção Brasileira completa, nesta quinta-feira (20), dez anos da conquista da medalha de ouro no futebol masculino dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Gabriel Jesus fez parte da equipe comandada por Rogério Micale e foi titular em todas as partidas da campanha, com três gols marcados. A decisão contra a Alemanha terminou empatada em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação, antes de o Brasil vencer nos pênaltis.

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O título encerrou uma sequência de três medalhas de prata do futebol masculino brasileiro, conquistadas em 1984, 1988 e 2012. Em 2016, a Seleção começou a competição com dois empates sem gols, diante de África do Sul e Iraque, mas avançou para o mata-mata e evoluiu ao longo do torneio.

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— Para mim foi uma sensação única poder contribuir com gols ao longo da campanha e receber a medalha de ouro no Maracanã lotado. Foi uma conquista muito marcante por toda a grandeza daquilo tudo. Sabíamos que era algo incômodo para o torcedor brasileiro ainda não ter o ouro olímpico no futebol — afirmou Gabriel Jesus.

Gabriel Jesus comemora gol do Brasil nas Olimpíadas de 2016
Gabriel Jesus comemora gol do Brasil nas Olimpíadas de 2016 (Foto: Paulo Sergio/Lancepress!/AFP)

Três gols na campanha

Naquele torneio, Gabriel Jesus chegou ao Rio de Janeiro aos 19 anos como um dos principais jogadores do Palmeiras e artilheiro do Campeonato Brasileiro, com dez gols. Na Olimpíada, marcou uma vez na vitória sobre a Dinamarca, pela fase de grupos, e duas vezes na semifinal contra Honduras.

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Com três gols, terminou como vice-artilheiro da Seleção na competição. Na final, o Brasil sofreu seu único gol durante toda a campanha. Após o empate com a Alemanha, Neymar converteu a cobrança decisiva na disputa por pênaltis e confirmou o ouro no Maracanã.

Gabriel Jesus com a medalha de ouro antes de jogo do Palmeiras
Gabriel Jesus com a medalha de ouro antes de jogo do Palmeiras (Foto: Eduardo Viana/Lancepress!)

Conquista antecedeu estreia na Seleção principal

A medalha também foi seguida por uma mudança na carreira de Gabriel Jesus. Dois dias depois da decisão, em 22 de agosto de 2016, o técnico Tite anunciou sua primeira convocação para a Seleção Brasileira principal. Outros seis jogadores campeões olímpicos também apareceram na lista.

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— Após aquela conquista pude ter algumas oportunidades com a Seleção principal e depois disso fui abençoado por participar de momentos marcantes como a arrancada nas eliminatórias para a Copa do Mundo e a conquista da Copa América de 2019 — disse.

Na campanha olímpica, Gabriel Jesus dividiu o elenco com nomes como Neymar, Gabigol e Marquinhos. O título de 2016 marcou a primeira medalha de ouro do Brasil no futebol masculino em cinco participações anteriores no pódio.

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Gabriel Jesus e Neymar comemoram gol do Brasil nas Olimpíadas de 2016
Gabriel Jesus e Neymar comemoram gol do Brasil nas Olimpíadas de 2016 (Foto: Ari Ferreira/Lancepress!)

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