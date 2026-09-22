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Los Angeles 2028: saiba como está a corrida olímpica do atletismo

World Athletics ainda não divulgou o sistema de classificação; calendário terá alteração

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
22/09/2026 09:14
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O velocista Alison dos Santos comemora a medalha de bronze nos 400m com barreiras nos Jogos Olímpicos de Paris 2024
O velocista Alison dos Santos comemora a medalha de bronze nos 400m com barreiras nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 (Foto: Martin BERNETTI / AFP)

Modalidade mais tradicional das Olimpíadas, o atletismo terá novidades nos Jogos de Los Angeles 2028. De maneira inédita, o esporte será disputado logo na primeira semana do evento, abrangendo todo o calendário de competições. Veja abaixo a situação atual da corrida olímpica: países classificados, formato e local de disputa, programação e mais!

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✅Sistema de qualificação ainda não foi divulgado

Os sistemas de qualificação olímpica são definidos pelas Federações Internacionais, de acordo com as diretrizes do Comitê Olímpico Internacional (COI). Até o momento, a World Athletics ainda não divulgou o formato de classificação do atletismo para os Jogos de Los Angeles 2028. Ao todo, 52 sistemas de qualificação já foram publicados oficialmente.

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⚠️Situação do Brasil

Sem definição do sistema de qualificação pela World Athletics, ainda não há vagas distribuídas no atletismo.

🏅Histórico do Brasil em Olimpíadas

O Brasil já conquistou 21 medalhas olímpicas no atletismo. O primeiro atleta do país a subir ao pódio foi José Telles da Conceição, que conquistou o bronze no salto em altura nos Jogos Olímpicos de Helsinque, em 1952. Na edição seguinte, em Melbourne 1956, Adhemar Ferreira da Silva, do saltro triplo, conquistou o primeiro ouro.

Lista de medalhistas olímpicos do Brasil no atletismo

🥇Ouro (5)

Adhemar Ferreira da Silva - salto triplo - Helsinque-1952 e Melbourne-1956
Joaquim Cruz - 800 m - Los Angeles-1984
Maurren Maggi - salto em distância - Pequim-2008
Thiago Braz - salto com vara - Rio-2016

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🥈Prata (4)

Nelson Prudêncio - salto triplo - Cidade do México-1968
Joaquim Cruz - 800 m - Seul-1988
André Domingos, Claudinei Quirino, Edson Luciano, Vicente Lenílson e Cláudio Roberto Souza - revezamento 4x100 m - Sydney-2000
Caio Bonfim - marcha atlética de 20 km - Paris-2024

🥉Bronze (11)

José Telles da Conceição - salto em altura - Helsinque-1952
Nelson Prudêncio - salto triplo - Munique-1972
João Carlos de Oliveira - salto triplo - Montreal-1976 e Moscou-1980
Robson Caetano - 200 m - Seul-1988
André Domingos, Arnaldo Oliveira, Edson Luciano e Robson Caetano - revezamento 4x100 m - Atlanta-1996
Vanderlei Cordeiro de Lima - maratona - Atenas-2004
Rosemar Coelho, Lucimar Moura, Thaissa Presti e Rosângela Santos - revezamento 4x100 m - Pequim-2008
Vicente Lenílson, Sandro Viana, Bruno Lins e José Carlos Moreira (Codó) - revezamento 4x100 m - Pequim-2008
Alison dos Santos - 400 m com barreiras - Tóquio-2020 e Paris-2024
Thiago Braz - salto com vara - Tóquio-2020

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O brasileiro Caio Bonfim comemora a medalha de prata da marcha atlética nos Jogos Olímpicos de Paris 2024
O brasileiro Caio Bonfim comemora a medalha de prata da marcha atlética nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

🗓️Calendário em Los Angeles

As disputas do atletismo em Los Angeles 2028 começam no dia 15 de julho, com as provas de pista e campo se estendendo até o dia 24. Na sequência, as provas de rua, tanto da marcha atlética quanto da maratona, completam o calendário entre os dias 27 e 30 de julho.

📍Local de disputa

As provas de pista e campo serão disputadas no LA Memorial Coliseum, que se tornará o primeiro estádio a receber a modalidade em três edições olímpicas. O percurso da maratona começará no calçadão da Venice Beach, enquanto o local de disputa da marcha atlética ainda não foi definido.

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O Los Angeles Memorial Coliseum será sede do atletismo nos Jogos Olímpicos de Los Angeles
O Los Angeles Memorial Coliseum será sede do atletismo nos Jogos Olímpicos de Los Angeles (Foto: Divulgação)

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