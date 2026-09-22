A corrida por uma vaga no basquete 3x3 nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 já está em andamento. Com a expansão do torneio, que passará a contar com 12 equipes masculinas e 12 femininas, o caminho até a próxima Olimpíada terá diferentes critérios de classificação, incluindo ranking e torneios qualificatórios. O Lance! explica como funciona a disputa, quais países já estão classificados, os caminhos do Brasil, o calendário e onde serão realizados os jogos.

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✅ Quem está classificado?

Os Estados Unidos, país-sede de Los Angeles 2028, têm uma vaga garantida no torneio masculino e outra no feminino. As outras 11 vagas de cada gênero serão definidas por diferentes caminhos: ranking da FIBA 3x3 e quatro torneios classificatórios previstos para 2028.

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⚔️ Como funciona a classificação?

As 12 vagas de cada torneio serão distribuídas da seguinte maneira:

1 vaga: Estados Unidos, como país-sede;

Estados Unidos, como país-sede; 5 vagas: Ranking de Federações da FIBA 3x3;

Ranking de Federações da FIBA 3x3; 2 vagas: Torneio Qualificatório Olímpico – Universality;

Torneio Qualificatório Olímpico – Universality; 2 vagas: Torneio Qualificatório Olímpico – Ranking;

Torneio Qualificatório Olímpico – Ranking; 1 vaga: OQT integrado à Olympic Q-Series, com classificação baseada em resultados de competições;

OQT integrado à Olympic Q-Series, com classificação baseada em resultados de competições; 1 vaga: OQT integrado à Olympic Q-Series, com classificação baseada no Ranking Combinado da FIBA 3x3.

Assim, seis das 11 vagas restantes serão decididas em torneios classificatórios realizados entre março e junho de 2028.

Vagas pelo Ranking da FIBA 3x3

Cinco vagas masculinas e cinco femininas serão distribuídas pelo Ranking de Federações da FIBA 3x3, com o corte em 1º de dezembro de 2027.

A distribuição terá caráter regional:

1 vaga para a África ;

; 1 vaga para as Américas ;

; 1 vaga para a Europa ;

; 2 vagas para a Ásia-Pacífico, sendo obrigatória a presença de pelo menos uma seleção asiática.

A principal mudança para o ciclo de Los Angeles é que o ranking passou a considerar 24 meses, em vez de 12. O novo sistema entrou em vigor em 1º de dezembro de 2025 e será utilizado até o corte de dezembro de 2027.

Como o ranking é calculado?

O Ranking de Federações é construído a partir dos resultados dos 20 melhores jogadores de cada país, em cada gênero.

Com a ampliação para 24 meses, os resultados obtidos ao longo de dois anos terão peso na corrida olímpica. Por isso, a participação dos principais atletas brasileiros em competições oficiais da FIBA 3x3 será fundamental durante todo o ciclo.

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Torneio Qualificatório Olímpico – Universality

O primeiro torneio classificatório terá 12 equipes por gênero e distribuirá duas vagas olímpicas em cada categoria. A competição será formada pelo país-sede e por outras seleções escolhidas principalmente de acordo com o Ranking de Federações da FIBA 3x3.

O diferencial é o critério de universalidade: poderão participar países que não tenham disputado o basquete nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e/ou Paris 2024, o caso do Brasil. A data e local da disputa ainda não foi confirmada.

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Torneio Qualificatório Olímpico – Ranking

O segundo torneio também terá 12 equipes por gênero e dará duas vagas olímpicas em cada categoria.

A composição será feita pelo país-sede e por outras seleções selecionadas com base no Ranking de Federações da FIBA 3x3, entre as equipes que ainda não estiverem classificadas para Los Angeles. A data e local da disputa ainda não foi confirmada.

Olympic Q-Series

As duas últimas vagas de cada gênero serão definidas em dois torneios classificatórios integrados à Olympic Q-Series, nova versão da antiga Olympic Qualifier Series.

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Para o basquete 3x3, os eventos de classificação olímpica serão realizados em:

Tóquio: 4 a 7 de maio de 2028;

4 a 7 de maio de 2028; Xangai: 11 a 14 de maio de 2028.

Cada um desses torneios dará uma vaga olímpica por gênero.

Como serão formadas as equipes?

O torneio de Tóquio será composto por oito equipes por gênero: o país-sede, os vencedores da Champions Cup de 2026 e 2027, os vencedores das quatro Continental Cups de 2027 e o campeão da Copa do Mundo de 2027.

Já o torneio de Xangai utilizará o Ranking Combinado de Federações da FIBA 3x3, além do país-sede, para definir seus participantes. A Olympic Q-Series terá quatro etapas no total em 2028 (Tóquio, Xangai, Montreal e Orlando), mas o basquete 3x3 terá sua classificação olímpica concentrada nas etapas de Tóquio e Xangai.

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Situação do Brasil na corrida olímpica

O Brasil ainda não está classificado para Los Angeles 2028 no masculino nem no feminino. O principal caminho é o Ranking de Federações da FIBA 3x3. No caso brasileiro, uma das cinco vagas distribuídas pelo ranking é destinada às Américas. Portanto, o país precisará ser a melhor federação das Américas no corte de 1º de dezembro de 2027, considerando as equipes ainda elegíveis para a classificação.

Caso não consiga a vaga pelo ranking, o Brasil ainda terá a possibilidade de disputar os torneios classificatórios de 2028, desde que cumpra os critérios de elegibilidade de cada competição. O desempenho ao longo do ciclo será decisivo porque o ranking considera os resultados dos principais jogadores do país em competições oficiais da FIBA 3x3, e não apenas o resultado de um único torneio.

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Além disso, para disputar os Jogos de Los Angeles, os atletas precisarão ter participado de pelo menos dois eventos reconhecidos pela FIBA 3x3 entre 1º de janeiro de 2026 e 12 de junho de 2028.

🏅 Histórico do Brasil em Olimpíadas

O basquete 3x3 estreou no programa olímpico em Tóquio 2020, mas o Brasil não conseguiu classificar nenhuma equipe para a competição. Em Paris 2024, a história se repetiu: as seleções masculina e feminina disputaram o Pré-Olímpico em Utsunomiya, no Japão, mas apenas o campeão de cada torneio garantia a vaga. O masculino foi eliminado ainda na fase de grupos, enquanto o feminino avançou até a semifinal e perdeu para a Austrália por 18 a 16.

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Com isso, Los Angeles 2028 pode marcar a primeira participação do Brasil em uma Olimpíada no basquete 3x3.

🗓️ Quando será o basquete 3x3 em Los Angeles?

O basquete 3x3 será disputado de 16 a 22 de julho de 2028 nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. A fase de grupos acontece entre 16 e 20 de julho, enquanto play-in, quartas de final, semifinais e finais serão realizados nos dois últimos dias da competição.

📍 Onde o basquete 3x3 será disputado?

O basquete 3x3 será realizado no Sepulveda Basin Recreation Area, em Los Angeles. O local receberá uma estrutura temporária para os Jogos e fará parte de um complexo esportivo que também será utilizado por outras modalidades.

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