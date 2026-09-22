Los Angeles 2028: saiba como está a corrida olímpica do basquete 3×3
Brasil tenta disputar pela primeira vez o torneio olímpico da modalidade em Los Angeles
A corrida por uma vaga no basquete 3x3 nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 já está em andamento. Com a expansão do torneio, que passará a contar com 12 equipes masculinas e 12 femininas, o caminho até a próxima Olimpíada terá diferentes critérios de classificação, incluindo ranking e torneios qualificatórios. O Lance! explica como funciona a disputa, quais países já estão classificados, os caminhos do Brasil, o calendário e onde serão realizados os jogos.
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✅ Quem está classificado?
Os Estados Unidos, país-sede de Los Angeles 2028, têm uma vaga garantida no torneio masculino e outra no feminino. As outras 11 vagas de cada gênero serão definidas por diferentes caminhos: ranking da FIBA 3x3 e quatro torneios classificatórios previstos para 2028.
⚔️ Como funciona a classificação?
As 12 vagas de cada torneio serão distribuídas da seguinte maneira:
- 1 vaga: Estados Unidos, como país-sede;
- 5 vagas: Ranking de Federações da FIBA 3x3;
- 2 vagas: Torneio Qualificatório Olímpico – Universality;
- 2 vagas: Torneio Qualificatório Olímpico – Ranking;
- 1 vaga: OQT integrado à Olympic Q-Series, com classificação baseada em resultados de competições;
- 1 vaga: OQT integrado à Olympic Q-Series, com classificação baseada no Ranking Combinado da FIBA 3x3.
Assim, seis das 11 vagas restantes serão decididas em torneios classificatórios realizados entre março e junho de 2028.
Vagas pelo Ranking da FIBA 3x3
Cinco vagas masculinas e cinco femininas serão distribuídas pelo Ranking de Federações da FIBA 3x3, com o corte em 1º de dezembro de 2027.
A distribuição terá caráter regional:
- 1 vaga para a África;
- 1 vaga para as Américas;
- 1 vaga para a Europa;
- 2 vagas para a Ásia-Pacífico, sendo obrigatória a presença de pelo menos uma seleção asiática.
A principal mudança para o ciclo de Los Angeles é que o ranking passou a considerar 24 meses, em vez de 12. O novo sistema entrou em vigor em 1º de dezembro de 2025 e será utilizado até o corte de dezembro de 2027.
Como o ranking é calculado?
O Ranking de Federações é construído a partir dos resultados dos 20 melhores jogadores de cada país, em cada gênero.
Com a ampliação para 24 meses, os resultados obtidos ao longo de dois anos terão peso na corrida olímpica. Por isso, a participação dos principais atletas brasileiros em competições oficiais da FIBA 3x3 será fundamental durante todo o ciclo.
Torneio Qualificatório Olímpico – Universality
O primeiro torneio classificatório terá 12 equipes por gênero e distribuirá duas vagas olímpicas em cada categoria. A competição será formada pelo país-sede e por outras seleções escolhidas principalmente de acordo com o Ranking de Federações da FIBA 3x3.
O diferencial é o critério de universalidade: poderão participar países que não tenham disputado o basquete nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e/ou Paris 2024, o caso do Brasil. A data e local da disputa ainda não foi confirmada.
Torneio Qualificatório Olímpico – Ranking
O segundo torneio também terá 12 equipes por gênero e dará duas vagas olímpicas em cada categoria.
A composição será feita pelo país-sede e por outras seleções selecionadas com base no Ranking de Federações da FIBA 3x3, entre as equipes que ainda não estiverem classificadas para Los Angeles. A data e local da disputa ainda não foi confirmada.
Olympic Q-Series
As duas últimas vagas de cada gênero serão definidas em dois torneios classificatórios integrados à Olympic Q-Series, nova versão da antiga Olympic Qualifier Series.
Para o basquete 3x3, os eventos de classificação olímpica serão realizados em:
- Tóquio: 4 a 7 de maio de 2028;
- Xangai: 11 a 14 de maio de 2028.
Cada um desses torneios dará uma vaga olímpica por gênero.
Como serão formadas as equipes?
O torneio de Tóquio será composto por oito equipes por gênero: o país-sede, os vencedores da Champions Cup de 2026 e 2027, os vencedores das quatro Continental Cups de 2027 e o campeão da Copa do Mundo de 2027.
Já o torneio de Xangai utilizará o Ranking Combinado de Federações da FIBA 3x3, além do país-sede, para definir seus participantes. A Olympic Q-Series terá quatro etapas no total em 2028 (Tóquio, Xangai, Montreal e Orlando), mas o basquete 3x3 terá sua classificação olímpica concentrada nas etapas de Tóquio e Xangai.
Situação do Brasil na corrida olímpica
O Brasil ainda não está classificado para Los Angeles 2028 no masculino nem no feminino. O principal caminho é o Ranking de Federações da FIBA 3x3. No caso brasileiro, uma das cinco vagas distribuídas pelo ranking é destinada às Américas. Portanto, o país precisará ser a melhor federação das Américas no corte de 1º de dezembro de 2027, considerando as equipes ainda elegíveis para a classificação.
Caso não consiga a vaga pelo ranking, o Brasil ainda terá a possibilidade de disputar os torneios classificatórios de 2028, desde que cumpra os critérios de elegibilidade de cada competição. O desempenho ao longo do ciclo será decisivo porque o ranking considera os resultados dos principais jogadores do país em competições oficiais da FIBA 3x3, e não apenas o resultado de um único torneio.
Além disso, para disputar os Jogos de Los Angeles, os atletas precisarão ter participado de pelo menos dois eventos reconhecidos pela FIBA 3x3 entre 1º de janeiro de 2026 e 12 de junho de 2028.
🏅 Histórico do Brasil em Olimpíadas
O basquete 3x3 estreou no programa olímpico em Tóquio 2020, mas o Brasil não conseguiu classificar nenhuma equipe para a competição. Em Paris 2024, a história se repetiu: as seleções masculina e feminina disputaram o Pré-Olímpico em Utsunomiya, no Japão, mas apenas o campeão de cada torneio garantia a vaga. O masculino foi eliminado ainda na fase de grupos, enquanto o feminino avançou até a semifinal e perdeu para a Austrália por 18 a 16.
Com isso, Los Angeles 2028 pode marcar a primeira participação do Brasil em uma Olimpíada no basquete 3x3.
🗓️ Quando será o basquete 3x3 em Los Angeles?
O basquete 3x3 será disputado de 16 a 22 de julho de 2028 nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. A fase de grupos acontece entre 16 e 20 de julho, enquanto play-in, quartas de final, semifinais e finais serão realizados nos dois últimos dias da competição.
📍 Onde o basquete 3x3 será disputado?
O basquete 3x3 será realizado no Sepulveda Basin Recreation Area, em Los Angeles. O local receberá uma estrutura temporária para os Jogos e fará parte de um complexo esportivo que também será utilizado por outras modalidades.
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