Por Oscar, Arrascaeta fará jogo 291 com a camisa 14 no Flamengo

Ídolos do Flamengo em suas modalidades, Arrascaeta e Oscar Schmidt têm em comum trajetórias brilhantes com o número 14 nas costas. Como homenagem, o Rubro-Negro decidiu aposentar a camisa vestida pelo falecido Mão Santa do time de basquete. Além disso, o uruguaio usará a antiga numeração pela 291ª vez na partida deste domingo (19), contra o Bahia.

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O meia-atacante vestiu a camisa 14 entre as temporadas de 2019 e 2024, com 186 vitórias, 60 empates e 44 derrotas. No período, marcou 73 gols e deu 88 assistências. Foi bicampeão da Libertadores (2019 e 2022) e do Brasileirão (2019 e 2020), entre outros títulos.

Protagonista absoluto, Arrascaeta virou '10 e faixa'

Quando Arrascaeta chegou ao Flamengo, o número 10 pertencia ao veterano Diego Ribas, que se aposentou no fim de 2022. Gabigol herdou a camisa, mas perdeu o direito de usá-la após punição disciplinar do clube, em maio de 2024. Apenas no começo do ano seguinte, porém, o uruguaio trocou a 14 pela numeração de Zico e outros craques do futebol.

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A mudança de camisa também representou uma transformação do meia-atacante, com responsabilidade ainda maior no elenco. Desde que passou a vestir a 10, assumiu de vez o posto de protagonista do Rubro-Negro, antes compartilhado com Gabigol, Bruno Henrique, Éverton Ribeiro e companhia. No ano passado, carregando também a braçadeira de capitão, teve a temporada de melhores números da carreira e voltou a liderar o Mais Querido aos títulos da Libertadores e do Brasileirão.

Na íntegra: Flamengo homenageia Oscar Schmidt

"O Conselho Diretor do Clube de Regatas do Flamengo aprovou, por unanimidade, a aposentadoria definitiva da camisa 14 do basquete rubro-negro, em homenagem a Oscar Schmidt, maior nome da história do basquete brasileiro em todos os tempos.

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Como parte das homenagens, Arrascaeta vestirá a camisa 14 no domingo, no Maracanã, na partida contra o Bahia.

Ídolo eterno, Oscar marcou época com o Manto Sagrado entre 1999 e 2003, deixando um legado que transcende as quadras e seguirá inspirando gerações.

Oscar Schmidt é um patrimônio do esporte do Flamengo, do Brasil e do mundo. Sua história ajudou a moldar o basquete como o conhecemos hoje e seguirá como referência eterna de excelência, talento e paixão."