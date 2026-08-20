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NBA: Harden se junta a LeBron, Curry e Durant com novo contrato no Cavaliers

Aos 36 anos, "Barba" supera os R$ 2 bilhões em ganhos contratuais e entra para seleto grupo ao confirmar permanência em Cleveland

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
20/08/2026 19:30
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James Harden é observado por Donovan Mitchell antes de arremessar lance livre pelo Cleveland Cavaliers
James Harden em ação pelo Cleveland Cavaliers na semifinal da Conferência Leste da NBA (Foto: NATHANIEL S. BUTLER / NBAE / GETTY IMAGES)

James Harden acertou sua permanência no Cleveland Cavaliers por mais três temporadas. Após ficar meses como agente livre, o "Barba", enfim, assinou um novo contrato com os Cavs, conforme divulgado pelo repórter especializado Shams Charania, da ESPN, nesta quinta-feira (20). Avaliado em US$ 97 milhões (cerca de R$ 503 milhões), o vínculo torna o 11 vezes All-Star um dos jogadores mais bem pagos da história da NBA.

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O armador é o quarto atleta da liga a ultrapassar a marca de US$ 500 milhões (aproximadamente R$ 2,6 bilhões) em ganhos contratuais ao longo da carreira. Antes dele, LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant já compunham o seleto grupo.

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Quando firmar oficialmente sua continuidade no Cavaliers, o jogador, que está prestes a completar 37 anos, será o segundo na NBA a garantir um salário superior a US$ 90 milhões (R$ 468 milhões) a partir desta idade. O posto também passará a ser dividido com LeBron James.

James Harden irá para sua 18ª temporada na NBA, com contrato válido até a 20ª e uma cláusula de player option, que permite ao jogador optar por permanecer ou não na equipe no último ano (2028/2029). O vínculo ainda prevê uma cláusula de bônus em caso de troca.

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Harden havia recusado a player option de US$ 42,3 milhões (R$ 219,9 milhões), mas negociou contratos de dois e três anos com os Cavs durante o período como agente livre. No caso da opção pela extensão por mais três temporadas, a franquia precisava que ele reduzisse seu salário anual para se adequar às escolhas de primeira e segunda rodadas do Draft e ter tempo necessário na offseason para trazer Peyton Watson do Denver Nuggets, negócio que foi concretizado na última quarta-feira (19).

James Harden conduz a bola com a mão direita em jogo do Cleveland Cavaliers pelos playoffs da NBA 2025/26
James Harden em ação pelo Cleveland Cavaliers nos playoffs da NBA 25/26 (Foto: DAVID L. NEMEC / NBAE / GETTY IMAGES)

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Números de James Harden no Cleveland Cavaliers

Envolvido em troca pelo Los Angeles Clippers, o "Barba" chegou ao Cleveland Cavaliers em fevereiro, levando a equipe à sua primeira final de conferência em oito anos. São 21 vitórias e nove derrotas desde a estreia do veterano, que acumulou médias de 19,2 pontos, 5,5 assistências e 5,1 rebotes em 18 partidas nos playoffs.

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Três vezes principal pontuador da NBA e MVP em 2018, Harden inicia esta temporada como nono maior pontuador da história da liga e segundo arremessador mais eficiente nas bolas de três pontos.

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