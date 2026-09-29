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NBA: Astro do Warriors fora por tempo indeterminado

Pivô não viajará para training camp após problema de saúde; ele convive com condição recorrente há duas temporadas

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
29/09/2026 11:22
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Kristaps Porzingis em ação pelo Golden State Warrios contra o Oklahoma City Thunder na NBA (Foto: Joshua Gateley/Getty Images/AFP)
Kristaps Porzingis em ação pelo Golden State Warrios contra o Oklahoma City Thunder na NBA (Foto: Joshua Gateley/Getty Images/AFP)

Kristaps Porzingis ficará fora por tempo indeterminado após um problema de saúde surgir na véspera do início do training camp do Golden State Warriors. O gerente-geral Mike Dunleavy comunicou a situação e confirmou que o pivô não viajará ao Havaí com o restante do elenco.

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A ausência de Porzingis abrange ao menos as quatro primeiras sessões de treino da equipe e o jogo de pré-temporada contra o Los Angeles Clippers, marcado em Honolulu. A natureza exata do problema não foi divulgada, embora o jogador conviva com uma condição de saúde recorrente há, pelo menos, duas temporadas. Combinados, foram 90 jogos de temporada regular perdidos nesse período.

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Dunleavy disse que recebeu uma ligação na noite de domingo sobre o estado do jogador. A situação "simplesmente apareceu", segundo ele. "Não estou marcando como ausência para o início da temporada ou nada parecido", afirmou o gerente-geral. "Ele simplesmente não está disponível esta semana."

Kristaps Porzingis e Draymond Green, do Golden State Warrios, contra o Boston Celtics na NBA (Foto: Noah Graham/NBAE via Getty Images/AFP)
Kristaps Porzingis e Draymond Green, do Golden State Warrios, contra o Boston Celtics na NBA (Foto: Noah Graham/NBAE via Getty Images/AFP)

Histórico de saúde na NBA

Quando ainda defendia o Boston Celtics, Porzingis foi diagnosticado com síndrome de taquicardia ortostática postural (POTS), uma condição que compromete a regulação da frequência cardíaca ao se levantar. O jogador chegou a deixar uma partida das semifinais da Conferência Leste porque "não conseguia respirar". 

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Em declaração do ano passado, ele relatou episódios em que a frequência cardíaca disparava para 130 batimentos por minuto ao sair do estado deitado, e disse que só conseguia "ficar deitado no sofá como um gato doméstico". Porzingis contribuiu para o título da NBA conquistado pelo Celtics em 2024.

Não está claro se a condição atual é a mesma. O Warriors avaliava que Porzingis estava em boa forma física no verão e ele parecia liberado para o camp ainda na semana passada. "Nos sentimos confortáveis com tudo sobre o status de Porzingis. Decepcionados com a ausência, mas é cedo, então não queremos reagir de forma exagerada", disse Dunleavy.

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Adquirido no meio da última temporada pelo Golden State, o pivô atuou em apenas 15 partidas pelo clube, mas registrou médias de 16.1 pontos e 5.3 rebotes. O bom desempenho levou a franquia a assinar com ele um contrato de dois anos e US$ 40 milhões no verão. Escolhido na quarta posição geral no draft de 2015, Porzingis é considerado um jogador de alto nível quando está saudável.

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