NBA: Astro do Warriors fora por tempo indeterminado
Pivô não viajará para training camp após problema de saúde; ele convive com condição recorrente há duas temporadas
Kristaps Porzingis ficará fora por tempo indeterminado após um problema de saúde surgir na véspera do início do training camp do Golden State Warriors. O gerente-geral Mike Dunleavy comunicou a situação e confirmou que o pivô não viajará ao Havaí com o restante do elenco.
A ausência de Porzingis abrange ao menos as quatro primeiras sessões de treino da equipe e o jogo de pré-temporada contra o Los Angeles Clippers, marcado em Honolulu. A natureza exata do problema não foi divulgada, embora o jogador conviva com uma condição de saúde recorrente há, pelo menos, duas temporadas. Combinados, foram 90 jogos de temporada regular perdidos nesse período.
Dunleavy disse que recebeu uma ligação na noite de domingo sobre o estado do jogador. A situação "simplesmente apareceu", segundo ele. "Não estou marcando como ausência para o início da temporada ou nada parecido", afirmou o gerente-geral. "Ele simplesmente não está disponível esta semana."
Histórico de saúde na NBA
Quando ainda defendia o Boston Celtics, Porzingis foi diagnosticado com síndrome de taquicardia ortostática postural (POTS), uma condição que compromete a regulação da frequência cardíaca ao se levantar. O jogador chegou a deixar uma partida das semifinais da Conferência Leste porque "não conseguia respirar".
Em declaração do ano passado, ele relatou episódios em que a frequência cardíaca disparava para 130 batimentos por minuto ao sair do estado deitado, e disse que só conseguia "ficar deitado no sofá como um gato doméstico". Porzingis contribuiu para o título da NBA conquistado pelo Celtics em 2024.
Não está claro se a condição atual é a mesma. O Warriors avaliava que Porzingis estava em boa forma física no verão e ele parecia liberado para o camp ainda na semana passada. "Nos sentimos confortáveis com tudo sobre o status de Porzingis. Decepcionados com a ausência, mas é cedo, então não queremos reagir de forma exagerada", disse Dunleavy.
Adquirido no meio da última temporada pelo Golden State, o pivô atuou em apenas 15 partidas pelo clube, mas registrou médias de 16.1 pontos e 5.3 rebotes. O bom desempenho levou a franquia a assinar com ele um contrato de dois anos e US$ 40 milhões no verão. Escolhido na quarta posição geral no draft de 2015, Porzingis é considerado um jogador de alto nível quando está saudável.
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