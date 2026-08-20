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NBA: troca de cinco franquias movimenta Cavaliers e Nuggets

Cleveland contrata Peyton Watson por quatro anos; Denver, com problemas no limite salarial, fica com escolhas de draft

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
20/08/2026 09:51
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Peyton Watson, draftado pelo Denver Nuggets, é novo reforço do Cleveland Cavaliers (Foto: Reprodução/Nuggets)
Peyton Watson, draftado pelo Denver Nuggets, é novo reforço do Cleveland Cavaliers (Foto: Reprodução/Nuggets)

O Cleveland Cavaliers fechou a contratação do ala Peyton Watson por meio de uma negociação envolvendo cinco franquias da NBA. A franquia assinou um contrato de quatro anos com o jogador, no valor de US$ 88 milhões, segundo informações de Shams Charania, da ESPN americana.

Watson, que havia sido selecionado na 30ª posição geral no draft da NBA de 2022, deixou o Denver Nuggets como agente livre restrito após a franquia do Colorado fazer uma oferta qualificada de US$ 6,5 milhões ao atleta no início desta offseason. Denver teria o direito de igualar qualquer proposta de outra equipe, mas optou por não reter o jogador.

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Estrutura da troca

A negociação multiequipes redistribuiu jogadores e ativos entre Cleveland, Denver, Los Angeles, Washington e Charlotte. Max Strus saiu dos Cavaliers com destino ao Los Angeles Clippers. O Nuggets ficou com a escolha de primeira rodada de 2031 do Cavaliers, sem proteção, além de uma escolha de segunda rodada de 2023 do Sacramento Kings.

Em um segundo movimento da mesma negociação, Cleveland enviou Tre Mann e dinheiro ao Washington Wizards em troca de Cam Whitmore. O Wizards, por sua vez, encaminhará Julian Reese ao Denver, que deve dispensar o jogador na sequência. A troca de Dennis Schröder do Cavaliers para o Charlotte Hornets por Mann, concluída na semana passada, também foi incorporada ao acordo, o que ampliou a negociação para cinco equipes.

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Peyton Watson, no Denver Nuggets, infiltra contra o Washington Wizards na NBA, em Washington, em 22 de janeiro de 2026 (Foto: Sabina Shysh/NBAE/Getty Images/AFP)
Peyton Watson, no Denver Nuggets, infiltra contra o Washington Wizards na NBA, em Washington, em 22 de janeiro de 2026 (Foto: Sabina Shysh/NBAE/Getty Images/AFP)

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Watson como reforço em Cleveland

Na temporada encerrada, Watson registrou as melhores médias de sua carreira: 14.6 pontos por jogo, com aproveitamento de 49% nos arremessos, sendo 41% de três e 73% de lances livres, além de 4.9 rebotes, 2.1 assistências e 29.6 minutos em 54 partidas pelos Nuggets. O desempenho contribuiu para o Denver alcançar o terceiro lugar no Oeste e se classificar para os playoffs.

O ala, porém, sofreu uma distensão no tendão posterior direito em fevereiro e reagravou a lesão após breve retorno no fim de março, perdendo o restante da temporada regular e os playoffs. Na pós-temporada, o Nuggets foi eliminado na primeira rodada pelo Minnesota Timberwolves em seis partidas.

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Antes da lesão, Watson foi peça decisiva em um período em que Aaron Gordon e Nikola Jokić saíram por contusão. Além disso, o quinteto titular mais utilizado com atleta em quadra, formado também por Jokić, Jamal Murray, Cam Johnson e Spencer Jones, superou os adversários em 20.1 pontos a cada 100 posses.

Com 23 anos, o ala bloqueia, em média, um arremesso por partida. A extensão contratual de Christian Braun por cinco anos e US$ 125 milhões, com início nesta temporada, foi apontada como fator determinante para o Denver não conseguir reter Watson sem comprometer significativamente o limite salarial.

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Com Peyton Watson no elenco, o Cavaliers deve assinar um novo contrato com o armador James Harden para montar um time com ambições de disputar o título na Conferência Leste, de acordo com Charania. Do lado do Nuggets, o repórter Chris Haynes, da NBA TV, informou que a franquia pode tentar a contratação do veterano DeMar DeRozan para preencher a posição deixada por Watson.

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