Gui Santos ganhou força na disputa por uma vaga entre os titulares do Golden State Warriors para a próxima temporada da NBA. Durante o training camp, o técnico Steve Kerr confirmou que Stephen Curry e Draymond Green são, neste momento, os únicos jogadores com posição garantida no quinteto inicial. As outras três vagas seguem em aberto, e o brasileiro está entre os candidatos.

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Kerr destacou a evolução de Gui ao longo da última temporada e afirmou que o próximo passo do jogador é continuar crescendo, especialmente no arremesso. O treinador também relembrou o período em que o brasileiro precisou assumir mais responsabilidades ofensivas, principalmente nas últimas partidas da temporada, quando Curry ficou fora.

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— O próximo passo para o Gui é continuar crescendo. Arremessar mais a bola. Pedimos muito do Gui no ano passado, especialmente nos últimos 25 jogos, quando o Steph ficou fora.

A ausência de Curry fez com que Gui tivesse um papel mais importante na criação das jogadas dos Warriors. Com menos opções ofensivas à disposição, o brasileiro passou a ser mais acionado e ganhou experiência em situações nas quais precisou criar seus próprios arremessos e oportunidades para os companheiros. Para Kerr, Gui respondeu bem ao aumento de responsabilidade e mostrou que pode ser uma peça importante para o ataque da equipe.

— Ele entendeu o processo e se tornou um cara importante para criar situações de cestas quando não temos muitas opções.

O treinador espera que o brasileiro leve esse crescimento para a próxima temporada. Segundo Kerr, Gui já se tornou um jogador relevante dentro do funcionamento ofensivo dos Warriors e terá a missão de continuar evoluindo.

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— Ele sabe dos erros que cometemos, mas nós agora estamos contando que ele continue evoluindo porque Gui é um ponto focal do nosso time, do nosso ataque.

➡️ NBA: Gui Santos manda recado sobre titularidade no Warriors



Gui Santos em jogo entre Golden State Warriors e Phoenix Suns na NBA (Foto: Chris Coduto/Getty Images/AFP)

Gui Santos ao lado de Curry e Jimmy Butler

Outro ponto destacado por Kerr é a adaptação de Gui quando estiver atuando ao lado das principais estrelas dos Warriors. O treinador citou a possibilidade de o brasileiro dividir a quadra com Stephen Curry e Jimmy Butler quando o astro retornar.

A situação será diferente daquela vivenciada por Gui durante a ausência de Curry. Se antes o brasileiro precisou assumir mais protagonismo ofensivo, ao lado das estrelas terá que encontrar o equilíbrio entre continuar sendo agressivo e exercer seu papel dentro do sistema da equipe.

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