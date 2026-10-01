Gui Santos ganha força na briga por vaga do titular dos Warriors, diz Steve Kerr
Treinador destaca evolução do brasileiro e aponta arremesso como um dos pontos para o próximo passo na equipe
Gui Santos ganhou força na disputa por uma vaga entre os titulares do Golden State Warriors para a próxima temporada da NBA. Durante o training camp, o técnico Steve Kerr confirmou que Stephen Curry e Draymond Green são, neste momento, os únicos jogadores com posição garantida no quinteto inicial. As outras três vagas seguem em aberto, e o brasileiro está entre os candidatos.
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Kerr destacou a evolução de Gui ao longo da última temporada e afirmou que o próximo passo do jogador é continuar crescendo, especialmente no arremesso. O treinador também relembrou o período em que o brasileiro precisou assumir mais responsabilidades ofensivas, principalmente nas últimas partidas da temporada, quando Curry ficou fora.
— O próximo passo para o Gui é continuar crescendo. Arremessar mais a bola. Pedimos muito do Gui no ano passado, especialmente nos últimos 25 jogos, quando o Steph ficou fora.
A ausência de Curry fez com que Gui tivesse um papel mais importante na criação das jogadas dos Warriors. Com menos opções ofensivas à disposição, o brasileiro passou a ser mais acionado e ganhou experiência em situações nas quais precisou criar seus próprios arremessos e oportunidades para os companheiros. Para Kerr, Gui respondeu bem ao aumento de responsabilidade e mostrou que pode ser uma peça importante para o ataque da equipe.
— Ele entendeu o processo e se tornou um cara importante para criar situações de cestas quando não temos muitas opções.
O treinador espera que o brasileiro leve esse crescimento para a próxima temporada. Segundo Kerr, Gui já se tornou um jogador relevante dentro do funcionamento ofensivo dos Warriors e terá a missão de continuar evoluindo.
— Ele sabe dos erros que cometemos, mas nós agora estamos contando que ele continue evoluindo porque Gui é um ponto focal do nosso time, do nosso ataque.
➡️ NBA: Gui Santos manda recado sobre titularidade no Warriors
Gui Santos ao lado de Curry e Jimmy Butler
Outro ponto destacado por Kerr é a adaptação de Gui quando estiver atuando ao lado das principais estrelas dos Warriors. O treinador citou a possibilidade de o brasileiro dividir a quadra com Stephen Curry e Jimmy Butler quando o astro retornar.
A situação será diferente daquela vivenciada por Gui durante a ausência de Curry. Se antes o brasileiro precisou assumir mais protagonismo ofensivo, ao lado das estrelas terá que encontrar o equilíbrio entre continuar sendo agressivo e exercer seu papel dentro do sistema da equipe.
— Será interessante encontrar ele ao lado do Curry e do Jimmy quando ele voltar. Vai ser sobre achar o equilíbrio de fazer suas jogadas, mas não esquecer que você tem um papel como role player e ajudar esses caras.
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