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NBA: Gui Santos manda recado sobre titularidade no Warriors

Brasileiro comenta chegada de Yaxel Lendeborg, projeta luta por espaço na equipe e se inspira em Jimmy Butler

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
29/09/2026 15:03
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Gui Santos, do Warriors, observa partida contra o Suns pelo torneio play-in da NBA (Foto: Kate frese/Nbae via getty images/Afp)
Gui Santos, do Warriors, em partida contra o Suns pelo torneio play-in da NBA (Foto: Kate frese/Nbae via getty images/Afp)

Gui Santos participou do Media Day do Golden State Warriors nesta segunda-feira (28) e descartou qualquer preocupação com a disputa pela titularidade na temporada 2026-27 da NBA. O brasileiro afirmou que seu único objetivo, seja no quinteto inicial ou saindo do banco, é ajudar o time a vencer.

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— Para mim, não faz nenhuma diferença. Você pode começar o jogo em quadra ou entrar vindo do banco; no final do dia, você precisa ajudar seu time a vencer, e é o que eu sempre tenho em mente quando entro na quadra — declarou o ala.

O Warriors reforçou o setor de alas para a nova temporada com a chegada de Yaxel Lendeborg, selecionado com a 11ª escolha geral do Draft de 2026 e, com uma grande atuação na final, eleito MVP da NBA Summer League. Contudo, o brasileiro recebeu bem a concorrência do novato, além de ter citado a chegada de Georges Niang e Brandon Williams como adições que "qualificam o elenco".

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— Agora temos Yaxel Lendeborg, um ala grande, um cara que pode nos ajudar muito, que está pronto vindo da loteria; ele jogou em Michigan e ganhou um campeonato na NCAA. Jogou na Summer League e vencemos o campeonato. Ele será ótimo, seja quem de nós começar — afirmou Gui Santos.

Gui Santos com Stephen Curry e Draymond Green em jogo do Golden State Warriors (Foto: Rocky Widner/NBAE via Getty Images/AFP
Gui Santos com Stephen Curry e Draymond Green em jogo do Golden State Warriors (Foto: Rocky Widner/NBAE via Getty Images/AFP

Influência de Jimmy Butler e controle de jogo na NBA

O brasileiro apontou a evolução no controle de bola como o principal salto que busca dar nesta temporada. Ele admitiu que cometeu mais turnovers do que deveria na campanha anterior, especialmente na segunda metade da temporada, quando passou a ter a bola mais nas mãos e a atuar como armador.

— Depois de quase dois anos assistindo ao Jimmy jogar, sei que, se eu jogar de forma mais controlada, entrando na área com os dois pés para tomar a decisão certa, isso é o que te leva para o próximo nível — afirmou, em referência a Jimmy Butler.

O ala também relembrou um momento específico da temporada passada para ilustrar o aprendizado. "Lembro que eu poderia ter arremessado para vencer o jogo contra o New York, mas passei para o QP (Quinten Post). Passei por todas as situações que você consegue imaginar desde que comecei a jogar mais", contou. Para ele, vivenciar essas situações foi o que mais o preparou para 2026-27.

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Santos ressaltou que sua postura em quadra não vai mudar, independentemente da função que o técnico Steve Kerr lhe atribuir. "Tanto faz, eu vou lutar pelo meu espaço, sendo titular ou reserva. O resto é consequência", concluiu Gui Santos.

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