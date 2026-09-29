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Sem LeBron, Bronny James busca se provar nos Lakers: 'Motivação'

Filho do astro jogará primeira temporada na NBA sem o pai, que se transferiu para o 76ers

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
29/09/2026 19:32
Atualizado há 1 minutos
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Bronny James segura a bola com a mão direita e a apoia no ombro em sessão de fotos do Los Angeles Lakers
Bronny James em sessão de fotos do Los Angeles Lakers (Foto: Adam Pantozzi / NBAE / Getty Images)

Bronny James está disposto a mostrar seu valor no Los Angeles Lakers sem a companhia do pai em quadra. Pela primeira vez em sua curta carreira na NBA, o armador de 21 anos não jogará no time de LeBron, que foi para o Philadelphia 76ers depois de duas temporadas completas ao lado do filho.

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Enquanto o astro de 41 anos busca novos desafios longe da Califórnia, Bronny tenta "sair da sombra" dele para escrever a própria história na liga. Nesta semana, o jovem se reapresentou aos Lakers para dar início à pré-temporada e, em entrevista, demonstrou motivação para performar separado do pai.

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— Vocês me conhecem como Bronny. Meu nome verdadeiro é LeBron (Júnior). Já convivo com isso há muito tempo. É um fator de motivação para eu acordar todos os dias e tentar provar meu valor como Bronny, em vez de como LeBron — afirmou Bronny.

Apesar de a temporada estar apenas começando, Bronny já sabe que reencontrará o pai na rodada de Natal. O retorno de LeBron à Crypto.com Arena está marcado para o dia 25 de dezembro.

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— Estou feliz por ele e animado para ver como a temporada deles vai se desenrolar. Estou animado para vê-lo no Natal. Estou animado para jogar contra ele no Natal, então vai ser muito bom.

Questionado sobre a transferência do pai, o jogador declarou que não foram trocadas muitas palavras sobre o assunto. Segundo ele, cada um respeita as decisões tomadas em relação à carreira do outro.

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— Somos homens de poucas palavras quando se trata de negócios, do que vamos fazer e de como nos sentimos um em relação ao outro. Então, para ser sincero, não houve muita discussão. Ele tem o caminho dele, e eu tenho o meu. Ele sabe que quero construir meu próprio nome, continuar minha carreira e seguir evoluindo como jogador. E ele sabe que quero focar nisso. Então, ele decidiu fazer aquilo.

Bronny James segura microfone e fala durante coletiva de imprensa na apresentação ao Los Angeles Lakers para a temporada 2026/27
Bronny James em coletiva de apresentação dos Lakers para 2026/27 (Foto: Harry How / GETTY IMAGES)

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LeBron e Bronny: pai e filho na NBA

Os James são a primeira dupla de pai e filho a atuar junta na história da NBA, tanto em jogos de temporada regular quanto nos playoffs. LeBron e Bronny estrearam juntos em outubro de 2024, na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Minnesota Timberwolves por 110 a 103, pela abertura da temporada 2024/25.

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Mais recentemente, eles quebraram outra marca ao disputarem uma partida de playoffs lado a lado. O feito foi alcançado na primeira rodada da série contra o Houston Rockets, em abril, quando os Lakers venceram por 107 a 98.

Sem o pai, Bronny vai para sua terceira temporada na NBA, com contrato avaliado em US$ 2,3 milhões (cerca de R$ 12 milhões). O armador participou de 42 jogos na temporada passada e registrou média de 2,9 pontos por partida.

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