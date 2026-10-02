Victor Wembanyama não pretende seguir o caminho de outras estrelas da NBA que fecharam acordos comerciais com empresas ligadas ao mercado de apostas. O pivô do San Antonio Spurs afirmou que não tem interesse nesse tipo de parceria e criticou a presença cada vez maior de atletas na divulgação do segmento. Questionado sobre a possibilidade de se tornar garoto-propaganda de uma plataforma de apostas, o francês foi direto ao descartar a ideia.

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— Absolutamente não. Nunca farei isso. Sinceramente, acho muito triste ver alguns jogadores promovendo-as. Cada um faz o que quer, mas não contem comigo — afirmou Wembanyama.

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A declaração acontece poucos dias depois de LeBron James fechar um acordo com a Polymarket, plataforma de mercados de previsão. O astro do Los Angeles Lakers já havia trabalhado anteriormente com a DraftKings, empresa do setor de apostas esportivas.

Wembanyama, por outro lado, afirmou que procura adotar outros critérios ao escolher as marcas com as quais deseja trabalhar. Para o jogador, a influência que possui vai além dos ganhos financeiros e deve ser utilizada de maneira positiva.

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— Obviamente ganhamos milhões e milhões. Esse não é o nosso maior ativo. Nossa maior força é inspirar. Quero inspirar de maneira positiva —disse.

Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, em enterrada contra o Miami Heat na NBA (Foto: Ronald Cortes/Getty Images/AFP)

Wembanyama amplia espaço fora das quadras

Aos 22 anos, Wembanyama vive um momento de valorização dentro e fora das quadras. O francês assinou uma extensão máxima de contrato com o Spurs por cinco temporadas, no valor de US$ 252 milhões (cerca de R$ 1,31 bilhão).

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O pivô também mantém parceria com a Nike, que prevê o desenvolvimento de uma linha própria de tênis, além de contratos com marcas como Louis Vuitton e Fanatics.

Enquanto Wembanyama rejeita o mercado de apostas, outras estrelas da NBA mantêm vínculos comerciais com empresas do setor. Kevin Durant é embaixador da FanDuel, enquanto Giannis Antetokounmpo é acionista e promotor da Kalshi, plataforma de mercados de previsão.

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As regras da NBA permitem que jogadores tenham esse tipo de parceria, desde que não promovam apostas relacionadas diretamente a partidas ou acontecimentos da própria liga.

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