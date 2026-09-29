NBA: Clippers sofre novo baque e perde astro antes da estreia

O ala dos Los Angeles Clippers, Brandon Ingram, sofreu uma ruptura parcial no tendão de Aquiles e não estará disponível no início da temporada 2026-27 da NBA. A lesão foi confirmada pelo presidente interino de operações de basquete do clube, Trent Redden, durante o último media day da equipe.

A ausência de Ingram representa mais um revés para o Clippers antes mesmo de a temporada começar. O ala era apontado como peça central do ataque da franquia ao lado do armador Darius Garland, assumindo protagonismo com a saída de Kawhi Leonard. Além disso, o ala francês Nicolas Batum, importante na rotação de elenco da equipe nas últimas temporadas, anunciou sua aposentadoria na última semana.

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Redden informou que a ruptura parcial exige cerca de seis meses a menos de reabilitação do que uma ruptura total, mas não estabeleceu prazo concreto para o retorno do jogador. "Ele não estará pronto para o início da temporada. Vamos reavaliar quando chegarmos lá", disse o dirigente.

A lesão havia sido identificada antes mesmo da negociação com o Toronto Raptors. Ingram passou por cirurgia no calcanhar em maio, e a ruptura no Aquiles foi tratada no mesmo procedimento. No media day desta segunda-feira (28), o jogador circulou normalmente pelo evento, sem aparentar desconforto.

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Próxima temporada do Clippers na NBA

Ingram chegou aos Clippers na negociação que enviou Kawhi Leonard ao Toronto Raptors, fechada em 14 de setembro. Na última temporada, o atleta registrou médias de 21.5 pontos, 5.6 rebotes e 3.7 assistências por jogo. Além do ala, o acordo rendeu à franquia californiana o jogador Gradey Dick, escolhas de primeira rodada sem proteção em 2031 e 2033, além de trocas de pick.

O acerto havia sido firmado em junho, mas ficou suspenso enquanto a NBA conduzia uma investigação sobre possível violação das regras do teto salarial pelo Clippers em suas tratativas com Leonard. A troca só foi concluída após o encerramento da apuração, que rendeu sanções punitivas à equipe, como a perda de cinco escolhas consecutivas de primeira rodada entre 2029 e 2033.

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