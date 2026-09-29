NBA: Clippers sofre novo baque e perde astro antes da estreia
Ala, adquirido em troca por Kawhi Leonard, não terá prazo de retorno após ruptura parcial do tendão
O ala dos Los Angeles Clippers, Brandon Ingram, sofreu uma ruptura parcial no tendão de Aquiles e não estará disponível no início da temporada 2026-27 da NBA. A lesão foi confirmada pelo presidente interino de operações de basquete do clube, Trent Redden, durante o último media day da equipe.
A ausência de Ingram representa mais um revés para o Clippers antes mesmo de a temporada começar. O ala era apontado como peça central do ataque da franquia ao lado do armador Darius Garland, assumindo protagonismo com a saída de Kawhi Leonard. Além disso, o ala francês Nicolas Batum, importante na rotação de elenco da equipe nas últimas temporadas, anunciou sua aposentadoria na última semana.
Redden informou que a ruptura parcial exige cerca de seis meses a menos de reabilitação do que uma ruptura total, mas não estabeleceu prazo concreto para o retorno do jogador. "Ele não estará pronto para o início da temporada. Vamos reavaliar quando chegarmos lá", disse o dirigente.
A lesão havia sido identificada antes mesmo da negociação com o Toronto Raptors. Ingram passou por cirurgia no calcanhar em maio, e a ruptura no Aquiles foi tratada no mesmo procedimento. No media day desta segunda-feira (28), o jogador circulou normalmente pelo evento, sem aparentar desconforto.
Próxima temporada do Clippers na NBA
Ingram chegou aos Clippers na negociação que enviou Kawhi Leonard ao Toronto Raptors, fechada em 14 de setembro. Na última temporada, o atleta registrou médias de 21.5 pontos, 5.6 rebotes e 3.7 assistências por jogo. Além do ala, o acordo rendeu à franquia californiana o jogador Gradey Dick, escolhas de primeira rodada sem proteção em 2031 e 2033, além de trocas de pick.
O acerto havia sido firmado em junho, mas ficou suspenso enquanto a NBA conduzia uma investigação sobre possível violação das regras do teto salarial pelo Clippers em suas tratativas com Leonard. A troca só foi concluída após o encerramento da apuração, que rendeu sanções punitivas à equipe, como a perda de cinco escolhas consecutivas de primeira rodada entre 2029 e 2033.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
NBA
NBA: Astro do Warriors fora por tempo indeterminadoHá 1 hora
NBA
LeBron revela que planejava jogar nos Knicks antes do títuloHá 21 horas
NBA
LeBron é apresentado no 76ers e mira novo título da NBAHá 22 horas
NBA
LeBron James revela motivo de ida ao 76ers: 'Ajudar Embiid'Há 1 dia
NBA
NBA: Ex-Warriors é trocado pela segunda vez em uma semanaHá 1 dia
NBA
NBA: Calouro destaque da última temporada se lesionaHá 2 dias
Mais LANCE!