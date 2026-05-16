NBA: astro dos Cavaliers entra no top 10 de maiores pontuadores dos playoffs
James Harden ultrapassou Stephen Curry e se tornou o décimo maior pontuador na pós-temporada
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James Harden fez história nesta sexta-feira (15) ao entrar para o top 10 dos maiores pontuadores da história dos playoffs da NBA, durante o jogo 6 de Cleveland Cavaliers e Detroit Pistons. Aos 4min20 do primeiro período, o experiente armador dos Cavs fez uma cesta de três e chegou à marca de 4.148 pontos em fases eliminatórias na liga, superando Stephen Curry, do Golden State Warriors.
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Apesar do feito do "barba", os Pistons venceram por 115 a 94, empatando a série da semifinal do Leste em 3 a 3 e forçando o sétimo e decisivo confronto. Os times voltam a se enfrentar neste domingo (17), às 21h (de Brasília), na Little Caesars Arena, em Detroit.
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Aos 36 anos, James Harden disputa sua 17ª temporada na NBA, a primeira pela franquia de Cleveland. O jogador foi envolvido em uma troca com o Los Angeles Clippers no meio da temporada.
Harden entrou para a liga como a terceira escolha do Draft de 2009, pelo Oklahoma City Thunder. Em 2012, se transferiu para o Houston Rockets, onde atuou por nove anos e foi MVP, em 2017/18, e cestinha do campeonato três vezes seguidas (2017/18, 2018/19 e 2019/20). Nesta década, o "barba" ainda passou por Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers.
Com presença recorrente nos playoffs ao longo da carreira, o armador soma 186 partidas de pós-temporada, marca que o coloca entre os 15 atletas com mais jogos de playoffs na história da NBA.
LeBron James lidera a lista com mais de 8,5 mil pontos em playoffs, seguido por lendas como Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar e Kobe Bryant. O ranking também conta com outros grandes nomes do basquete americano, como Shaquille O'Neal, Tim Duncan e Kevin Durant.
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Confira os maiores pontuadores dos playoffs da NBA
- LeBron James: 8.521
- Michael Jordan: 5.987
- Kareem Abdul-Jabbar: 5.762
- Kobe Bryant: 5.640
- Shaquille O'Neal: 5.250
- Tim Duncan: 5.172
- Kevin Durant: 5.008
- Karl Malone: 4.761
- Jerry West: 4.457
- James Harden: 4.148
- Stephen Curry: 4.147
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