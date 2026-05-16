NBA: astro dos Cavaliers entra no top 10 de maiores pontuadores dos playoffs

James Harden fez história nesta sexta-feira (15) ao entrar para o top 10 dos maiores pontuadores da história dos playoffs da NBA, durante o jogo 6 de Cleveland Cavaliers e Detroit Pistons. Aos 4min20 do primeiro período, o experiente armador dos Cavs fez uma cesta de três e chegou à marca de 4.148 pontos em fases eliminatórias na liga, superando Stephen Curry, do Golden State Warriors.

continua após a publicidade

➡️ Gui Santos conta vez em que Luka Dončić o xingou: "Cala boca, filho da p***"

Apesar do feito do "barba", os Pistons venceram por 115 a 94, empatando a série da semifinal do Leste em 3 a 3 e forçando o sétimo e decisivo confronto. Os times voltam a se enfrentar neste domingo (17), às 21h (de Brasília), na Little Caesars Arena, em Detroit.

➡️ Luka Dončić veta troca por Giannis Antetokounmpo

James Harden no jogo 6 de Cleveland Cavaliers e Detroit Pistons na semifinal da Conferência Leste da NBA (Foto: NATHANIEL S. BUTLER / NBAE / GETTY IMAGES)

Aos 36 anos, James Harden disputa sua 17ª temporada na NBA, a primeira pela franquia de Cleveland. O jogador foi envolvido em uma troca com o Los Angeles Clippers no meio da temporada.

continua após a publicidade

Harden entrou para a liga como a terceira escolha do Draft de 2009, pelo Oklahoma City Thunder. Em 2012, se transferiu para o Houston Rockets, onde atuou por nove anos e foi MVP, em 2017/18, e cestinha do campeonato três vezes seguidas (2017/18, 2018/19 e 2019/20). Nesta década, o "barba" ainda passou por Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers.

Com presença recorrente nos playoffs ao longo da carreira, o armador soma 186 partidas de pós-temporada, marca que o coloca entre os 15 atletas com mais jogos de playoffs na história da NBA.

continua após a publicidade

LeBron James lidera a lista com mais de 8,5 mil pontos em playoffs, seguido por lendas como Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar e Kobe Bryant. O ranking também conta com outros grandes nomes do basquete americano, como Shaquille O'Neal, Tim Duncan e Kevin Durant.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Confira os maiores pontuadores dos playoffs da NBA

1 . LeBron James: 8.521 2 . Michael Jordan: 5.987 3 . Kareem Abdul-Jabbar: 5.762 4 . Kobe Bryant: 5.640 5 . Shaquille O'Neal: 5.250 6 . Tim Duncan: 5.172 7 . Kevin Durant: 5.008 8 . Karl Malone: 4.761 9 . Jerry West: 4.457 10 . James Harden: 4.148 11 . Stephen Curry: 4.147

+Aposte na vitória do Cleveland Cavaliers!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.