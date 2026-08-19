Gui Santos desfalca Seleção Brasileira por veto do Warriors Clube da NBA impede presença do jogador nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2027; Brasil joga contra República Dominicana e México

A Seleção Brasileira de basquete anunciou, nesta terça-feira (18), os 17 atletas convocados para os próximos jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2027. O ala Gui Santos, do Golden State Warriors, está fora da lista.

A ausência do brasiliense não decorre de critério técnico do treinador Aleksandar Petrovic. A situação também é diferente de um episódio anterior: em 2025, Santos havia pedido dispensa pessoalmente da Copa América; agora, a decisão partiu do Warriors, que não liberou Santos para esta janela da Federação Internacional de Basquete (FIBA), pois o clube está em período de pré-temporada da NBA.

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A coincidência de datas torna a situação ainda mais emblemática; o Brasil jogará em Brasília, cidade natal de Gui Santos, na primeira partida desta janela. Ainda assim, o Warriors não flexibilizou a liberação do jogador.

Convocação da Seleção Brasileira masculina de basquete (Foto: Reprodução)

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Compromissos do Brasil na janela

A seleção enfrenta a República Dominicana em 27 de agosto, em Brasília, e o México em 31 de agosto, fora de casa. O Brasil chega a esta fase das Eliminatórias invicto, em busca de uma das sete vagas reservadas às Américas para a Copa do Mundo de 2027.

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Esta é a última janela FIBA antes do início da temporada 2026-27 da NBA. As demais janelas de Eliminatórias estão previstas entre novembro de 2026 e março de 2027, período em que a liga norte-americana já estará em andamento, o que deve impedir novamente a liberação de Santos.

O cenário aponta que o ala brasiliense só voltará a atuar pela seleção diretamente na Copa do Mundo de Basquete Masculino, marcada para agosto de 2027 no Catar, desde que o Brasil conquiste a classificação. O torneio distribuirá duas vagas diretas das Américas para as Olimpíadas de Los Angeles, em 2028.

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