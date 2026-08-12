Los Angeles Lakers é vendido por US$ 12,5 bilhões e quebra recorde Valor recorde para franquias esportivas é US$ 2,5 bilhões maior que venda anterior em 2025, também da equipe de LA

Josh Kushner e Bob Iger adquiriram o Los Angeles Lakers por US$ 12,5 bilhões, valor recorde na história das franquias esportivas. A transação foi informada pela repórter Ramona Shelburne, da ESPN americana, e confirmada pelos próprios compradores.

A venda encerra uma passagem curta de Mark Walter à frente do clube. Walter havia adquirido a franquia da família Buss em junho de 2025 por US$ 10 bilhões, montante que era, à época, o maior já pago por uma equipe esportiva.

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Com a operação, Walter embolsa um lucro de US$ 2,5 bilhões em pouco mais de um ano de propriedade. O vendedor manterá o Los Angeles Dodgers, time de beisebol que também está em seu portfólio, conforme apuração da ESPN. Em nota, o ex-dono da franquia classificou a experiência como "uma das grandes honras da minha vida."

Walter é alvo de uma investigação federal que apura se ele declarou adequadamente empréstimos feitos às suas empresas. Contudo, a investigação não foi apontada como motivação para a venda.

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Situação do Los Angeles Lakers

Com a venda, permanece em aberto se Jeanie Buss continuará como governadora do Lakers. Quando Walter comprou a franquia, firmou com Buss um acordo que a manteria no cargo pelos cinco anos seguintes, conforme reportou o insider Marc Stein. Não está claro se esse arranjo se sustenta com a chegada de Kushner e Iger.

Na quadra, o Lakers encerrou a temporada 2025-26 com campanha de 53 vitórias e 29 derrotas, classificando-se em quarto lugar na Conferência Oeste. O time eliminou o Houston Rockets na primeira rodada dos playoffs, mas caiu diante do Oklahoma City Thunder nas semifinais.

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A próxima temporada começa sem LeBron James, que assinou contrato de dois anos com o Philadelphia 76ers. O astro Luka Doncic permanece no elenco, e a franquia é apontada como uma das candidatas ao título mesmo após a saída de James.

A trajetória de valorização do Lakers ao longo das décadas ilustra a dimensão da venda. A franquia começou em Minneapolis em 1947 por US$ 15 mil, foi vendida por US$ 150 mil em 1957, transferida para Los Angeles em 1960, repassada a Jack Kent Cooke por US$ 5 milhões em 1967 e adquirida por Jerry Buss em 1979 por US$ 67,5 milhões, em negócio que também incluiu o Kings e uma propriedade rural de 13 mil acres. Só em 2025 que houve um novo negócio, com Mark Walter.

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Detalhe do patch de líder histórico em arremessos convertidos na camisa de LeBron James, do Lakers, antes de jogo contra o Bulls, em 12 de março de 2026 (Foto: Adam Pantozzi/NBAE/Getty Images/AFP)

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Perfil dos compradores

Kushner e Iger haviam estudado participar de um processo de expansão da NBA para Las Vegas antes de redirecionarem os esforços para a compra do Lakers, de acordo com Shelburne. Em nota conjunta, os dois celebraram a aquisição.

"Como fãs da NBA por toda a vida, somos profundamente honrados pela oportunidade de nos tornarmos guardiões do Los Angeles Lakers, uma das franquias esportivas mais icônicas do mundo. Temos imenso respeito pela liderança e pela visão de Jerry e Jeanie Buss", afirmaram Kushner e Iger. "Nosso compromisso de longo prazo é construir sobre essa base, competir no mais alto nível e servir a este time extraordinário, seus torcedores e a cidade de Los Angeles."

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Bob Iger ocupa atualmente o cargo de CEO da Walt Disney Company, função que já exerceu entre 2005 e 2020. O conselho de administração da empresa o convocou de volta em 2022, após demitir seu sucessor, Bob Chapek. Antes da Disney, Iger presidiu a rede ABC.

Josh Kushner é irmão de Jared Kushner, genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Sua chegada ao Lakers ocorre menos de um mês após seu nome ter sido associado a um grupo de investidores privados que tentou adquirir participação na Copa do Mundo. A proposta foi rejeitada pelas confederações e associações membros do futebol mundial, o que levou a FIFA e seu presidente Gianni Infantino a abandonarem o projeto.

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